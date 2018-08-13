Ни войны, ни мира

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи озвучил позицию Ирана относительно отношений с США.Прямо таки повеяло Троцким в Брест-Литовске, но чтобы аргументировать свою позицию, Иран представил свою новую баллистическую ракету, на которой установлены современные средства преодоления ПВО противника и которая имеет более высокую точность поражения, нежели предыдущее поколение иранских баллистических ракет.По сути, позиция Ирана проста – США занимают откровенно недоговорспособную позицию, выдвигая ультиматумы, которые не примет ни одна уважающая себя страна (ну кроме колоний в третьем мире или современной Европы), поэтому продолжать обмениваться угрозами и оскорблениями не имеет смысла. Лучше деятельно показывать, что у Ирана есть возможности перекрыть Ормузский пролив и достать своих оппонентов в регионе. Язык силы они понимают лучше.При этом, ситуация требуется повышения обороноспособности страны, чтобы отбить у США желание попытаться деятельно реализовать свои угрозы. Возобновление ракетной программы, один из способов показать цену давления на Иран. Разумеется, эти ракеты представляют угрозу не США, а их союзникам и сателлитам в регионе, в первую очередь для Саудовской Аравии и Израилю, столицы которых находятся в эффективной зоне поражения иранских баллистических ракет средней дальности. Повышение их тактико-технических характеристик и увеличение их количества, один из способов показать, что цена за нападение на Иран может оказаться великовата.Попутно Иран стремится поддерживать активные отношения с Россией и Китаем, которые помогают Ирану обходить режим политической изоляции навязываемый США. На последней встрече в Актау (где было подписано важное соглашение о разделе Каспийского моря, с оговоркой о недопуске в регион военных баз посторонних держав), Роухани и Путин обсуждали помимо Сирии, общие вопросы конфликта Ирана с США. Обе стороны говорили о необходимости усиления евразийского сотрудничества, которое необходимо обеим странам. Не удивлюсь, если в скором времени Иран по примеру Турции выскажет заинтересованность членством с БРИКС.При старом мироустройстве Ирану не светит ничего хорошего, поэтому он является естественным партнером для Китая и России в деле структурных изменений миропорядка. Поэтому оппоненты США будут заинтересованы в том, чтобы Иран продолжал свою деятельность в регионе (в разумных пределах), подрывая влияние США и их сателлитов, освобождая пространство для других игроков, заинтересованных в новом облике Ближнего и Среднего Востока, который куда как в меньшей степени будет зависеть от воли Вашингтона. И судя по происходящему в Ираке, Сирии и Ливане, эта тенденция лишь укореняется.Другой вопрос, что позиция "ни войны, ни мира", которая вполне подходит под формат гибридной войны, которую ведет Иран, не устраивает его оппонентов, которые хотят либо принудить его к политической капитуляции, либо сфабриковать повод для военного вторжения. Поэтому с большей долей вероятности можно говорить, что такая позиция Ирана не остановит нарастающего давления со стороны США и это скорее демонстративное несогласие, которое обозначает, что Иран хочет и дальше играть в свою игру, уклоняясь от тех сценариев, в которые его пытаются загнать оппоненты.

Источник: colonelcassad.livejournal.com