Под жарким солнцем Сирии. Воспоминания военного советника
16:36. 17 августа 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Воспоминания генерал-полковника ВС СССР Яшкина о боевых действиях в Сирии в 1982 году, когда он работал главным военным советником СССР в САР помогая отцу Башара Асада.
Как не трудно заметить из воспоминаний генерала Яшкина, несмотря на прошедшие десятилетия, некоторые вещи практически не изменились.
Публикация вышла в 1998 году.
Яшкин умер в 2003 году.
Источник: colonelcassad.livejournal.com