Ни войны, ни мира
15:34. 13 августа 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи озвучил позицию Ирана относительно отношений с США.
Иран не собирается воевать с США.
Иране не собирается вести переговоры с США.
Прямо таки повеяло Троцким в Брест-Литовске, но чтобы аргументировать свою позицию, Иран представил свою новую баллистическую ракету, на которой установлены современные средства преодоления ПВО противника и которая имеет более высокую точность поражения, нежели предыдущее поколение иранских баллистических ракет.
По сути, позиция Ирана проста – США занимают откровенно недоговорспособную позицию, выдвигая ультиматумы, которые не примет ни одна уважающая себя страна (ну кроме колоний в третьем мире или современной Европы), поэтому продолжать обмениваться угрозами и оскорблениями не имеет смысла. Лучше деятельно показывать, что у Ирана есть возможности перекрыть Ормузский пролив и достать своих оппонентов в регионе. Язык силы они понимают лучше.
При этом, ситуация требуется повышения обороноспособности страны, чтобы отбить у США желание попытаться деятельно реализовать свои угрозы. Возобновление ракетной программы, один из способов показать цену давления на Иран. Разумеется, эти ракеты представляют угрозу не США, а их союзникам и сателлитам в регионе, в первую очередь для Саудовской Аравии и Израилю, столицы которых находятся в эффективной зоне поражения иранских баллистических ракет средней дальности. Повышение их тактико-технических характеристик и увеличение их количества, один из способов показать, что цена за нападение на Иран может оказаться великовата.
Попутно Иран стремится поддерживать активные отношения с Россией и Китаем, которые помогают Ирану обходить режим политической изоляции навязываемый США. На последней встрече в Актау (где было подписано важное соглашение о разделе Каспийского моря, с оговоркой о недопуске в регион военных баз посторонних держав), Роухани и Путин обсуждали помимо Сирии, общие вопросы конфликта Ирана с США. Обе стороны говорили о необходимости усиления евразийского сотрудничества, которое необходимо обеим странам. Не удивлюсь, если в скором времени Иран по примеру Турции выскажет заинтересованность членством с БРИКС.
При старом мироустройстве Ирану не светит ничего хорошего, поэтому он является естественным партнером для Китая и России в деле структурных изменений миропорядка. Поэтому оппоненты США будут заинтересованы в том, чтобы Иран продолжал свою деятельность в регионе (в разумных пределах), подрывая влияние США и их сателлитов, освобождая пространство для других игроков, заинтересованных в новом облике Ближнего и Среднего Востока, который куда как в меньшей степени будет зависеть от воли Вашингтона. И судя по происходящему в Ираке, Сирии и Ливане, эта тенденция лишь укореняется.
Другой вопрос, что позиция "ни войны, ни мира", которая вполне подходит под формат гибридной войны, которую ведет Иран, не устраивает его оппонентов, которые хотят либо принудить его к политической капитуляции, либо сфабриковать повод для военного вторжения. Поэтому с большей долей вероятности можно говорить, что такая позиция Ирана не остановит нарастающего давления со стороны США и это скорее демонстративное несогласие, которое обозначает, что Иран хочет и дальше играть в свою игру, уклоняясь от тех сценариев, в которые его пытаются загнать оппоненты.
Источник: colonelcassad.livejournal.com