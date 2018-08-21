Новости Украины и Новороссии 21 августа 2018

На Украине торжествуют очередные запреты. На этот раз предписано уничтожить запасы почти шести десятков названий различных лекарств, 43 из которых российского производства. Но если присмотреться к происходящему внимательнее, дело не только в лекарствах

Под запрет попали препараты от ботулизма, сальмонеллы, дизентерии, столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка, стрептококка, иммунологические препараты, пробиотики, чрезвычайно популярный среди населения «Глицин» и ряд других лекарств. Объявленная причина, по которой лекарства запрещаются — якобы нарушение правил их ввоза в страну.

То есть населению недорогие и эффективные препараты жизненно необходимы, но по собственным политическим соображениям киевский режим этих лекарств людей лишает. Аптекам предписывается уничтожить запасы данных препаратов, а на будущее им придётся использовать аналоги — как правило, более дорогого западного производства. Собственно, ради чего всё и затевалось.

Не секрет, что пришедшая к власти клика давно представляет не интересы государства Украина (чтобы они там не рассказывали для плебса), а работают на свой карман или ради интересов стран-покровителей. Например, министерство здравоохранения возглавляет гражданка США Ульяна Супрун. Самым главным её «достоинством» на этом ответственном посту является наличие близких родственных связей с господином Возняком, который курирует Украину от имени ЦРУ.

Судя по плачевным результатам работы, волонтёр Евромайдана Супрун больше занимается написанием постов в фейсбуке, нежели своими прямыми обязанностями. А в свободное от разорения Минздрава время «Доктор Смерть» славит Степана Бандеру и устраивает пикеты под офисом Виктора Медведчука. Это увлекательное времяпрепровождение иностранной гражданки обрекает на смерть десятки тысяч не получающих должной медицинской помощи украинцев. Так на прошлой неделе во Львове от укуса змеи и по причине того, что в больнице не оказалось нужной сыворотки, умерла 4-летняя девочка. Первый подобный случай за всю историю независимой Украины.

На Украине происходит совершено будничное истребление её народа.

Тому есть причины материальные (о которых сказано выше) и политические. Цель бандеровской идеологии (а именно ею вскормлены диаспоряне Супрун, Возняк, Яресько и прочие политические галичане) создание некой «аграрной сверхдержавы» для прокорма племенной знати. Расчёты показывают, что максимальное население страны, при такой хуторянской форме организации жизни, должно составлять порядка 15 миллионов человек.

На данный момент, по оптимистичным данным, на Украине числится около 32 миллионов человек (было 42 миллиона минус пол-Донбасса, Крым и заробитчане). Значит, надо срезать ещё половину из оставшихся.

Соответственно, необходимо максимально утилизировать пенсионеров (тех людей, которые могут помнить и сравнивать), а потому — по мнению националистов — являются носителями «чуждой идентичности». А во-вторых, максимально уменьшить количество русскоязычных сограждан — вне зависимости от их политической ориентации. Кликуши Фарион или Ницой лишь тупо повторяют то, что требовали классики националистического учения вчера и утверждают украинские националисты сегодня: необходима абсолютная ассимиляция русскоязычных граждан Украины или их полное исчезновение. Исчезновение даже лучше.



© РИА Новости, Александр Максименко

В нацистской Германии были такие «мишлинге» — граждане Рейха отчасти еврейского происхождения (на одну четверть). Мишлинге считали себя немцами и храбро сражались на фронтах против врагов Гитлера, но не знали, что в рамках «окончательного решения еврейского вопроса» они тоже обречены на уничтожение — сразу после победоносного (как предполагалось) окончания войны.

Русскоязычные граждане, воюющие и умирающие за нынешний режим, выполняют функцию аналогичную «мишлинге», экономя драгоценную «титульную» кровь для грядущего аграрного рая. Так что война на Донбассе бандеровцам также на пользу.

Истребление излишнего народонаселения во имя национального процветания целиком в традициях бандеровской идеологии. Возглавлявший УПА* Роман Шухевич говаривал: «Пусть погибнет половина населения, зато оставшаяся будет чистая, как стакан воды». А если по ходу дела что-то и прилипает к рукам правоверных патриотов, то кто их за это осудит: ведь на своей сторонке пануют! Главное, успеть заявить, что во всем виноваты москали, а не собственное мародёрство.

Кто привёл к власти в Минздраве нынешних убийц в белых халатах? Те же пропагандисты Майдана, прогрессивные врачи-укропатриоты, вроде Семена Глузмана, Евгения Комаровского, Ольги Богомолец, Екатерины Амосовой, которые всеми своими силами, связями, влиянием (а кое-кто и финансово) поддерживали государственный переворот 2014 года. Подстрекатель не менее виновен, нежели убийца. И жалко ли мне, когда госпожу Амосову выкидывают из кресла ректора Киевского медуниверситета, а её место занимает более угодный власти назначенец? Жаль лишь тех студентов, которые пострадали в столкновениях за ректорский кабинет.

Раболепное письмо психиатра Семена Глузмана директору ЦРУ Джине Хаспел с просьбой урезонить семейство Возняк-Супрун просто смешно, как смешон и сам Глузман настойчиво проталкивавший к власти бандеровцев, а теперь ужасающийся собственным потугам.

«Где вы видели на Майдане бандеровцев и неонацистов?» — излюбленный вопрос данной публики.

Именно эти извечные и влиятельные «активисты» несут личную ответственность за майдан, который они столь яростно поддерживали.

Сегодня рассказывают, мол, они «не за то стояли». А я настаиваю: даже не стояли, а неистово скакали.

Результат ваших скачек чудовищен.

Эпидемии кори и гепатита С, первое место по заболеваемости туберкулёзом в Европе, демонстративное уничтожение лекарств на фоне их нехватки и дороговизны, радикальное сокращение больничных мест; со времени вашего Майдана из сферы здравоохранения уволилось до 70 тысяч медицинских работников, многие из них уехали за границу.

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Из последних примеров чудовищного отношения к врачам на Украине: в Каменске (Днепродзержинске) местный неонацист Евген Найда и активисты из «Громадськой варты» прямо на рабочем месте зверски избили заведующего гнойно-септическим отделением, который якобы неправильно лечил его родственницу. Избитый очередным «патриотом» врач госпитализирован.

Думаю, неонацистам квалифицированные врачи ни к чему: пусть сами лечат друг друга арийскими национальными примочками или прикладывают послания Супрун к больному месту.

Отбросил грязные копыта — приблизил благословенной час наступления «аграрной сверхдержавы».

А нормальные врачи и соседям пригодятся — потому что настоящие профессионалы нужны везде.

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Константин Кеворкян, Украина.ру

* запрещенная в РФ экстремистская организация