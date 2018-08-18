Спасение утопающих: Иран протягивает руку помощи Турции

Источник: politros.com

Тегеран готов придти на выручку Турции в противостоянии США и оказать ей поддержу. Об этом заявил представитель МИД Ирана.



Официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Бехрам Касыми раскритиковал антитурецкую политику Вашингтона и заявил, что Тегеран готов оказать посильную поддержку турецкой стороне в противодействии американским санкциям.

«Турция и турецкий народ могут успешно противостоять давлению, контролируемому извне», — сказал иранский дипломат.

По словам Касыми, Турция и Иран могут вполне стать «хорошими друзьями» и противостоять деспотизму и угрозам со стороны Соединенных Штатов Америки. Дипломат отметил, что регионы должны взаимодействовать, только совместными усилиями можно добиться многого.

О какой «дружбе» и поддержке идет речь, в интервью журналистам «ПолитРоссии» рассказал общественный деятель и политолог Николай Стариков.

«Здесь прослеживается явное желание Тегерана «вставить шпильку в мягкое место» Вашингтона, и раз США находятся в конфронтации с Турцией, то Иран подбадривает турецкую сторону пока вполне себе абстрактными заявлениями. Я думаю, что речь может идти о сотрудничестве на территории Сирии. Кроме того, возможно, Иран намекает на поставки нефти Турции, и в этом смысле Тегеран даже больше заинтересован, чем Анкара, потому что США вводят эмбарго против Ирана, и если Турция будет покупать иранскую нефть, то таким образом турецкие компании попадут под американские санкции. Тегеран делает некий «пас» в сторону Анкары, намекая, что, возможно, в этой ситуации турецкие соседи будут действовать так, чтобы это было выгодно и нам, и вам, но было невыгодно Вашингтону», — отметил политолог.

Ранее США ввели пошлины на товары из Турции. В результате национальная валюта страны стала стремительно падать. Президент Турции Эрдоган обвинил Вашингтон «в трусости и подлости», выступив с жестким заявлением, что США «бьют в спину». Причиной напряженных отношений между странами стал арест евангелистского пастора на турецкой территории. На американскую просьбу освободить пастора, Турция ответила отказом, аргументируя это тем, что тот пособничал террористам. США ввели санкции против турецких министров, а потом и вовсе подняли пошлины на турецкую сталь и алюминий. Политолог Николай Стариков прокомментировал «ПолитРоссии», что Эрдогану ничего не остается, как яро выражать своей гнев из-за происходящего в стране. И, увы, Соединенным Штатам Америки это никак не аукнется.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru