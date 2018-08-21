Новости Украины и Новороссии 21 августа 2018
- 09:00 Власти Украины продолжают лгать о туристах в Крыму.
- 05:30 План урегулирования на Донбассе уже согласован, и закон Омеляна — его составная часть.
- 04:30 Страх и ужас Киева: колонны российской армии мчатся на Донбасс (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:33 Cxвaтка биороботов.
- 01:30 Приказано уничтожить: Киев избавляется от запасов лекарств, остро необходимых украинцам (ФОТО).
- Вчера 22:17 Жители Донецка ответили на вопрос: ” Какое будущее ДНР вы видите ?”.
Власти Украины продолжают лгать о туристах в Крыму
Власти Украины уже четыре с половиной года рисуют фальшивую картинку для украинцев, пытаясь убедить их в отсутствии туристов в Крыму, пишет политтехнолог Михаил Подоляк в статье изданию «Главред».
По мнению украинского эксперта, власти не перестают утверждать: количество приезжающих в Крым украинцев постоянно уменьшается, а пункты пропуска на границе вскоре можно будет закрыть. Однако это не соответствует действительности, в пограничном городе Чонгар можно увидеть «многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами».
«Настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше», — пишет Подоляк.
Он также предлагает пообщаться с местными таксистами, которые рассказывают, что «почти вся индустрия частного извоза заточена на „крымские переходы“, и что в этом году уже есть рекорды».
Подоляк не отрицает факт того, что в целом международный туристический поток в Крым снизился по причине санкций, при этом подчеркивает, что количество туристов из Украины продолжает расти.
Автор считает, что украинцы сами готовы обманываться, слепо веря в ложь правительства.
«Мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. „Крым почти утонул, наших туристов там нет“. Со всех щелей.
Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно — правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда», — подчеркивает Подоляк.
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План урегулирования на Донбассе уже согласован, и закон Омеляна — его составная часть
Постепенно проясняется истинный смысл прекращения пассажирского сообщения Украины с Россией, затеянного Владимиром Омеляном. Теперь очевидно, что данный манёвр направлен на слом майданной власти.
Омелян может как знать о последствиях своих действий, так и не знать. У него в заложниках в США дети, так что он в любом случае исполнил бы приказ хозяина. В данном случае, структур Трампа.
В Раде говорят, что прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией окончательно добьёт Украину. Говорит об этом, естественно, «враг самостийности» Вадим Рабинович, поэтому его слова наоборот — скорее вызовут повальное голосование за проект Омеляна.
Рабинович вполне справедливо говорит, что это удар по трём миллионам украинцев, работающих в России. Ежегодно украинские гастарбайтеры присылают на Украину около 9,3 миллиарда долларов.
Нельзя также забывать об огромных средствах, которые Незалежная получает за транзит. Рабинович очень точно заметил, что «Шёлковый путь» и так уже обошёл Украину.
В общем, украинцам будут реально показывать, чем грозит почти полный разрыв отношений с Россией (транзит газа и закупку угля никто, разумеется, прекращать не будет).
А когда в украинском обществе созреет устойчивое желание восстановить отношения с Россией, придёт время выборов президента Украины.
На прошедшей в Германии встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель стороны договорились о детальном плане введения миротворцев ООН на Донбасс.
В итоге российские доводы были услышаны: миротворцы будут размещены на линии разграничения. Реализация плана намечена на начало апреля, то есть уже после того, как на Украине отгремят выборы.
Майданная власть всегда отличалась полнейшей недоговороспособностью. Но однажды это надоело даже их кураторам.
Процесс мирного урегулирования на Украине уже спланирован, и мнения Киева спрашивать не будут.
Большинство политиков на Банковой уже приговорены, им уже не помогут никакие истеричные шаги в надежде на спасение.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Страх и ужас Киева: колонны российской армии мчатся на Донбасс (ФОТО, ВИДЕО)
Новые «доказательства российской агрессии» не впечатлили даже Киев.
С первого дня вооружённой киевской агрессии в отношении гражданского населения на Донбассе стало понятно: кроме танков и артиллерии будет наносить Украина в том числе и информационные удары. В первую очередь касаться они будут тех, кто захочет выступить с поддержкой молодых Республик Донбасса.
Собственно, так и вышло, однако за тем лишь исключением, что, как и силовую фазу, — информационную войну Украина также провалила.
В стремлении сэкономить силы и средства Киев начал информационную войну против Донбасса с откровенно нелепых фейков.
Так, например, одним из первых провалов украинской информационной войны стала публикация кадров российской танковой колонны, которая заходила на Донбасс. Всё бы ничего, и действительно — Россия, и действительно, — танки, и даже идут выполнять боевую задачу. Вот только кадры были ещё 2008 года, а бронетехника направлялась спасать Цхинвал.
