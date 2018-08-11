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Как рождается атом. Андрей Новиков. Часть 1

09:10. 11 августа 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Жизнь явление космическое.

Автор-сказитель- Андрей Новиков

Часть 2 – https://youtu.be/ENCWYc8H4Wc

В эфире мы обсудили следующие вопросы:

Жизнь — явление космическое. Родовое общество и понимание Мира.
Атом — галактика, единая замкнутая цепочка преображения галактического вещества.
Вещество — общество — существо. Душа и способ её существования через тело.
Строение, и жизнь Мира. Способность к объединению и сотрудничеству — основа жизни.
Внутреннее строение и жизнь атома, как живой единицы Мира. Задачи атома по преображению Мира.
Изучение тела и чувствование души. Микро и макромир, что не способна современная наука, но естественно в народном чувствовании. Отличие живого и неживого.
Как Атомы, объединяясь, строят собой живые организмы!

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Источник: www.youtube.com

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