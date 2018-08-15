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Он не побоялся бросить вызов США и банкирам. Генерал Шарль Де Голль против Мирового Правительства

00:34. 15 августа 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

В начале 1965 года в нью-йоркские порт и аэропорт прибыли грузы долларов, которые Франция прислала для обмена на золото, хранившееся в руках Федеральной резервной системы США.

Это действие привело американское руководство в бешенство, однако, оно вынуждено было отдать причитающееся французам золото.

Источник: www.kramola.info

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