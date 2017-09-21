Воспоминания о прожитом или возвращение прошлого (Как это было все прекрасно!)

Мне скоро исполнится 75 лет, родом я из 1912 года, и я хотел бы рассказать о своей жизни, которую прожил и не так уж громко, но и не совсем как в тихой заводи. Родился на земле Рязанской, в небогатой крестьянской семье. Люди моего села – это в большинстве прекрасные, трудолюбивые и добрые люди. И я всей силой своей души хочу пожелать им счастья на этой Земле. Ведь это моя родина, и как же мне не хотеть этого.

Пожалуй, у всякого человека есть желание посмотреть на свое прожитое время, вспомнить события или эпизоды, свидетелем или участником которых ему приходилось быть. И как бы издали, пройдя путь, оценить, что им сделано самим в жизни. Прошла ли она так, как говорил Павел Корчагин: " … жизнь дается один раз и ее нужно прожить так, чтобы не было стыдно (мучительно больно) за (бесцельно) прожитые годы ".

В ясный полдень, на исходе лета, Шел старик дорогой полевой, Вырыл вишню полевую где-то И, довольный, нес ее домой. Он глядел веселыми глазами На поля, на дальнюю межу И подумал: "Дай-ка я на память У дороги вишню посажу. Путники в тени её прилягут, Отдохнут в прохладной тишине, И отведав сочных, спелых ягод, Может, статься, вспомнят обо мне…" Исаковский М. Вишня. 1940 г.

Мать моя, царство ей небесное, была тоже очень доброй и трудолюбивой женщиной. Я не помню, чтобы она когда либо днем легла отдохнуть, все время была в работе. Ей даже некогда было меня родить. Потому родился я в поле в разгар жатвы хлебов – 12 июля, в день рождения апостола Петра.



День этот был хороший – такой настоящий русский, с белыми крутыми облаками на голубом небе, с гулом далекого грома, с душистым полевым ветром. Так мне рассказывала потом мать. В народе тогда говорили, что июль месяц – это макушка лета. Дни в это время стоят чистые, лучезарные.

Наверное потому, что я родился на хлебной ниве под хлебной скирдой, я рано познал нелегкий крестьянский труд во всех его видах, испытал достаточно и нужду крестьянскую. Землю тогда пахали на лошадках сохой-матушкой.



Это работа тяжелая и для лошади, и для самого пахаря. Оба они, отшагавши под физической нагрузкой не один десяток километров, за день так урабатывались, что к вечеру еле ноги волочили.

Цепы, которыми вымолачивали зерно из колосьев/ Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/nikischina 2/view/439083/

Л.Н. Толстой пашет поле сохой. Репин И.Е. Пахарь, 1887. Фото с сайта: http://www.chugunka.net/forum/showthrea d.php?t=6118

Хлеба жали серпами, а молотили цепами. Жатва хлебов – это тоже тяжелый, изнуряющий человека труд. Целый день под палящим солнцем, согнувшись, обливаясь потом, трудились люди. Об этом Н.А. Некрасов в стихотворении "Жница" написал:

Овод жужжит и кусает,

Смертная жажда томит.

Солнышко серп нагревает,

Солнышко очи слепит.

Спинушка ноет с натуги,

Руки и ноги болят,

Красные синие круги

Перед очами стоят.

Вот что сказано о таком артельном труде в одном из стихотворений про сельскую жизнь того времени:

И целый день скрипят возы, и далеко

Ток отзывается под дружными цепами.

И стая журавлей несется высоко,

Перекликаяся порой под небесами.

Молотьба хлебов на току цепами. Каразин Н. Как выращивают хлеб. VI. Молотьба. Фото с сайта: http://content.mail.ru/arch/25037/96915 32.html

Молотьба хлебов на току цепами. Фото с сайта: http://www.museum.ru/alb/image.asp?5714 3

Молотьба хлебов на току. Рисунок Н. Дмитриева-Оренбургского, 2-я половина ХХ века. Фото с сайта:

http://deduhova.ru/government/structcha nges.htm

Молотьба хлебов на току в начале ХХ века. Фото с сайта:

http://www.clow.ru/a-etno/270-2.htm l

"Жатва – время дорогое: никому не дает покоя", – говорили тогда в народе. Каждая семья старалась закончить жатву хлебов и вывоз их с поля в сухие погожие дни. Поэтому отдыха в это время крестьянин не знал. От темна до темна большие и малые трудились в поле. Помощь детей взрослым была не так уж и нужна. Главное – детей приучали к тяжелому крестьянскому труду, чтобы дети видели, как взрослые сильно устают от этого труда.

