Королева без трона: как США захватили Гавайи

Источник: www.gazeta.ru

12 августа, исполняется 120 лет с того дня, как США захватили Гавайи. За несколько лет до этой даты на острове с помощью американских военных была ликвидирована монархия. Впоследствии сами США признали, что их действия были незаконными, а на Гавайях до сих пор остаются сторонники отсоединения от Америки.



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Знаменитые гавайские рубахи море, солнце, приветствие: «Алоха!» и загорелые туристы — такой образ знаменитого американского штата сразу же всплывает в памяти, когда речь заходит о Гавайях. Однако остров хранит и тяжелую историю взаимоотношений с США, которая началась со свержения на острове в то время независимой монархии.

Свержение последней королевы острова Лилиуокалани произошло 17 января 1893 года. Переворот против властителя страны осуществили живущие на острове американские граждане.

Их жалобы на свое положение на Гавайях привлекли внимание представителя госдепа США на острове Джона Стивенса, по приказу которого высадился десант американских морпехов. Они помогли революционерам создать на острове Гавайскую республику, однако США ставили перед собой другие цели — она состояла в присоединении стратегически важного для США острова к своей территории.

Король на штыках

Правящее до этого на Гавайях королевское семейство Камехамеха было признано многими странами мира, включая США. Королевство вело активную торговлю с США, но именно торговые отношения и стали причиной конфликта.

Главным экспортом острова в США был сахар, который Америка обкладывала высокими пошлинами, вызывавшими недовольство местных властей.

«Положение гавайских сахарозаводчиков стало затруднительным. Посол США при королеве Гавайских островов уже в 1892 году доносил, что убыток сахарозаводчиков Гавайев превышает $12 млн», — писали советские исследователи.

Это было частью стратегии американских властей, которых острова интересовали со стратегической точки зрения, как место для военной базы.

Военных интересовали Острова Форда, а также гавань Перл-Харбор. Власти страны не хотели такого развития событий, однако были поставлены могущественным соседом в безвыходное положение. В итоге им пришлось согласиться на предложение США на аренду Перл-Харбора.

Недовольная этими уступками часть противников тогдашнего короля острова Калакау выступила против его власти, и, хотя король свергнут не был, его власть была сильно ослаблена принятием в июле 1887 года конституции.

Основной закон, который должен принести в общество более прогрессивную модель на самом деле ущемил в правах многих гавайцев, не имевших собственности. В конституции было записано, что правом голоса могут обладать лишь имущие граждане, обладавшие капиталом в несколько тысяч долларов.

Король был вынужден подписать конституцию, которая существенно ограничивала его власть. Сам документ получил название «Конституция штыков», в связи с тем, что был принята под давлением.

Королевский трон переживал тяжелые времена и вскоре противниками короля была предпринята попытка свержения. За ней стоял королевский кузен, целью которого было усадить на трон сестру короля Лилиуокалани.

Планы заговорщиков были раскрыты, и король Калакау смог удержать свою власть. Однако в ноябре 1889 года он умер в Сан-Франциско, куда отправился на лечение, и сестра короля взяла бразды правления в свои руки.

Поняв, что ограниченная монархия приведет к падению и ее власти, она заявила, что собирается создать новую конституцию.

Это не понравилось крупным предпринимателям, которые при помощи американских морпехов совершили переворот, не встретив никакого сопротивления со стороны королевской гвардии. Цель заговорщиков отнюдь не состояла в превращении Гавайской монархии в республику, а присоединение островов к США.

Гордо реет звездно-полосатый флаг

Вскоре на острове было создано временное правительство, провозгласившее Гавайи протекторатом США. Над бывшим королевским дворцом, взвился американский флаг, королеве была оставлена небольшая резиденция, а также выпущено распоряжение о назначении ей пожизненного пансиона.

Но низвергнутая королева не собиралась сдаваться и написала письмо президенту США Бенджамину Гаррисону с протестом против аннексии.

Гаррисону, который уже уходил с поста, письмо передать не успели. Правда, вряд ли его ответ был бы положительным. Этот президент США полностью разделял слова, которые писал ему в августе 1891 года госсекретарь США Джеймс Блейн. Чиновник отмечал, что есть только три места, которые имеют «ценность» для США — Гавайи, Пуэрто-Рико и Куба. «По Гавайям надо принять решение в любой неожиданный час…», — утверждал он.

Отрекаются любя

На послание низвергнутой королевы обратил внимание новый президент США Гровер Кливленд, который поручил представителям своего кабинета изучить ситуацию.

Они пришли к выводу, что заговорщики действовали незаконно и было принято решение вернуть трон королеве. Однако временное правительство, которое чувствовало себя полноценными хозяевами Гавайев, не согласилось с требованиями президента США. В январе 1895 года сторонники монархии решились на переворот, однако он провалился, и заговорщики были арестованы.

Под арестом оказалась и сама королева, правда, с ней обращались с уважением.

После нескольких дней она написала документ об отречении, где говорила, что сделала это, чтобы облегчить участь арестованных. В нем последний монарх Гавайев обращался к подданным, ища слова сочувствия: «Подумайте о моей участи, больной, одинокой женщине в тюрьме, едва зная, кто мой друг, или кто слушал мои слова, только чтобы предать меня…».

После отречения королева предстала перед военным трибуналом, приговорившем её к пяти годам трудовых работ, но затем наказание было заменено на более мягкое, а вскоре королева и вовсе была помилована. Она проводила время дома, изредка наведываясь в США, куда выезжала с паспортом несуществующего уже королевства.

На церемонии по передаче суверенитета США 12 августа 1898 года королева и ее родственники не присутствовали. Над бывшим королевским дворцом вновь и уже навсегда взвился звездно-полосатый флаг. Уже тяжело больная Лилиуокалани пыталась бороться с американской властью в судах, но безуспешно. Оставив эти попытки королева пребывала в уединении, работая над книгой воспоминаний. В апреле 1917 года над ее домом изумленные жители увидели американский флаг.

Таким образом королева отдавала дань памяти погибшим в первой мировой войне морякам-гавайцам. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет.

В ноябре 1993 года, спустя 100 лет после свержения королевы Лилиуокалани, США при президенте Билле Клинтоне выпустили резолюцию, где говорилось, что США «действовали незаконно», свергнув власть королевы.

В резолюции также говорилось, что «без активной поддержки и интервенции со стороны США, а также её дипломатических и военных представителей переворот против правительства королевы Лилиуокалани провалился бы, так как не имел большой поддержки».

Гавайцы приняли это признание как запоздалое торжество справедливости. Правда, на Гавайях есть и те, кто до сих пор не признает власти США и борется за отделение острова от Америки, мечтая о возвращении монархии.

Сторонники вывода острова из-под юрисдикции США объявили о создании королевства Гавайи, которое пытается вести с Вашингтоном битвы в международных судах и выступает с протестами. В 2015 году в Москву на съезд движения «антиглобалистов России» приехал советник наследного принца Гавайев Пуухонуа Бампи Канахэле Лэнни Синкин, который заявил, что борьба продолжается: «Мы так и не стали суверенным государством, и монархия до сих пор не восстановлена».

Источник: nstarikov.ru