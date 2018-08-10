Бюджетная недостаточность: Что будет с “Арматой”, “Бумерангом” и Су-57 ?

В последнее время российские СМИ опубликовали ряд материалов, проливающих свет на перспективы недавно принятой госпрограммы вооружений. Наибольший интерес вызвали высказывания относительно закупок новейшей бронетехники, включая танки "Армата" и истребителей Су-57. Портал iz.ru разбирался в перспективах предстоящего перевооружения.

Недешевая "Армата"

Свое мнение о закупках новейшей бронетехники высказал вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

"Зачем наводнять "Арматами" или "Бумерангами" все вооруженные силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит", — сказал Борисов.

С точки зрения Борисова, танк "Армата", как и бронетранспортер "Бумеранг", слишком дорог и его массовое производство сейчас было бы нужным только в том случае, если бы имеющаяся российская бронетехника критически уступала бы конкурентам.

"Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-3 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", — отметил куратор "оборонки".

Проблема высокой цены новой бронетехники действительно отмечалась. Оценка стоимости "Арматы" крутится в диапазоне 400–500 млн рублей. Для сравнения, модернизированный танк Т-72, что называется, с полной начинкой обойдется не более чем в 150 млн.

Вместе с тем цена "Арматы", как и любого другого высокотехнологичного изделия, неизбежно будет снижаться по мере развертывания серийного производства, так что финансовые параметры — лишь одна из причин решения.

Более серьезной причиной может быть неготовность танка к крупносерийному производству. По мнению некоторых специалистов, на уровень, позволяющий производство от 100 и более машин в год, "Армата" выйдет не ранее чем через пять лет, при этом модернизация танкового парка требуется российской армии прямо сейчас.

В этих условиях неизбежно встает вопрос о причинах спешки, и здесь напрашивается только один ответ: политическая обстановка близ границ России, в первую очередь в Средней Азии, чревата вспышками вооруженных конфликтов, которые могут потребовать более активного участия Сухопутных войск РФ, чем война в Сирии.

ем не менее получить боеспособные отработанные образцы без серийного производства новой техники невозможно — и в этих условиях, не исключено, логичным был бы запуск новых машин сначала в ограниченную серию, для перевооружения 1–2 соединений Сухопутных войск (скорее всего, на западном направлении), и получение опыта их рутинной войсковой эксплуатации.

Судьба Су-57

Отдельная интрига связана с перспективами запуска в серию истребителя Су-57.

Еще в начале июля Юрий Борисов сообщил об отсутствии смысла в форсировании производства этой перспективной машины: "Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", — сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

С точки зрения куратора оборонной промышленности, Су-57 понадобится, когда серийные истребители начнут отставать по своим ТТХ от машин потенциального противника.

Эта точка зрения довольно распространена, но многие специалисты с ней не согласны. По мнению ряда опрошенных корреспондентом портала iz.ru офицеров ВКС РФ, такое решение чревато "проседанием" возможностей российской фронтовой авиации в период между обозначившимся отставанием машин типа Су-30СМ и Су-35 и массовым поступлением в части Су-57.

Разумеется, Су-57 в текущем виде не до конца соответствует требованиям технического задания по программе ПАК ФА (перспективный авиакомплекс фронтовой авиации), однако это тот случай, когда Вооруженным силам России стоило бы взять пример с западных стран, использующих метод "блочного" совершенствования машин нового поколения. На старте серийного производства и французские "Рафали", и англо-германо-итало-испанские "Еврофайтеры", и новейшие американские (с международной кооперацией) F-35 тем или иным образом отставали от заданных параметров, которые улучшались с каждой последующей производственной серией. При этом впоследствии ранее выпущенные истребители модифицируются до новых стандартов, получая свежее оборудование и дополнительные литеры и цифры после основного индекса.

Этот метод позволяет загрузить серийное производство, постепенно расширяя заказываемые объемы и совершенствуя уже произведенные самолеты, в то время как ожидание запуска в серию полностью доведенной машины может привести к большой потере темпа обновления — с ходу развернуть ее полномасштабный выпуск "по звонку" всё равно не получится.

Немаловажно и то, что даже "в базовой комплектации", с ограничениями по определенным системам, Су-57 может использоваться для переучивания летного состава и техников строевых полков. Однако для этого требуется производство как минимум нескольких десятков самолетов (которые впоследствии можно и нужно будет модернизировать), в то время как анонсированная партия в 12 машин позволит максимум переучить летчиков и специалистов Липецкого центра боевого применения и, возможно, один из лидерных полков.

На фоне того, что в этом году заказчикам должен быть передан 91 F-35, а в следующем году — более 100 этих машин, отставание с производством Су-57 приобретает уже угрожающие формы. Особенно с учетом того, что производство Су-35 также не отличается большими темпами — для сравнения, в 2019 году США и их союзники получат вдвое больше F-35, чем общее число Су-35 в ВВС РФ.

Многоцелевой истребитель Су-35

Разумеется, Россия не может и не должна соперничать по объему производства вооружения, включая авиатехнику, со всем блоком НАТО — паритет с альянсом обеспечивается в первую, вторую и третью очередь ракетно-ядерным потенциалом. Однако опасность локальных конфликтов, в том числе с передовыми в военном отношении странами, достаточно велика для того, чтобы оснащение ВКС современной авиатехникой было приоритетом первого уровня. Су-57 в этих условиях нужно сравнивать не с F-35, а с более крупным и тяжелым F-22, который, по сути, является самолетом "качественного усиления" ВВС США. 200–250 Су-57 в дополнение к нескольким сотням Су-35 и Су-30 могли бы дать ВВС России потенциал, позволяющий уверенно чувствовать себя в локальных конфликтах, в том числе и против США или коалиции европейских членов НАТО — особенно учитывая невысокие темпы обновления и низкую готовность ВВС стран Западной Европы: выпуск "Рафалей" не превышает полутора десятков машин в год, "Еврофайтеры" поставляются в пределах 20–30 машин ежегодно.

Но для сохранения потенциала отечественной военной авиации в сравнении с НАТО необходимо разворачивать серийное производство Су-57 и увеличивать закупки Су-35 уже сейчас.