На главного конспиролога США нашли управу

Полет на Луну – миф. Теракт 11 сентября – дело рук правительства. Массовое убийство в школе «Сэнди-Хук» – постановка, но Америку реально ждет гражданская война. Таковы взгляды журналиста Алекса Джонса – поклонника Владимира Путина и Александра Дугина. Раньше его старались не замечать. Но когда его популярность начала зашкаливать, приняли меры, похоронившие свободу слова в США.

Имя Алекса Джонса мало кому известно в России, но на своей родине, в США, это личность во многом культовая. Правда, радиоведущий, автор именного шоу и создатель сайта InfoWars вызывает у соотечественников полярные эмоции. Для одних он – независимый журналист, бесстрашно расследующий преступления «глубинного государства». Но для других (точнее, для большинства, куда входят не только леваки и глобалисты, но и многие правые) Джонс что-то вроде городского сумасшедшего. Безумный конспиролог, который не верит, что американцы были на Луне, зато верит в еврейскую мафию и в то, что теракт 11 сентября был организован правительством.

Джонс начал карьеру на кабельном телеканале родного Техаса, но вскоре перешел на радио – оно как было, так и остается наиболее независимым видом СМИ в Америке. Своим слушателям он рассказывал именно то, что они хотели услышать: экономический кризис сконструирован искусственно, чтобы обездолить и закабалить простых американцев, все теракты организованы правительством, чтобы спровоцировать массовую истерию и оправдать внешние войны, никакой высадки на Луну никогда не было, потому что все отснял в павильоне Стэнли Кубрик.

А еще демократы планируют гражданскую войну, но до ее начала собираются отобрать огнестрельное оружие у всех добрых американцев.

Все это подается в классическом американском стиле бродячего проповедника. Критики Джонса неизменно сравнивают его шоу с ярмарочными выступлениями Короля и Герцога – отпетых жуликов из «Приключений Гекльберри Финна». Но под завесой этой простецкой формы Джонс успешно завоевывал аудиторию – она хоть и медленно, но верно росла. Радиоведущий расширил свою команду, запустил популярные интернет-порталы InfoWars, NewsWars и PrisonPlanet и рано осознал возможности социальных сетей, расшаривая свой контент практически на всех крупных платформах. Так он сумел обзавестись миллионами поклонников во всем мире.

Ведущие СМИ, формирующие основную медиаповестку США, долгое время не обращали на него внимания: Джонс был в их глазах клоуном, а любая тема, поднимавшаяся им, автоматически получала клеймо «теории заговора». Правые медиа тоже не связывались с Джонсом, не желая себя компрометировать, а левые по-своему любили, считая, что он успешно компрометирует консервативные идеи. Стать либертарианцем в США означало подписаться под конспирологическими «бреднями» Джонса.

Эта схема работала почти 20 лет. Но за последние два года Джонс стал реальной политической силой. Еще в 2015 году он пригласил на свой эфир Дональда Трампа, и с тех пор стал желанным спикером на всех трамповских митингах. Его стали приглашать на телевидение в качестве эксперта, он нашел новых поклонников среди альт-правой молодежи, а популярность его проектов в интернете росла как на дрожжах. Вместе с популярностью приходила реклама – один только канал на YouTube приносил Джонсу более полумиллиона долларов в месяц.

Надо понимать, что своим успехом Джонс обязан не столько собственным расследованиям, сколько общему кризису журналистики в США. В период предвыборной кампании 2016 года стало ясно, что ведущие СМИ больше не имеют права даже претендовать на объективность. Антитрамповская истерия привела к тому, что американцы, веками верившие в неподкупность своей прессы, откровенно разочаровались в этом мифе, о чем свидетельствуют все без исключения соцопросы. На почти полностью выжженном медийном поле Алекс Джонс стал восприниматься как полноценный игрок.

Несмотря на свой эпатажный стиль, он действительно умеет задавать вопросы, которые интересуют всех. Джонс не может похвастаться ни глубиной своих расследований, ни серьезными источниками, однако он осмеливается говорить на темы, которые либеральные СМИ сделали абсолютным табу.

