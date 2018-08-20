“Фонд Защиты Демократии” о ситуации в Афганистане
07:42. 20 августа 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Отчет FDD (Фонда Защиты Демократии) о ухудшающейся ситуации в Афганистане.
Талибы захватили район Бильчираг в северной провинции Фарьяб, после осады, которая продолжалась более недели. По сообщениям, пропало более 100 афганских сотрудников службы безопасности (убиты, попали в плен, пропали без вести, дезертировали). Очередное падение северного района является частью тревожной картины для афганских сил, окруженных талибами, а затем либо блокированных, либо вынужденных сдаться.
Глава провинциального совета Фарьяба подтвердил, что Бильчирагский районный центр был окружен талибами более чем за неделю до его падения. Согласно данным ATN News , по меньшей мере 40 афганских солдат, защищавших его, были захвачены . Конечная сумма может быть хуже: TOLONews сообщила, что более 100 афганских сотрудников службы безопасности остаются неучтенными.
В заявлении, опубликованном на его официальном сайте «Голос джихада», «Талибан» подтвердил, что его бойцы взяли под свой контроль Бильчираг и утверждали, что афганские силы сдались до окончательного нападения талибов.
«Моджахеды планировали атаковать районный административный центр Билчираг, штаб-квартиру полиции, базы, оборонительные контрольные пункты и другую установку на ночь, но вражеские войска сложили оружие перед моджахедами после получения новостей об атаках моджахедов, спасая свои драгоценные жизни», – заявляют представители Талибана.
За последние несколько лет безопасность в провинции Фарьяб ухудшилась. В настоящее время «Талибан» контролирует три из 14 районов Фарьяба, и, по данным исследования «Журнала долгой войны» FDD, еще семь напрямую оспаривает . Район Бильчирага был оспорен, после того как талибы захватили административный центр, а затем покинули его в мае 2018 года.
В мае 2018 года афганские военные определили Майману, провинциальную столицу Фарьяба, как одну из семи провинциальных столиц, находящихся под прямой угрозой «Талибана». «Талибан» оказал давление на Майманк, контролируя местность за пределами города.
«Талибан» смог объединить свои силы в Фарьябе и в других местах и подавить численно превосходящие афганские силы. Афганские солдаты и полиция неоднократно жаловались, что они просили у вышестоящего командования подкреплений и снабжения продовольствием и боеприпасами, но их призывы оставались без ответа.
Эта же ситуация произошла в Фарьябе только неделю назад, в районе Гормаха. Талибы захватили базу Ченайехи после трехдневной осады. По меньшей мере 43 солдата были убиты, еще 17 были захвачены во время боев, и более 40 человек сдались после того, как афганские военные не смогли отправить подкрепления и боеприпасы.
Такие атаки не ограничиваются только районами Фарьяба. На прошлой неделе талибы захватили военный лагерь Абдуллы в провинции Баглан и убили 36 солдат и девять афганских местных полицейских. В Газни, в то время как талибы атаковали город Газни, талибы захватили отряд элитных афганских армейских коммандос , которые защищали районный центр Айристан.
«Талибан» использовал свой контроль над сельскими районами, чтобы окружить открытые афганские военные базы и форпосты. Реакция на абсолютный контроль талибами в сельских районах и решительная поддержка афганских сил заключается в том, чтобы помочь афганским войскам отступить от более отдаленных баз и контрольно-пропускных пунктов и защитить более густонаселенные районы страны.
Однако, как показывает недавнее нападение на города Газни и Фарах – в дополнение к более историческим нападениям в городе Кундуз в 2015 и 2016 годах, талибы использовали свое мастерство в сельских районах, чтобы угрожать также крупным населенным пунктам.
Билл Роджо, FDD.
PS. На фоне подобных неудач для афганской армии, было объявлено об очередной перемирии на время религиозных праздников с сопутствующей договоренностью о том, чтобы во время праздников не взрывать смертников. Стоит отметить, что после прошлого перемирия, когда солдаты афганской армии братался с талибами, теперь они более охотно стали сдаваться в плен или оставлять вверенные позиции без борьбы.
На фоне подобных событий, Трамп разродился чудесной идей вывести регулярные войска из Афганистана и заменить их ЧВК. Вполне понятно,что ЧВК еще менее способны удержать ситуацию под контролем, нежели Пентагон, который уже который год пытается обезопасить хотя бы крупные города Афганистана от посягательств Талибана.
Источник: colonelcassad.livejournal.com