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Энергия цвета. Какой цвет – ваш? Елена Сидорович и Татьяна Беленко

09:10. 20 августа 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Энергию какого цвета вы предпочитаете?

Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко

В своей жизни мы постоянно сталкиваемся с цветом.
Цвета снисходят в материальный мир из божественного, духовного мира и несут в себе определенную энергию, информацию, знание и так далее… Мир преломляется через призму человеческого восприятия и становится разноцветным согласно его качествам.
Поговорили об изначальных божественных цветах, о радужном семицветье, о традиционных славянских цветах, и алфавите цветоформ, созданном в живописи русским гением Казимиром Малевичем в начале 20 века. И без знаменитого черного квадрата на белом тут не обойтись.

Как человек видит и ощущает цвета, почему нам нравится тот или иной цвет?
О воздействии цвета на психическое состояние человека.
Цвет в человеке – о разноцветье чакр и ауры.
Цвет как энергия, цвет как информация и символизм в окружающей жизни, в искусстве, медицине, одежде…
Об этом и многом другом интересном и малоизвестном мы поведали в нашей передаче.

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Источник: www.youtube.com

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