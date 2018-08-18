Войны не будет: эксперт оценил угрозы Эрдогана в сторону США

Источник: politros.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в нечестной игре и сказал, что Вашингтон нанес Анкаре удар в спину.



По его словам, США ведут двойную игру. С одной стороны, США входят вместе с Турцией в блок НАТО, а с другой — пытаются нанести своему партнеру удар в спину. Эрдоган сказал, что это недопустимо, потому что оснований для таких шагов у Америки нет. Он добавил, что от частого повторения слова «мир», он не наступит.

«Секрет успеха государства в постоянной готовности к войне, и Турция во всех отношениях готова к войне», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что в сложившейся экономической ситуации в стране виновата Америка, цель которой сокрушить Турцию, чтобы та отказалась от поставленных целей, но Анкара выйдет из этой нечестной игры и переломит ситуацию в свою пользу, потому что другого выхода нет. Президент Турции выступил с призывом не переживать за национальную валюту и пообещал, что в ближайшее время курс установится на нормальном уровне.

Напомним, в прошлую пятницу турецкая лира побила исторический рекорд и завершила день на отметке 6,41 лиры/доллар, хотя ещё в начале прошлой недели её стоимость по отношению к доллару составляла 5,1. Это стало причиной кризисных настроений в турецком обществе и бизнесе. Ситуация с арестованным в Турции евангелистским пастором Эндрю Брансоном внесла напряжение в отношения Анкары и Вашингтона. США требуют освободить пастора, которого турецкая сторона обвиняет в поддержке террористов и не собирается освобождать. США не замедлили с ответом и под санкции попали два турецких министра. Точкой кипения стало повышение пошлин США на турецкие сталь и алюминий — до 50% и 20% соответственно.

Как может ответить Турция США за те негативные процессы, происходящие в экономике страны? Насколько реальны угрозы Эрдогана о начале войны, и можно ли понимать его слова буквально? На эти вопросы в интервью журналистам «ПолитРоссии» ответил общественный деятель и политолог Николай Стариков.

«Мы живем в мире, где стоимость валют определяется не развитием экономики, а некой верой «инвесторов» в рост или падение этой самой экономики. Получается, что финансовый мир висит в воздухе, почти не соприкасаясь с физической реальностью. Что это значит на практике? США заявили о том, что вводят новую порцию санкций против России, это как-то сказалось на российской экономике? Может быть, у нас закрылись заводы? Или случился какой-то катаклизм? Нет! Просто наша национальная валюта потеряла в отношении к доллару. Точно такая же история произошла и с Турцией, где никаких экономических катаклизмов не произошло. Однако американцы заявили о введении пошлин против целого ряда турецких товаров, и турецкая лира начала снижаться», — сказал политолог.

Каким образом можно на это реагировать?

«Можно пытаться ругать США последними словами, что и делает Эрдоган, можно пытаться «насолить» Вашингтону, а можно, осознавая эту ситуацию, строить новые заводы, заняться перевооружением, создавать национальную идею для того, чтобы экономика не зависела от таких абстракций, от которых она зависит. Эрдоган сейчас будет усиливать свою дипломатическую активность в отношении России. И несмотря на то, что турецкий лидер производит впечатление очень жесткого политика, в стране, которой правит этот человек, падает национальная валюта, и он ничего с этим сделать не может. Что ему остается делать? Делать жесткие заявления для того, чтобы сохранить симпатии у своей аудитории, но он не может никак повлиять на происходящие процессы», — заключил Стариков.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru