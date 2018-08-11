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Осторожно, кино! О влиянии кинематографа и творческой интеллигенции на массовое сознание людей

09:05. 11 августа 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Мощное влияние кинематографа на массовое сознание людей обуславливается его преимуществами перед радио или книжной продукцией. Воздействуя на чувства зрителя при помощи света, цвета и звука, талантливый художник может придать любому явлению такой угол восприятия, который сделает его привлекательным или наоборот отталкивающим.

Сила кино также заключается в психологии создания образов. Актёры, создавшие на сцене привлекательные образы, становятся любимцами публики. Часто положительные черты героев переносятся на личность самого актёра и его суждения становятся весомыми для огромного количества людей. Ряд заметных деятелей культуры, ставших популярными в советское время, оказали серьёзное влияние на своих почитателей в годы Перестройки в 90-х годах. Достаточно упомянуть такие фамилии как Эльдар Рязанов, Пётр Тодоровский, Никита Михалков, Марк Захаров, Владимир Бортко и актёры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Лев Дуров и многие другие.

Например, режиссёр Пётр Тодоровский снял в советское время ряд лент, снискавших любовь зрителя: «Городской романс», «Последняя жертва», «Любимая женщина механика Гаврилова», «По главной улице с оркестром». И вот, известный режиссёр в 1989 году снимает фильм «Интердевочка», сработавший на популяризацию проституции в стране. Согласно опросам 35-40% московских школьниц на протяжении нескольких лет после просмотра этого фильма упорно мечтали стать ночными бабочками. А композитор Олег Газманов пишет песню «Путана», которая на протяжении многих лет входила в различные хит-парады и наглухо засела в репертуаре ресторанных исполнителей…

Дополнительные материалы:

Системный взгляд на российский кинематограф

Амплуа актёров как инструмент влияния

Источник: whatisgood.ru

Метки: влияние сми
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