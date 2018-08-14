Почему мы топчемся у нулевой планки роста ВВП?

Источник: tsargrad.tv

Ведомство Кудрина раскритиковало работу по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).



За последние годы я посетил десятки ведущих экономических форумов России и прочих мероприятий. На которых эксперты всех уровней обсуждают эту тему. Зачастую у меня взрывался мозг от дилетантства и полного отсутствия понимания проблем малого бизнеса и стратегических целей развития экономики страны.

Действительно, была поставлена задача достигнуть по итогам 2024 года доли МСП в размере 40% от ВВП и 42,9 трлн в сумме. Верна ли эта задача, и кто убедил нашего президента в этом? Моё мнение, что она ошибочна и не отражает реалий сегодняшнего дня.

Есть статистика по итогам 2017 года. Объём ВВП – 84 трлн. Доля МСП – 22,3%, или 18.8 трлн. Следовательно, доля крупного бизнеса – 77,7%, или 65,2 трлн руб.

Принимая целевые показатели МСП по итогам 2024-го, видим рост ВВП с 84 трлн до 107 трлн. Рост МСП с 18,8 трлн до 42,9 трлн. Рост крупного бизнеса с 65,2 до… 64,2 трлн. А вот здесь собака и зарыта.

Мы принимаем программу с падением доли крупного бизнеса в процентной доле от ВВП. Это терпимо. Но принимать программу с уменьшением выручки! Извините, но это путь в никуда для такой страны, как Россия. Страны с огромными территориями, с большими расходами на безопасность и ВПК. С большой долей бизнеса в сырьевых секторах. Где малого бизнеса быть практически не может.

65,2 2017 года с учётом инфляции даже 3% в год за 7 лет превращаются в сумму порядка 80 трлн.

У меня возникает резонный вопрос, какие академики и профессора считали эти цифры и выдавали их наверх?

Если говорить о количестве занятых в секторе МСП , де-факто мы давно достигли 25 миллионов. Думаю и планка 30 миллионов уже преодолена. Достаточно вывести из тени всех самозанятых и неоформленных. Ведь они практически все работают в секторах микро- и малого бизнеса. Нет неоформленных бюджетников или персонала в крупных компаниях.

С точки зрения выручки 42,9 трлн, то она уже сейчас близка к этой сумме. С 1 июля 2018 года стали обязательны онлайн-кассы у индивидуальных предпринимателей. До 1 июля 2019-го без касс могут торговать только ИП без наёмных сотрудников. По итогам 2019 года благодаря работе ФНС мы увидим резкий рост выручек.

Подобные эксперименты мы уже проходили при вирировании меховых изделий. Когда легальный рынок за короткий срок вырос в десяток раз.

В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Что может быть общего в России у микро- и среднего бизнеса? Скажу больше, у среднего бизнеса даже с малым нет ничего общего.

Средний бизнес имеет критерии по численности от 100 человек или выручке от 800 млн, т.е. он имеет право работать только на ОСНО (обычная система налогообложения). Средний бизнес по факту равен крупному. В микро- и малом бизнесе огромный выбор налоговых режимов. Патенты, ЕНВД, ОСНО, УСН в двух вариантах. Одно ООО или ИП имеет право одновременно вести деятельность на нескольких налоговых режимах, ведя раздельный учёт.

Именно поэтому я уже несколько раз предлагал выставлять целевые показатели и назначить ответственного сотрудника за каждую категорию бизнеса.

В первую очередь за средний бизнес. Он занимает самую маленькую долю нашей экономики. Чуть больше 27 тысяч компаний на всю страну и меньше 2 миллионов сотрудников.

Для многих будет удивлением, что в стране крупных компаний значительно больше, чем средних. А это говорит о перекосе в критериях среднего и малого бизнеса — либо в налоговой политике.

Мы часто слышим фразу — уровень среднего класса определяет уровень развития общества. С детства в памяти футбольное выражение: покажи мне свою среднюю линию, и я скажу, как играет ваша команда. Аналогично и с экономикой. Уровень среднего бизнеса должен определять уровень развития экономики. Возможно, именно поэтому мы и топчемся много лет у нулевой планки роста ВВП. Шаг вперёд … шаг назад.

Буду поднимать проблемы и задачи среднего бизнеса в «Деловой России» и «Клубе Лидеров». Многие члены этих деловых объединений являются как раз средним бизнесом.

Андрей Павлов

Президент компании Zenden

Источник: nstarikov.ru