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Родовые Истоки. Алексей Необердин. Часть 1

14:28. 20 августа 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Родовые Истоки. Наследие предков.

Автор-сказитель – Алексей Необердин
Часть 2 – https://youtu.be/aaBt0inbyOg

В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:
Взаимодействие в действительностях:

- обзорность происходящего,
- взгляд и выход к внутреннему, подход и осуществление от Родов и Истоков.
Трансформация перекосов, модулирование в должном пространства от корней наших.

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Источник: www.youtube.com

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