Затем мишенью для атак украинских пропагандистов стали гуманитарные конвои, которые летом 2014 года во многом спасли гражданское население ДНР и ЛНР. Как раз к тому моменту подоспели первые серьёзные поражения ВСУ и карательных батальонов, первые котлы и первые десятки трофейной техники и тысячи единиц оружия.
В попытке оправдаться, не признавать свой разгром, а также в стремлении обвинить Россию Киев решил совместить удар. Начались истории о том, что в белых КамАЗах на самом деле — военная помощь для ополченцев.
Быть может, при грамотной разработке и осторожном исполнении, эта ветвь и дала бы свои плоды, но Киев в очередной раз провалился — на этапе предоставления доказательств. Провалился, когда начал публиковать лишённые абсолютно какого-либо смысла фотографии, нарисованные даже не в Photoshop, а в Paint — стараниями школьников. Сегодня в первоисточниках уже практически не найти, но интернет хранит «рентгеновский снимок», запечатлевший танк в кузове грузовика.
Теперь у киевских пропагандистов появились новые «неоспоримые доказательства российской агрессии» — запись с беспилотника ОБСЕ, которая фиксирует передвижение неких грузовых автомобилей.
Разбираться на Украине долго не стали, тут же заявив: на кадры попали российские военные колонны, которые втайне пересекают границу Российской Федерации и ДНР, поставляя на Донбасс технику и вооружение. Какие доказательства? Ровным счётом — никаких.
На кадрах — действительно передвижение грузовых машин, однако ни одного фактора, который мог хотя бы косвенно указывать на принадлежность транспорта, а уж тем более на то, что эта колонна пересекает границу, нет. Но думают ли об этом в Киеве, когда есть хотя бы малейшая возможность уцепиться и обвинить Россию? Тем более, отсутствие конкретики там воспринимают наоборот — как плюс: ведь тогда можно говорить всё, что угодно.
Что же касается ценности таких «открытий» и доказательств, то её наглядно демонстрирует нам распространение этой новости. Она появилась практически во всех украинских СМИ, кадры были показаны на ведущих пропагандистских каналах, едва ли не каждый «блогер» озвучил радость в связи с приобретением столь ценных «улик».
Однако — никаких обещаний идти в суды, обращаться в Гаагу и создавать трибуналы. Не похоже на Украину… Может быть, по той причине, что даже в Киеве понимают всю абсурдность очередной истории?..
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
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Cxвaтка биороботов
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Приказано уничтожить: Киев избавляется от запасов лекарств, остро необходимых украинцам (ФОТО)
На Украине торжествуют очередные запреты. На этот раз предписано уничтожить запасы почти шести десятков названий различных лекарств, 43 из которых российского производства. Но если присмотреться к происходящему внимательнее, дело не только в лекарствах
Под запрет попали препараты от ботулизма, сальмонеллы, дизентерии, столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка, стрептококка, иммунологические препараты, пробиотики, чрезвычайно популярный среди населения «Глицин» и ряд других лекарств. Объявленная причина, по которой лекарства запрещаются — якобы нарушение правил их ввоза в страну.
То есть населению недорогие и эффективные препараты жизненно необходимы, но по собственным политическим соображениям киевский режим этих лекарств людей лишает. Аптекам предписывается уничтожить запасы данных препаратов, а на будущее им придётся использовать аналоги — как правило, более дорогого западного производства. Собственно, ради чего всё и затевалось.
Не секрет, что пришедшая к власти клика давно представляет не интересы государства Украина (чтобы они там не рассказывали для плебса), а работают на свой карман или ради интересов стран-покровителей. Например, министерство здравоохранения возглавляет гражданка США Ульяна Супрун. Самым главным её «достоинством» на этом ответственном посту является наличие близких родственных связей с господином Возняком, который курирует Украину от имени ЦРУ.
Судя по плачевным результатам работы, волонтёр Евромайдана Супрун больше занимается написанием постов в фейсбуке, нежели своими прямыми обязанностями. А в свободное от разорения Минздрава время «Доктор Смерть» славит Степана Бандеру и устраивает пикеты под офисом Виктора Медведчука. Это увлекательное времяпрепровождение иностранной гражданки обрекает на смерть десятки тысяч не получающих должной медицинской помощи украинцев. Так на прошлой неделе во Львове от укуса змеи и по причине того, что в больнице не оказалось нужной сыворотки, умерла 4-летняя девочка. Первый подобный случай за всю историю независимой Украины.
На Украине происходит совершено будничное истребление её народа.
