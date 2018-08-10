Ждите удара врага.

Любому противнику сложно бороться со страной, сплоченной единым началом и доверяющей своему правительству и своему лидеру.

Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере.

Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.

В марте 2018 г., через неделю после выборов президента РФ, 63% граждан считали, что страна движется в правильном направлении, и 14% считали, что она идет по неверному пути. Причем за неделю перед выборами первых было 58%, а вторых – 16%.

То есть за счет только результатов выборов и уверенного результата Путина считающих, что Россия идет в правильном направлении, стало на 5% больше. (https://www.levada.ru/2018/07/31/odobrenie-institutov-vlasti-3/)

В мае число первых упало до 56%, вторых выросло до 16%. Что произошло с марта по май? Владимир Путин переназначил премьер-министром Дмитрия Медведева.

В июле число считающих, что страна движется по правильному пути, снизилось еще сильнее – до 48%. Что произошло с мая по июль? Дмитрий Медведев огласил проект своей пенсионной реформы.

Два движения власти – и положительные оценки ее политики обрушились на 15%, то есть если в марте ее поддерживали две трети общества, в июле ее поддерживают меньше половины.

Если о самом Медведеве: в марте его деятельность одобряли 44%, не одобряли 55%. Не очень понятно, зачем переназначать премьером человека, работу которого считают неудачной больше половины граждан, но президент, поддержанный тремя четвертями избирателей, может себе позволить такую странность.

Медведева переназначили, он анонсировал свою программу и свою реформу – и одобрение его работы рухнуло до 31%. Неодобрение – взметнулось до 69 %.

Медведева представлял президент. Утверждал парламент. В марте работу Думы одобряли 44%, не одобряли 55%. В мае она утвердила Медведева на посту премьера, а затем, летом, поддержала его проект пенсионной реформы – и одобрение ее работы упало до 33%, неодобрение – выросло до 65%.

И даже президент: в марте-апреле одобрение его деятельности достигало 82%. После назначения Медведева несколько снизилось – до 79%. После оглашения последним и дружной поддержки официальными СМИ и Думой пенсионной реформы и доверие президенту упало до 67% — на 15% от выборного уровня. Это – практически один к одному оценка 2005 г., когда после авантюры «монетизации льгот» ее пришлось отменять и менять весь социально-экономический курс страны, провозгласив «левый поворот».

Политика, как скоростная дорога: неловкое движение руля – и отлаженная машина послушно летит в кювет. Или в пропасть.

Упало доверие к власти во внутренней политике. Но власть опиралась на это доверие и на основанную на нем поддержку и в политике внешней.

В оппонировании внешним угрозам и внешнему противнику. Власть давно предупреждали, что она самонадеянно допускает разрыв векторов внутренней и внешней политик. Что во внешней политике она проводит курс на защиту национальных интересов страны, а во внутренней – на защиту интересов в первую очередь богатых и богатейших. Предупреждали, что это опасно и рискованно. Что нельзя при запросе на внешнюю мобилизацию внутри страны проводить рыночный курс.

До поры сходило с рук. Сошло с рук даже во время искусственной девальвации зимы 14-15 годов, после которой уровень жизни упал если и не в два, то в полтора раза. Народ стиснул зубы и стерпел – назло внешнему врагу. Но в 18 году удар нанесли не цены на нефть и не санкции врага – удар нанесло свое, пусть и бездарное, но свое правительство. По существу объявившее нечто вроде «пенсионного дефолта». Собственно, «дефолт» — это банкротство, отказ платить по долгам. Правительство не говорило, что не будет платить пенсионерам по своим долгам, оно просто сказало, что платить будет не всем. Грубо говоря – примерно половине.

И как результат — внезапно изменилось позиционирование общества по ведущим моментам внешней политики: отношении к внешнему врагу, которому пытается противостоять Россия (https://www.levada.ru/2018/08/02/rossiya-i-zapad-3/).

Еще в мае, до объявления о пенсионной реформе, к США в стране плохо относились 69% и хорошо – 20%. Через два месяца после объявления о намерении повысить в целях экономии пенсионный возраст картина поменялась почти диаметрально: хорошо теперь к США относятся 42%, большее число людей, хорошо нежели плохо – 40%. Одно движение власти – и союзников у противника стало вдвое больше, чем было, а противников – в полтора раза меньше.

Кто-то может связать это с комлиментарными переговорами в Хельсинки. Напрасно. По тем же данным опросов: серьезного улучшения отношений между РФ и США после этой встречи ждут 5%, некоторого – 24%. Что все останется по прежнему полагют 53 %.

Почему так и какое отношение пенсионная реформа имеет к отношениям с США? Просто если власть оказалась бесчестной и лживой внутри страны, возникает вопрос: а говорит ли она правду о внешних делах…

Мария Захарова вызывала симпатию и почти восторг своими комментариями мировой политики – но как только стала публично рассказывать, как хорошо подольше не выходить на пенсию, возникла реакция: «Раз она врет здесь, говорит ли она правду по делу Скрипалей?».

Что разозлило страну? Не сам по себе ущерб от задуманной властью реформы – пенсии все равно в стране копеечные и не позволяющие после выхода на нее вести достойную жизнь без дополнительных источников, подработки или накопления.

Разозлили, с одной стороны, мелочное крысятничество власти: поживиться, пусть по мелочи, но у своих и там, где плохо лежит. С другой, – что обобрать решили и так самых нищих и беззащитных.

Тронуть российских долларовых миллиардеров власть боится. Отобрать награбленное у воров 90-х – не решается. Пресечь нынешнее воровство и вывоз капиталов за границу – не умеет. Остается – воровать у пенсионеров.

Разозлили именно мелочность, беззастенчивость и трусость.

И внезапно вдвое выросло число сторонников США, в полтора раза – к Евросоюзу: в мае хорошо относились 27% и плохо – 55%, после анонсирования пенсионной реформы доля первых выросла в полтора раза до 42%, доля вторых упала до 38%.

Сложно сказать, объявит ли после этого Конгресс США Дмитрия Медведева «лучшим американцем» и вручит ли ему медаль «пурпурное сердце», но американские сенаторы законопроекты о введении новых санкций против России внесли молниеносно. Вплоть до санкций по госдолгу России и объявлению ее «спонсором терроризма».

И связь здесь прямая: если страна едина и сплочена, вводить против нее санкции практически бесполезно, даже если жизненный уровень и упадет – страна выстоит.

А если расколота и собственной власти не доверяет, а власть обирает и так обобранных – остается только усиливать натиск, ожидая, когда народ сам избавится от этой власти.

Потому что вынести народ может все, но зачем ему своей стойкостью защищать власть, обирающую пенсионеров…

Повышение пенсионного возраста затеяли? – Затеяли.

Доверие к власти обрушили? – Обрушили.

Поддержку внешнего врага повысили? – Повысили.

Так что же это всё-таки ? Некомпетентность , или сознательные действия нашей власти (предательство ) для уничтожения страны изнутри ?

В любом случае.

Ждите удара врага.