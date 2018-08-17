Под жарким солнцем Сирии. Воспоминания военного советника

Воспоминания генерал-полковника ВС СССР Яшкина о боевых действиях в Сирии в 1982 году, когда он работал главным военным советником СССР в САР помогая отцу Башара Асада.Как не трудно заметить из воспоминаний генерала Яшкина, несмотря на прошедшие десятилетия, некоторые вещи практически не изменились.Публикация вышла в 1998 году.Яшкин умер в 2003 году.

Источник: colonelcassad.livejournal.com