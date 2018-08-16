Главная » Новости

Уникальный конструктивизм: в Москве анонсировано строительство необычных ФОКов

13:16. 16 августа 2018 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

Столица Российской Федерации продолжает радовать глаз жителей и гостей мегаполиса. Помимо новейших транспортных развязок, развития пешеходной инфраструктуры и возведения прекрасных архитектурных решений, огромный упор делается на становление целой серии физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) для детей и взрослых.

МСК_позитив1

Визуальная эстетика – важная составляющая градостроения. Объекты, позволяющие людям вести здоровый образ жизни и обладающие колоссальной базой для тренировок по различным видам спорта, будут выполнены в стиле конструктивизма и футуризма и начнут принимать гостей в обозримом будущем в Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах Москвы.

Первый объект, заслуживающий пристального внимания – ФОК на Анадырском проезде. Пятиэтажное здание отвечает современным веяниям дизайна: фасад будет выполнен из стилизованных под дерево материалов, получит солнцезащитные декоративные ламели и красочную подсветку.

Верхние этажи будут отведены под тренерские комнаты, на четвёртом этаже возведут детский бассейн с раздевалками, комнатами отдыха для родителей и душевыми кабинами. Третий этаж придётся по вкусу любителям фитнесса и бодибилдинга – множество тренажёров позволят поддерживать форму в условиях стремительной жизни мегаполиса. Первый и второй этаж будут представлять собой единую архитектурную форму с бассейнами для взрослых, джакузи и прочими залами. Общая площадь ФОКа составит пять тысяч квадратных метров.

МСК_позитив2

Второй удивительный спортивный объект возведут на улице Александровке в Зеленограде. Проект получил наивысшие оценки комиссий за современный дизайн – панорамное остекление и футуристический объёмный фасад. Множество зелёных ламелей защитят «внутренности» ФОКа от прямых солнечных лучей и создадут иллюзию пребывания в зарослях лесной чащи.

Здание будет иметь три этажа общей площадью 4,5 тысячи квадратным метров. На верхнем расположат спортивные залы с тренажёрами, на втором – площадки для занятий баскетболом и волейболом. На первом этаже ФОКа разместятся специальные бассейны для акваэробики, детей и взрослых, а также душевые, раздевалки и сауна.

Отмечается, что всего за три года в столице Российской Федерации будет возведено более пятидесяти современных спортивных объектов. По предварительным данным, некоторые их них будут располагаться в Ново-Переделкино, Преображенском районе, Гагаринском районе, а также на Тушинской улице. Как минимум 13 ФОКов будет построено уже в 2018 году.

Москва не стоит на месте. В самое ближайшее время каждый житель и гость столицы получит возможность посещать передовые спортивные объекты, что благотворно скажется на общем стремлении россиян вести активный образ жизни и пропагандировать спорт юным гражданам Российской Федерации.

 

Метки: Москва, преображение столицы, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
.... В 1983-1984 гг. обнаружена уникальная стоянка древнего человека, жившего 1...
4-5 августа планировалось отравить жителей Москвы! (2010) DVDrip
... 5 августа. 4 августа по Москве уже было установлено в разных... 4-5 августа планировалось отравить Москву! (2010) DVDrip : || Народ.ру | Rapidshare...
Теракт в Домодедово: пожары, взрывы и предвыборная политика
... месяцев до Президентский выборов в Москве и других городах прозвучали страшные...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Русское братство
..., сколько сейчас получает охранник в Москве или Питере, думаю, тысяч 25...
Секретные территории - НЛО. Соседи по солнцу
Секретные территории - НЛО. Соседи по солнцу / Выпуск от 27 июля Стоит посмотреть ...Источник http://via-midgard.info/

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>