США и Гавайи: Как делаются настоящие аннексии

В XIX веке Гавайи были самостоятельным королевством, на троне сидела королевская династия и проводила вполне суверенную политику. Коренное население Гавайев — полинезийцы, однако к концу XVIII века от 300-тысячного населения осталось около 30 тыс. человек. Причиной резкого сокращения числа коренных жителей острова стали как болезни, завезенные с американского континента, так и действия американских колонизаторов.

14 июня 1900 г. Гавайские острова получили статус самоуправляемой территории США, а спустя 59 лет — стали 50-м американским штатом. До сих пор остается актуальным вопрос, насколько это было законно, особенно на фоне борьбы, которую представители Гавайев и Аляски ведут в ООН в начале XXI века.

Американский бизнес, оценив и выгодное стратегическое положение островов в Тихом океане, и их природные богатства, начал ползучую экспансию с середины XIX в.



В послании Конгрессу от 30 декабря 1842 года президент США Джон Тайлер, сославшись на крупные экономические интересы американских предпринимателей и китобоев на Гавайях, заявил, что «любая попытка другой державы… захватить во владение острова, колонизовать их и свергнуть правительство не может не вызвать недовольства со стороны Соединенных Штатов».



Лавовые выбросы вулкана Килауэа



Тайлер еще сделал оговорку, что сами-то США ни в коем случае не собираются аннексировать острова, однако большей частью она предназначалась для французских и британских ушей. Это послание вошло в американскую историографию под названием «доктрина Тайлера». Фактически это был аналог «доктрины Монро» для стран Латинской Америки, и судьба Королевства Гавайи была предрешена.



Гавайские тропические леса



К концу XIX века американский бизнес плотно укоренился на Гавайях, например, выкупив все сахарные плантации на островах. Отмечу, что для работы на этих плантациях активно завозились рабочие-иммигранты из стран Юго-Восточной Азии и Европы. О том, что острова всё-таки надо бы аннексировать, заговорили в 70-х годах XIX века.



Уже 23 марта 1873 года госсекретарь США Гамильтон Фиш пишет послу США Франклину Пирсу письмо с рекомендациями активно поддерживать на островах настроения в пользу присоединения к США.

Джозеф Стронг. Японские рабочие на плантации сахарного тростника. 1885

Когда те самые «настроения в пользу присоединения», подпитываемые бизнесом и военной силой, укрепились, Вашингтон перешел к активным действиям. Нельзя не напомнить еще о двух документах, способствовавших ползучей колонизации: в 1875 году Королевство Гавайи заключило кабальный экономический договор с США, что, как утверждают исследователи, стало результатом подкупа политической элиты Королевства.



Биологическое загрязнение островов



Иначе, чем подкупом сложно объяснить тот факт, что власти суверенного государства дали американцам исключительные привилегии и обязались никому другому таких привилегий не давать, а также не допускать отчуждения какой-либо третьей державой гавайской территории.



Гавайи. Большой остров

Спустя девять лет, при возобновлении этого договора в 1884 году, Вашингтон выторговал себе право зацепиться на островах посерьезнее: путем создания там военной базы. И в 1885 году Королевство предоставило в аренду США бухту Перл-Харбор. Еще как-то пытался сопротивляться Лондон, и даже выпустил в 1887 году совместный с Парижем протест против предоставления гавайским правительством Перл-Харбора американцам, но было уже поздно.

В феврале 1892 года после того, как группа гавайских политиков во главе с королевой Лилиуокалани предприняла новые попытки сохранить независимость своей страны, американский посланник Стивене написал письмо правительству США с категорическим требованием ускорить аннексию островов.



В январе 1893 года группа американских плантаторов из 18 человек при поддержке флота США и при полном безразличии жителей Гавайев совершила государственный переворот и свергла королеву Лилиуокалани, образовав марионеточную «республику», просуществовавшую, правда, недолго.

Лилиуокалани, последняя королева Гавайев. 1887

На помощь американским резидентам пришел военный корабль «Бостон», он высадил на гавайский берег отряд моряков с артиллерией. А командир корабля водрузил американский флаг над столицей Гавайев Гонолулу.



Штат Гавайи на карте США



Переворот поддержал посол США, и моментально сформированное «правительство» пошло в Вашингтон на поклон: оно направило делегацию для заключения соглашения об аннексии Гавайских островов. 15 февраля 1893 года соглашение ушло в Сенат США для ратификации.

Дело немного притормозил новый президент США — вступивший в должность демократ Гровер Кливленд. Он крайне негативно отнесся к перевороту, извинился перед королевой Лилиуокалани, отозвал посла США, поддержавшего переворот, и вернул из Сената документ об аннексии.