Уборка ржи серпами. Фото с сайта:

http://gallerix.cz/storeroom/198136 5353/N/1252157702/

Нелегкий, но интересный труд – и обмолачивание хлебов цепами. Удары молотильных цепов с раннего утра и до позднего вечера были слышны повсюду. А когда молотили умельцы в три, четыре или пять пар цепов и более (там, где были большие тока), их слаженный стук, похожий на топот мчащегося табуна коней, был слышен далеко. А солома, от которой отмолочено зерно, вихрем летела из-под ударов цепов.

Много хлопот доставлял крестьянину и требовал больших трудов уход за посевами в те далекие, но незабываемые времена. Самая веселая для крестьянина пора – это сенокосная пора. О ней Василий Шукшин сказал так: "Самая прекрасная, самая певучая пора". Начинался и заканчивался сенокос в самое сухое и жаркое время и длился не более двух недель. Убранное в такое время сено очень ароматно и питательно для скота.

Раньше не было науки, предсказывающей погоду, но старые люди по приметам, наблюдая за природой, умели предсказывать наступление сухого периода для сенокоса и не ошибались при этом. И. Тургенев в книге "Бежин луг" о таком времени писал так: "Погода устанавливается надолго, когда с самого раннего утра небо такое ясное, утренняя заря не пылает пожаром, солнце не огнистое, не раскаленное, как во время засухи, и не тускло-багровое, как перед бурей, а светлое лучезарное.



В такие дни бывает иногда сильно жарко, но приятный ветерок как бы разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты несомненный признак постоянной погоды. Высокими белыми столбами гуляют они по дорогам через пашню. Воздух в такие дни бывает сухим и чистым. Такой погоды и желает земледелец для уборки сена, а затем и хлебов". Такие и другие признаки устойчивой погоды хранила память пожилых людей в селах.

На сенокосе в начале ХХ века. Фото С.М. Прокудина-Горского

Дни сенокоса были желанными днями в крестьянстве. Люди на сенокос шли и ехали на телегах нарядными, особенно девушки и молодые женщины, с хорошим настроением, песней душу веселя. Хорошо про сенокос сказал в стихах Майков: Пахнет сеном над лугами,

Песней душу веселя,

Бабы с граблями рядами

Ходят, сено шевеля…



На сенокосе в начале ХХ века. Фото С.М. Прокудина-Горского

Когда вывозят с лугов сено, а делается это дружно всюду, возы с душистым грузом движутся по всем улицам села, и от этого воздух над селом целую неделю стоял такой же, как над скошенным лугом. Даже одежда крестьянина надолго оставалась пахнущей ароматным сеном. Как только последний воз с сеном уходил с лугов, так в тот же вечер мальчишки выезжали в ночное. Каждый ехал на своей лошадке. Нигде так приятно не спится, как на скошенном лугу, вдыхая тот особенный, насыщенный запахами трав и сена запах русской летней ночи. Вспоминаю все былое,

что всегда такой была

Наша жаркая большая

Сенокосная пора.

И еще одно удовольствие получали мальчишки, когда возвращались утром из ночного домой. Иногда эта езда превращалась в настоящий конный спорт. Правда, такое разрешалось только в воскресные дни, когда лошади, возвратившись из ночного, отдыхают.



В такие воскресные дни мчались мальчишки – каждый на своей лошадке (а лошадки тогда в каждой семье были справные). Во весь дух мчались галопом, наперегонки, соревнуясь друг с другом. При этом у седока с детства вырабатывалась смелость, укреплялись мышцы ног. Усидеть, удержаться на лошади без седла не так просто, особенно когда лошадь мчится на максимальной своей скорости.



Ноги крепко должны обнимать бока лошади, буквально как клещи.



Помню, С. Есенин писал о себе, когда родной дядя, у которого он воспитывался, его, пятилетнего, сажал на лошадь и пускал ее в галоп, и при этом кричал: "Держись, стерва, а то упадешь и разобьешься насмерть!". Испуганный маленький Есенин, наподобие клеща, впивался своими ручонками в гриву мчавшейся лошади, обнимая крепко ее бока своими ножками, и успешно выдерживал злую шутку своего дяди, у которого, кстати, слово "стерва" было не ругательным, а ласковым.

Фото с сайта: http://www.gumer.info

В ночное. Фото с сайта: http://www.visualrian.ru

Приучивши себя с детства к езде на лошадях на любых аллюрах, сельские мальчишки воспитывали в себе смелость, мужество и получали хорошую спортивную закалку. Поэтому когда они достигали призывного возраста, то становились надежным резервом для пополнения кавалерийских частей Красной Армии.



