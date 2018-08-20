Энергия цвета. Какой цвет – ваш? Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Энергию какого цвета вы предпочитаете?
Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко
В своей жизни мы постоянно сталкиваемся с цветом.
Цвета снисходят в материальный мир из божественного, духовного мира и несут в себе определенную энергию, информацию, знание и так далее… Мир преломляется через призму человеческого восприятия и становится разноцветным согласно его качествам.
Поговорили об изначальных божественных цветах, о радужном семицветье, о традиционных славянских цветах, и алфавите цветоформ, созданном в живописи русским гением Казимиром Малевичем в начале 20 века. И без знаменитого черного квадрата на белом тут не обойтись.
Как человек видит и ощущает цвета, почему нам нравится тот или иной цвет?
О воздействии цвета на психическое состояние человека.
Цвет в человеке – о разноцветье чакр и ауры.
Цвет как энергия, цвет как информация и символизм в окружающей жизни, в искусстве, медицине, одежде…
Об этом и многом другом интересном и малоизвестном мы поведали в нашей передаче.
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Источник: www.youtube.com