Как рождается атом. Андрей Новиков. Часть 1

Жизнь явление космическое.



Автор-сказитель- Андрей Новиков



Часть 2 – https://youtu.be/ENCWYc8H4Wc



В эфире мы обсудили следующие вопросы:



Жизнь — явление космическое. Родовое общество и понимание Мира.

Атом — галактика, единая замкнутая цепочка преображения галактического вещества.

Вещество — общество — существо. Душа и способ её существования через тело.

Строение, и жизнь Мира. Способность к объединению и сотрудничеству — основа жизни.

Внутреннее строение и жизнь атома, как живой единицы Мира. Задачи атома по преображению Мира.

Изучение тела и чувствование души. Микро и макромир, что не способна современная наука, но естественно в народном чувствовании. Отличие живого и неживого.

Как Атомы, объединяясь, строят собой живые организмы!



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Источник: www.youtube.com