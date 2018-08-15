В Европе продолжают финансировать “Братьев-мусульман”
01:39. 15 августа 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная информация в свете очередного теракта в Британии.
В Европе продолжают финансировать "Братьев-мусульман"
Только одна общественная организация, связанная с «Братьями мусульманами», получила за последние шесть лет 6 млн евро, которые использовались на борьбу с противниками. Такие цифры опубликовали в Twitter активисты-блогеры Islamic map. «Связанная с „Братьями мусульманами“ „Европейская сеть против расизма“ (ENAR) получила миллионные субсидии от Европейского союза за последние годы: в 2012 году — 1,081 млн евро, в 2013-м — 1,1 млн евро, в 2014-м — 1,073 млн евро, в 2015-м — 809 тыс. евро, в 2016-м — 944 тыс. евро, а в 2017-м — 1,137 млн евро», — написали активисты в сети. Всего — чуть более 6 млн евро. Данные блогеры собрали из статистической информации, публикуемой Еврокомиссией. В документах организации говорится, что средства выделялись на программы диалога по радикализации и равенству и по борьбе с расизмом и ксенофобией.
Борьба с исламофобией — основная бизнес-модель исламистских организаций https://eadaily.com/ru/news/2017/05/17/setevoy-islam-kak-evropu-prevrashchayut-v-halifat. Под нее они и получают львиную долю официального финансирования. Так, в основном с 2010 года Еврокомиссия и правительства Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и Норвегии выделили на деятельность более 180 исламистских организаций $ 155 млн. Еще $ 157 млн. поступило на их счета из Катара, Саудовской Аравии и США — от правительств, благотворительных фондов, частных лиц и королевских семей. Например, в 2014 году «Датская исламская организация» получила от правительства Катара 20 млн евро, а «Лига мусульман Бельгии» — 1,1 млн.
Штаб-квартира «Европейской сети против расизма» (ENAR) располагается в Брюсселе и, как утверждают в Islamic map, все ее руководство является членами «Братьев мусульман», включая директора Мишеля Приво. До этого он был вице-президентом организации FEMYSO, которая защищает права мусульманской молодежи и является частью глобальной сети «Братьев мусульман».
«Они организовывают европейских мусульман, они говорят за них, они представляют их и являются сегодня их самым громким голосом, нравится это самим европейским мусульманам или нет», — рассказывали активисты проекта Islamic map, которые фиксируют исламистские организации и отслеживают их деятельность. Самое большое количество движений исламистов обнаружили в Великобритании — 84. Следом идут Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия и Франция. По данным активистов Islamic map, львиная доля исламистских организаций создана и контролируется международной партией с египетскими корнями «Братья мусульмане», палестинским исламистским движением «Хамас» и государственным Управлением по делам религии Турции, известным как «Даянет». Их цель — продвижение идеи создания всемирного «халифата» и борьба с противниками исламизации Европы. Еще в 1999 году лидер «Братьев мусульман» Юсуф Карадави заявил в одном из телеинтервью: «Константинополь покорили, а вот вторая часть пророчества, покорение Рима, пока не осуществилась. Это значит, что ислам вернется в Европу. И это покорение будет покорением с помощью идей и проповедования. Сабли не нужны. Мы сможем покорить европейские страны без военных армий. Нам нужны армии проповедников и учителей».
Показательно, что в августе этого года Федеральная служба защиты Конституции Германии (BfV) подготовила доклад, в котором говорится о том, что поменьшей мере 300 детей в стране подверглись исламизации и радикализации. Об этом сообщило DW. Глава BfV Ганс-Георг Маассен предупредил, что происходящая социализация детей джихадистами станет настоящим вызовом для властей страны в ближайшие годы. Данные разведслужбы привели к тому, что она обратилась к правящую партию ХДС снизить ограничения по возрасту для тех, кто может быть под наблюдением. Сейчас этот возраст ограничен возрастом в 14 лет. «Это не о криминализации людей младше 14 лет, а об устранении таких угроз для нашей страны, как исламский терроризм, который также направлен и на детей», — сказал Funke media group христианский демократ Патрик Сенсбург.
Напомним, что духовным наставником Усамы бен Ладена был член «Братьев мусульман» Абдулла Аззам. Он один из тех, с кем будущий террорист № 1 познакомился в университете в Саудовской Аравии. «Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком, — рассказала в августе журналистам The Guardian мать Усамы бен Ладена Алия Ганем. — Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил неких людей, которые в значительной степени промыли ему мозги, когда ему было немногим более 20 лет. Можно назвать это сектой, они получили за это деньги. Я всегда говорила ему, чтобы он держался от них подальше».
https://diana-mihailova.livejournal.com/2499390.html – цинк
Финансировать "Братьев-мусульман" в 2018 году? Для этого надо обладать особой степенью альтерантивной одаренности.
Источник: colonelcassad.livejournal.com