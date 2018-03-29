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Уроки Мудрости. Урок четвёртый. Азъ Есмь, Я и Высшее Я. Часть 2

22:48. 29 марта 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

07 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок четвёртый. Азъ Есмь, Я и Высшее Я”.

Автор-сказительница- Марина Макарова

Часть 1 https://youtu.be/PPAWfJVbt10

Наш новый Сказ о том, что есть Человек, как в нём соединились сущность и существо, Личность и Лик, Аз и Я.
Из Сказа нашего слушатель узнает какие силы даны человеку и какие возможности, как выстроить свою жизнь в согласии с замыслом Творца, обрести уверенность, благополучие и процветание.
Как из Зарода Родом стать – http://slavradio.org/article/skaz-o-t…

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Источник: www.youtube.com

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