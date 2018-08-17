Главная » Вооруженные силы, История

Под жарким солнцем Сирии. Воспоминания военного советника

16:36. 17 августа 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


Воспоминания генерал-полковника ВС СССР Яшкина о боевых действиях в Сирии в 1982 году, когда он работал главным военным советником СССР в САР помогая отцу Башара Асада.
Как не трудно заметить из воспоминаний генерала Яшкина, несмотря на прошедшие десятилетия, некоторые вещи практически не изменились.

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

13.JPG

Публикация вышла в 1998 году.
Яшкин умер в 2003 году.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1982, асад, Израиль, иордания, ирак, иран, история, ливан, сирия, ссср, США, холодная война, яшкин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 мая 2016
...Майдане была околонулевой. Самое жаркое время — февраль 2014 ...аспекты кризисной ситуации в Сирии. К оглавлению | ... смоет грусть воспоминаний.   Могильный холмик приютит,   Под покрывалом трав...и занять своё место под «хунтовским» солнцем. Теперь бывший «...
Земля Смерти - климатический апокалипсис
... разогреваться на арктическое солнце. Эксперты предупреждают, ... процветает в более жарких регионах не только потому... не только в Сирии. Некоторые полагают,... среди его последних воспоминаний — новости по ...НАСА. Позднее он подал иск против правительства...
Самопрограммирование-3: Недостатки - Благодарность
... освобождает от груза ассоциаций, воспоминаний, знаний, даёт возможность быть...чтит, лесть насмехается. Публий Сир, 1 век до Лесть...Не только золото блестит, под солнцем стёклышко простое Порой искрит, ... далей, потерявших край, Твой жаркий шёпот: "Отвечай!" И, ...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... ввиду не столько воспоминание о ситуации, облике... кажется долгой. Публий Сир, I до Многие ...ног сшибает, как в жарком бою. Опилися, облопались...больным, как пребывание под парусом в ветреную ...Останавливаются санки. Останавливается солнце… И повторяется снова ...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... подведя черту под вопросом о ... – вес; ВАРНО – жарко, знойно – от ВАР-...цвести», «светать», «восток», «восход солнца», «возникать», «мираж», «отражаться», «... язык, на терр. Сирии; (любопытно, как языковеды...йод урду (память, воспоминание) йод ВОДА-йод-память...
Бэкграунд, выпуск-309 за 22 июня 2013
...ухода законно избранного президента Сирии Башара Асада, что...ресторана доставили такое чудесное жаркое? Я вам сейчас ...не женское лицо». Из воспоминаний Марии Семеновны Калиберды, ... волею случая, лучшее место под солнцем, продолжит московский журналист Галина...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>