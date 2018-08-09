(а) –

, т.е. сотворяет. Но это как бы общий образ (человек), а есть ещё глубинная, изначальная структура:

– это лишь несколько примеров, расписывать эту буквицу можно очень и очень долго.



Т.е. образ мог видоизменяться, когда другой образ повествующий имел другое структурное глубинное значение. И чтобы эти образы взаимодействовали, их надо было согласовать между собой.



Т.е. «А» — это гласящие образы, как бы повествующие, а между ними были образы согласующие. Сейчас мы имеем просто как формулировку «

», но когда говорят «гласные», то у современного человек не возникает вопрос: «А что они гласят?», если буквы согласные, то «Согласные с чем?».