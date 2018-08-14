Российские фашисты склоняют голову перед кончиной Николая II
22:15. 14 августа 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Печатный орган русских фашистов в Харбине о 20-й годовщине расстрела бывшего царя.
Через 3 года, плакальщики получили возможность "всеми силами вступить в борьбу с Коминтерном" в обозе "победоносного вермахта".
Про эту публику, стенавшую про Николая II тогда, когда это еще не было мейнстримом, в свое время уже писал.
См.материал "Фашистские крошки и авангардистки" https://colonelcassad.livejournal.com/3631420.html
По наводке с Вотта http://vott.ru/entry/522717
Источник: colonelcassad.livejournal.com