Уникальный конструктивизм: в Москве анонсировано строительство необычных ФОКов

Столица Российской Федерации продолжает радовать глаз жителей и гостей мегаполиса. Помимо новейших транспортных развязок, развития пешеходной инфраструктуры и возведения прекрасных архитектурных решений, огромный упор делается на становление целой серии физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) для детей и взрослых.

Визуальная эстетика – важная составляющая градостроения. Объекты, позволяющие людям вести здоровый образ жизни и обладающие колоссальной базой для тренировок по различным видам спорта, будут выполнены в стиле конструктивизма и футуризма и начнут принимать гостей в обозримом будущем в Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах Москвы.

Первый объект, заслуживающий пристального внимания – ФОК на Анадырском проезде. Пятиэтажное здание отвечает современным веяниям дизайна: фасад будет выполнен из стилизованных под дерево материалов, получит солнцезащитные декоративные ламели и красочную подсветку.

Верхние этажи будут отведены под тренерские комнаты, на четвёртом этаже возведут детский бассейн с раздевалками, комнатами отдыха для родителей и душевыми кабинами. Третий этаж придётся по вкусу любителям фитнесса и бодибилдинга – множество тренажёров позволят поддерживать форму в условиях стремительной жизни мегаполиса. Первый и второй этаж будут представлять собой единую архитектурную форму с бассейнами для взрослых, джакузи и прочими залами. Общая площадь ФОКа составит пять тысяч квадратных метров.

Второй удивительный спортивный объект возведут на улице Александровке в Зеленограде. Проект получил наивысшие оценки комиссий за современный дизайн – панорамное остекление и футуристический объёмный фасад. Множество зелёных ламелей защитят «внутренности» ФОКа от прямых солнечных лучей и создадут иллюзию пребывания в зарослях лесной чащи.

Здание будет иметь три этажа общей площадью 4,5 тысячи квадратным метров. На верхнем расположат спортивные залы с тренажёрами, на втором – площадки для занятий баскетболом и волейболом. На первом этаже ФОКа разместятся специальные бассейны для акваэробики, детей и взрослых, а также душевые, раздевалки и сауна.

Отмечается, что всего за три года в столице Российской Федерации будет возведено более пятидесяти современных спортивных объектов. По предварительным данным, некоторые их них будут располагаться в Ново-Переделкино, Преображенском районе, Гагаринском районе, а также на Тушинской улице. Как минимум 13 ФОКов будет построено уже в 2018 году.

Москва не стоит на месте. В самое ближайшее время каждый житель и гость столицы получит возможность посещать передовые спортивные объекты, что благотворно скажется на общем стремлении россиян вести активный образ жизни и пропагандировать спорт юным гражданам Российской Федерации.