Тому есть причины материальные (о которых сказано выше) и политические. Цель бандеровской идеологии (а именно ею вскормлены диаспоряне Супрун, Возняк, Яресько и прочие политические галичане) создание некой «аграрной сверхдержавы» для прокорма племенной знати. Расчёты показывают, что максимальное население страны, при такой хуторянской форме организации жизни, должно составлять порядка 15 миллионов человек.
На данный момент, по оптимистичным данным, на Украине числится около 32 миллионов человек (было 42 миллиона минус пол-Донбасса, Крым и заробитчане). Значит, надо срезать ещё половину из оставшихся.
Соответственно, необходимо максимально утилизировать пенсионеров (тех людей, которые могут помнить и сравнивать), а потому — по мнению националистов — являются носителями «чуждой идентичности». А во-вторых, максимально уменьшить количество русскоязычных сограждан — вне зависимости от их политической ориентации. Кликуши Фарион или Ницой лишь тупо повторяют то, что требовали классики националистического учения вчера и утверждают украинские националисты сегодня: необходима абсолютная ассимиляция русскоязычных граждан Украины или их полное исчезновение. Исчезновение даже лучше.
© РИА Новости, Александр Максименко
В нацистской Германии были такие «мишлинге» — граждане Рейха отчасти еврейского происхождения (на одну четверть). Мишлинге считали себя немцами и храбро сражались на фронтах против врагов Гитлера, но не знали, что в рамках «окончательного решения еврейского вопроса» они тоже обречены на уничтожение — сразу после победоносного (как предполагалось) окончания войны.
Русскоязычные граждане, воюющие и умирающие за нынешний режим, выполняют функцию аналогичную «мишлинге», экономя драгоценную «титульную» кровь для грядущего аграрного рая. Так что война на Донбассе бандеровцам также на пользу.
Истребление излишнего народонаселения во имя национального процветания целиком в традициях бандеровской идеологии. Возглавлявший УПА* Роман Шухевич говаривал: «Пусть погибнет половина населения, зато оставшаяся будет чистая, как стакан воды». А если по ходу дела что-то и прилипает к рукам правоверных патриотов, то кто их за это осудит: ведь на своей сторонке пануют! Главное, успеть заявить, что во всем виноваты москали, а не собственное мародёрство.
Кто привёл к власти в Минздраве нынешних убийц в белых халатах? Те же пропагандисты Майдана, прогрессивные врачи-укропатриоты, вроде Семена Глузмана, Евгения Комаровского, Ольги Богомолец, Екатерины Амосовой, которые всеми своими силами, связями, влиянием (а кое-кто и финансово) поддерживали государственный переворот 2014 года. Подстрекатель не менее виновен, нежели убийца. И жалко ли мне, когда госпожу Амосову выкидывают из кресла ректора Киевского медуниверситета, а её место занимает более угодный власти назначенец? Жаль лишь тех студентов, которые пострадали в столкновениях за ректорский кабинет.
Раболепное письмо психиатра Семена Глузмана директору ЦРУ Джине Хаспел с просьбой урезонить семейство Возняк-Супрун просто смешно, как смешон и сам Глузман настойчиво проталкивавший к власти бандеровцев, а теперь ужасающийся собственным потугам.
«Где вы видели на Майдане бандеровцев и неонацистов?» — излюбленный вопрос данной публики.
Именно эти извечные и влиятельные «активисты» несут личную ответственность за майдан, который они столь яростно поддерживали.
Сегодня рассказывают, мол, они «не за то стояли». А я настаиваю: даже не стояли, а неистово скакали.
Результат ваших скачек чудовищен.
Эпидемии кори и гепатита С, первое место по заболеваемости туберкулёзом в Европе, демонстративное уничтожение лекарств на фоне их нехватки и дороговизны, радикальное сокращение больничных мест; со времени вашего Майдана из сферы здравоохранения уволилось до 70 тысяч медицинских работников, многие из них уехали за границу.
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Из последних примеров чудовищного отношения к врачам на Украине: в Каменске (Днепродзержинске) местный неонацист Евген Найда и активисты из «Громадськой варты» прямо на рабочем месте зверски избили заведующего гнойно-септическим отделением, который якобы неправильно лечил его родственницу. Избитый очередным «патриотом» врач госпитализирован.
Думаю, неонацистам квалифицированные врачи ни к чему: пусть сами лечат друг друга арийскими национальными примочками или прикладывают послания Супрун к больному месту.
Отбросил грязные копыта — приблизил благословенной час наступления «аграрной сверхдержавы».
А нормальные врачи и соседям пригодятся — потому что настоящие профессионалы нужны везде.
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Константин Кеворкян, Украина.ру
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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Жители Донецка ответили на вопрос: ” Какое будущее ДНР вы видите ?”
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