Читателям Джонса искренне интересно, имеет ли отношение Хиллари Клинтон к загадочному убийству Сета Рича – сотрудника штаба демократов, который слил компрометирующую их переписку в WikiLeaks. Его аудитория горячо спорит о«пиццагейте» – слухах о том, что верхушка Демпартии организует оргии с участием несовершеннолетних. Именно у Джонса впервые начали обсуждать концепцию «глубинного государства» – структуры, которая правит Америкой из-за кулис политического шоу под названием «борьба демократов с республиканцами».

И именно Джонс регулярно разоблачает сфабрикованную тему «русского вмешательства» в американские выборы.

Сегодня его слушатели и читатели говорят о возможности государственного переворота в США, который начнется с отстранения от власти президента Трампа. Ресурсы Джонса – одно из немногих мест в Сети, где они в принципе могут обсуждать эту тему.

Несколько месяцев назад владельцы либеральных СМИ осознали, что Джонс стал реальной угрозой их информационной монополии. Ведущие газеты – от The New York Times до Washington Post – развязали полноценную травлю скандального конспиролога, хотя прежде избегали любых упоминаний о нем. Репортеры CNN и конгрессмен-демократ Тед Дойч призвали Facebook и YouTube запретить размещение «фейковых новостей» от Джонса (парламентарий оформил это в официальное требование закрыть страницу радиоведущего на Facebook). Вскоре подобными запросами стали засыпать и другие интернет-платформы.

Руководство IT-гигантов некоторое время пыталось отстраниться от проблемы. Но в ночь на 6 августа практически весь контент Джонса был удален из ведущих социальных сетей.

Поражает не только масштаб цензуры, но и согласованность действий IT-корпораций. Сначала подкасты конспиролога удалили Spotify и Stitcher, потом его передачи исчезли с Apple, а буквально через несколько часов после этого страницы Джонса «выпилили» из Facebook (всего у него там было четыре аккаунта, один – с 1,7 миллиона подписчиков). Та же участь постигла канал на YouTube с 2,4 миллиона подписчиков и миллиардами просмотров. А под конец уикенда Джонса выгнали из Pinterest.

К утру понедельника Алекс Джонс и его команда остались практически без средств к существованию. Все, что у него есть на текущий момент, – это его сайты, созданное его командой приложение для Android и аккаунт в Twitter.

Либеральная пресса пришла в восторг. Журналисты The New York Times сожалеют лишь о том, что администраторы соцсетей заодно не вычистили «сотни других конспирологов масштабом помельче» и не закрыли аккаунты всех, кто их лайкает и репостит.

Однако даже представители Демпартии в Конгрессе и многие левые журналисты отреагировали на изгнание Джонса с тревогой.

Впервые хозяева соцсетей подвергают скоординированному бойкоту известного автора, не нарушившего их правила. Очевидно, что в любой момент они могут устроить «большую чистку», в которой пострадают и правые, и левые, и вообще кто угодно. «Не заставляйте меня защищать Алекса Джонса!» – так звучит популярный мем, запущенный левым блогером Джеком Маршаллом.

Для самого же Джонса этот бойкот означает, что он был полностью прав: сговор крупнейших корпораций действительно существует, а индустрия IT плотно срослась с банками и принадлежащими им СМИ. Все вместе они организовали атаку на Джонса и его ресурсы, которые в мейнстримной пропаганде США отождествляют с Трампом. Получается, ведущие бизнес-империи действительно объединились против президента и собираются убрать его с поста – примерно так же, как они «убрали» из информационного пространства его верного соратника Джонса. И никакой конспирологии больше не требуется, ведь все делается максимально открыто.

В своих передачах Джонс продолжает взывать к голосу простых американцев и апеллировать к Первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу слова. Но есть сомнения в том, что американцы его понимают. Два дня назад в стране прошел опрос: людей спрашивали, в чем суть Первой поправки. Сорок процентов опрошенных ответили, что вообще не знают, о чем идет речь.