“Фонд Защиты Демократии” о ситуации в Афганистане

Отчет FDD (Фонда Защиты Демократии) о ухудшающейся ситуации в Афганистане.Билл Роджо, FDD.PS. На фоне подобных неудач для афганской армии, было объявлено об очередной перемирии на время религиозных праздников с сопутствующей договоренностью о том, чтобы во время праздников не взрывать смертников. Стоит отметить, что после прошлого перемирия, когда солдаты афганской армии братался с талибами, теперь они более охотно стали сдаваться в плен или оставлять вверенные позиции без борьбы.На фоне подобных событий, Трамп разродился чудесной идей вывести регулярные войска из Афганистана и заменить их ЧВК. Вполне понятно,что ЧВК еще менее способны удержать ситуацию под контролем, нежели Пентагон, который уже который год пытается обезопасить хотя бы крупные города Афганистана от посягательств Талибана.

Источник: colonelcassad.livejournal.com