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Российские фашисты склоняют голову перед кончиной Николая II

22:15. 14 августа 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:


Печатный орган русских фашистов в Харбине о 20-й годовщине расстрела бывшего царя.



Через 3 года, плакальщики получили возможность "всеми силами вступить в борьбу с Коминтерном" в обозе "победоносного вермахта".



Про эту публику, стенавшую про Николая II тогда, когда это еще не было мейнстримом, в свое время уже писал.
См.материал "Фашистские крошки и авангардистки" https://colonelcassad.livejournal.com/3631420.html

По наводке с Вотта http://vott.ru/entry/522717

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1938, газеты, история, Китай, коминтерн, монархизм, Николай II, фашизм, харбин
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