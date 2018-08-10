Письмо Маркова Керенскому.

я всей душой не желаю моей Родине возвращения кошмарного старого

Революция сделана, старое свергнут

я предпочту скорее быть выгнанным из рядов революционной армии

Письмо генерала Маркова Керенскому во всех отношениях примечательно. Один из будущих вождей белогвардейцев поносит старый монархической строй и уламывает Керенского навести порядок в армии, которая при Временном правительстве находилась в состоянии нарастающего разложения.КопияВ собственные руки.Начальник штаба Главнокомандующего армиями Западного фронта15 июля 1917 г.№ 9238Господин министрБахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры (BAR).Коллекция Р.Р. фон Раупаха. Box 2.Машинописная копия.PS. Ошибочность взглядов Маркова на наличие политических руководителей армии была наглядно продемонстрирована на полях гражданской войны, где политический контроль комиссаров обеспечивал Красной Армии куда как большую устойчивость, нежели отрядам белых, которые постоянно разлагались политической агитацией большевиков, эсеров и анархистов. Разумеется, институт политических руководителей в армии, контролирующий и дополняющий красных командиров и военспецов, это была уже не та анархия 1917 года, которая возникла усилиями Временного правительства (за что его позднее ругал Деникин, указывая на военное законодательство в качестве первопричины разложения бывшей царской армии)., но Марков, когда писал это письмо, просто не понимал, что в будущих войнах, политический и идеологический контроль над вооруженными силами будет играть немаловажное значение.У самого же Маркова пост-революционная карьера не задалась – был убит в бою летом 1918 года, примерно через год после написания письма Керенскому.Забавно, но некоторые до сих пор продолжают считать, что белые воевали за РКМП, в то время как это были именно что революционные вожди, просто у них была своя революция, которую они и потеряли, сначала усилиями Временного правительства, а затем и на полях гражданской войны, где Февраль проиграл Октябрю. "Кошмарное старое" в этой баталии выступало в роли статиста.

Источник: colonelcassad.livejournal.com