Как рождается атом. Андрей Новиков. Часть 1
Жизнь явление космическое.
Автор-сказитель- Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/ENCWYc8H4Wc
В эфире мы обсудили следующие вопросы:
Жизнь — явление космическое. Родовое общество и понимание Мира.
Атом — галактика, единая замкнутая цепочка преображения галактического вещества.
Вещество — общество — существо. Душа и способ её существования через тело.
Строение, и жизнь Мира. Способность к объединению и сотрудничеству — основа жизни.
Внутреннее строение и жизнь атома, как живой единицы Мира. Задачи атома по преображению Мира.
Изучение тела и чувствование души. Микро и макромир, что не способна современная наука, но естественно в народном чувствовании. Отличие живого и неживого.
Как Атомы, объединяясь, строят собой живые организмы!
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Источник: www.youtube.com