Энергия цвета. Какой цвет – ваш? Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Энергию какого цвета вы предпочитаете?



Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко



В своей жизни мы постоянно сталкиваемся с цветом.

Цвета снисходят в материальный мир из божественного, духовного мира и несут в себе определенную энергию, информацию, знание и так далее… Мир преломляется через призму человеческого восприятия и становится разноцветным согласно его качествам.

Поговорили об изначальных божественных цветах, о радужном семицветье, о традиционных славянских цветах, и алфавите цветоформ, созданном в живописи русским гением Казимиром Малевичем в начале 20 века. И без знаменитого черного квадрата на белом тут не обойтись.



Как человек видит и ощущает цвета, почему нам нравится тот или иной цвет?

О воздействии цвета на психическое состояние человека.

Цвет в человеке – о разноцветье чакр и ауры.

Цвет как энергия, цвет как информация и символизм в окружающей жизни, в искусстве, медицине, одежде…

Об этом и многом другом интересном и малоизвестном мы поведали в нашей передаче.



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Источник: www.youtube.com