Карта Гавайских островов





Изменить общее развитие ситуации уже было нельзя, и к разговору об аннексии Гавайев вернулось правительство следующего президента — республиканца Уильяма МакКинли.

Правда, против выступили 38 тыс. жителей островов, подписавших петицию против аннексии, и с первого раза через Сенат провести соглашение не смог и МакКинли. Со второго раза это получилось, и Конгресс оформил захват Гавайев. Аннексия вступила в силу после подписания соглашения президентом 7 июля 1898 года.

«Мы нуждаемся в Гавайях ещё больше, чем мы нуждались в Калифорнии. Это наше «божественное предназначение», — заявлял незадолго до аннексии президент МакКинли.

Тогда же комиссия Конгресса заявила о стратегическом контроле над Тихим океаном, который получит Вашингтон в результате аннексии. Акт об аннексии Гавайских островов закрепил передачу всех суверенных прав на острова США. Вместе с суверенными правами передавалась территория, порты, военное оборудование и всё иное имущество, принадлежавшее до этого Гавайским островам.

Было оговорено, что США примут специальные законы, которые будут регулировать статус Гавайских островов, а органы власти будут сформированы Вашингтоном. Все раннее заключенные договоры прекращали свое существование и заменялись новыми — от лица США. 14 июня 1900 года Гавайи получили статус самоуправляемой территории в составе США, и тогда же первым губернатором Гавайев стал американский ставленник, первый и единственным президент республики Гавайи (с 1894 по 1900 годы) — Сэнфорд Доул.

В XX веке США продолжили закабаление островов. После окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций Гавайские острова были официально объявлены ООН несамоуправляемыми территориями и отданы под управление США. Правда, в резолюции говорилось о том, что это временное решение — до 1959 года.

А США в 1959 году сделали островное государство со своей Конституцией и правительством 50-м американским штатом, проведя 27 июня 1959 референдум. По его итогам, законность которого до сих пор оспаривают историки и политики Гавайев, 93% избирателей поддержали статус штата.



Сегодня вопрос об аннексии Гавайев поднимается в ООН. Независимый эксперт, профессор Альфред Морис де Зайаса на сентябрьской сессии Совета по правам человека в 2014 году официально признал, что «оккупация гавайцев Соединенными Штатами никогда не получала одобрения гавайского народа».

Долгие годы после вхождения штата в состав США жители Гавайев продолжали этому сопротивляться. В результате многочисленных петиций и обращений президент США Билл Клинтон в 1993 году встретился с потомками королевской семьи Гавайев и даже подписал так называемую «покаянную резолюцию» под номером 103−150.

Резолюция юридически признает присоединение Гавайев к США актом аннексии. Как позже заявляли в Госдепе США, Вашингтон умеет признавать свои ошибки. Признавать — с оговорками! — да, но не исправлять: в этой же резолюции говорится о том, что нынешнее положение дел фиксируется без возможности его изменить. Гавайи — американский штат, и точка.

Представители Гавайев тем не менее не теряют надежды и, накопив опыт, обратились в ООН. Коренные народы Аляски и Гавайских островов в совместном заявлении в мае 2015 года попросили мировое сообщество обеспечить их право на самоопределение в связи с «незаконной аннексией» и «оккупацией» Соединенными Штатами.



Представитель совместной рабочей группы «Альянс Аляска-Гавайи за самоопределение» Леон Сиу заявил, что коренные народы штатов призвали членов ООН рассмотреть вопрос о независимости 11 мая 2015 года, когда в международной организации будет обсуждаться вопрос прав и свобод в США.



Вопрос, поднятый представителями штатов, «повис в воздухе», однако авторы обращения намерены добиваться целей мирно, через механизмы ООН и проведение на Аляске и Гавайях референдумов о самоопределении.

Наряду с Аляской и Гаваями, о процессе деколонизации заявили еще три территории, находящиеся под американским контролем — Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова США. Кстати, юридически Королевство Гавайи продолжает существовать, несмотря на пустой трон, утверждают сторонники независимости.

Например, до сих пор остаются в силе 46 международных договоров, к примеру, участие Королевства как отдельного представителя во Всемирном почтовом союзе. Свою национальную принадлежность гавайской нации в настоящий момент готовы подтвердить порядка 15 тыс. человек.

И хотя сторонники идеи независимости понимают, что референдум по вопросу об отделении от США — это дело небыстрое, они намерены продолжать процесс. По их оценкам, настоящие, а не сфальсифицированные референдумы реально будет провести примерно через 10−20 лет.

Но они уверены, что Аляска и Гавайи были поглощены США «посредством обмана и преднамеренного нарушения мандата и принципов ООН и процесса самоопределения», а вторжение США на Гавайи в 1893 году было предпринято в нарушение двусторонних договоров и международного права. И намерены продолжать бороться за свои права.

Анастасия Громова