Вся сельская молодежь тогда в основном зачислялась в конные войска. Я был призван на действительную службу в Средней Азии и был зачислен в горнокавалерийские войска. О том, как проходила моя служба, расскажу позже по порядку этого рассказа. К сожалению, об этой службе у меня не сохранилось ни одной фотографии.

Сергей Виноградов. Мальчик на лошади. 1928. Фото с сайта:

http://artinvestment.ru

Вечная Русь. Лошади в ночном. Фото с сайта:

http://www.kailazh.ru/blog/page222.h tml

Итак, я жил и трудился в хозяйстве отца до осени 1930 г. Летом работал вместе со взрослыми в поле, ездил в ночное на своей Карюхе и брал еще одну лошадку у своего дальнего родственника по матери – Рамсина Анисима, жившего тогда на Кольцовке (ныне ул. Маргина). Лошадка у него была очень легка на бег.



Вот на ней-то я и пускался наперегонки, и ни одна лошаль с моей улицы не могла перегнать эту Быструху. Но однажды вот в таком беге я с нее упал и сильно разбил колено. Лошадь мне задним копытом рассекла его так сильно, что рана долго не заживала. Наверное, я упал потому, что мне никто не кричал: " Держись, Петька, а то упадешь и ребра себе поломаешь!". Бывали случаи и похуже моего – ребята разбивались насмерть.

Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей. Фото с сайта:

http://arttower.ru/forum/index.php?show topic=12701

В ночном. Фото с сайта: http://www.artphotoclub.com/gallery/7 2/utro__god_loshadi___2002-rus.html

Зимой учился и помогал ухаживать за домашним скотом. Окончил я церковно-приходскую школу в объеме четырех классов. Дальше учиться из сельских мальчишек и девчонок никто не мог из-за отсутствия у родителей средств.



Дальше учились немногие, родители которых жили материально лучше других. Желание учиться дальше у меня было, но с учебой пока ничего не получалось.

Возвращение из ночного. Фото с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/talasc hov/view/209062/

Комсомольцы 30-х годов ХХ века. Фото с сайта: http://gimnasium1-blag.narod.ru/S402005 5.JPG

Когда мне исполнилось 16 лет, я стал ходить на заработки, зарабатывал по 20 копеек в день. На окраине нашего большого села (но от нашей улицы недалеко), на землях бывшего помещичьего хозяйства после Октябрьской Революции был создан совхоз. Вот в этот совхоз я и ходил работать за поденную оплату труда.

В совхозе была небольшая партячейка, которую возглавлял заместитель директора совхоза Петр Васильевич Сумаруков. Очень был хороший человек, настоящий коммунист. Эта партячейка развернула большую работу по вовлечению в комсомол сельской молодежи и в первую очередь работающих в совхозе.



В 1928 г. меня, пожалуй, первого приняли в комсомол, и это было юности прекрасное начало. У меня до сих пор сохранился комсомольский билет как символ моей молодости и память о тогдашней комсомолии.

Комсомольцы 30-х годов ХХ века. Фото с сайта: http://gimnasium1-blag.narod.ru/S402002 5.JPG

Комсомольцы 30-х годов ХХ века. Фото с сайта: http://gimnasium1-blag.narod.ru/S402003 6.JPG

Всем сельским комсомольцам тогда выдавали талоны на покупку в магазине по льготной цене комсомольской формы: гимнастерка защитного цвета, бриджи такого же цвета и ремень с портупеей через плечо. Это тогда считалось очень модно и красиво.



Такую форму купили и мне. Потом за мои заработанные в совхозе деньги мать купила мне на базаре вполне хорошую черного цвета на теплой подкладке куртку (пиджак), в которой я ходил и зимой. Потом мне купили хорошие кожаные сапоги.



Когда их начистишь, то они блестели как хромовые. Кожаные сапоги тогда считались нарядной праздничной обувью. А брат из Москвы мне привез кожаную шапку "кубанку". Тогда такие шапки были в большой моде. В такой форменной одежде я уже не походил на деревенского мальчишку. В райкоме комсомола за эту одежду меня и в шутку и всерьез называли комиссаром сельской молодежи.

Эта одежда у меня была строго выходной, праздничной. Кожаная одежда и кожаная обувь того времени были очень хорошего качества. Теперь такого качества нет и не будет. Время качественных товаров мы пережили.



Тогда страна экономически была беднее, а качеством товаров была богаче, потому что каждый на своем месте работал гораздо добросовестней, люди тогда еще не привыкли к социалистической халтуре. Те люди были старой закалки и дорожили своим именем – жили по совести. Мое поколение об этом знает хорошо.