Остеохондроз позвоночника – это не болезнь. Это наказание за безобразное отношение к своему телу – Храму Святого Духа!

Одинаковых болезней нет, есть одинаковые диагнозы.



Когда я работаю со своими пациентами, то стараюсь избегать трафаретов.



Да, есть общие законы организма, но ведь каждый человек неповторим и живет в своем жизненном ритме, выбранном сознательно для достижения собственных целей.



Но где есть сознательное, там есть и бессознательное. К этому второму я отношу не паранормальные возможности человека, а неспособность осознавания необходимости поддержания внутреннего порядка. Врачи называют это гомеостазом.



Человек не задумывается над тем, почему по мере того, как он взрослеет, увеличиваются размеры его тела, сколько крови должно проходить по большому кругу кровообращения, зачем ему 700 МЫШЦ, 400 СУСТАВОВ, СОТНИ КИЛОМЕТРОВ СОСУДОВ И КАПИЛЯРОВ и т. д.



Это дается от рождения. До какого-то периода это, данное свыше, и развивается само собой, без каких-либо особенных усилий.



Но эта «халява» заканчивается к 23–24 годам, когда человек анатомо-физиологически созревает.



Если до этого времени он ничем серьезным не болел, то, как правило, среднестатистический индивидуум уверен, что то, что «выросло», будет оставаться в таком же состоянии без прикладывания им усилий всю оставшуюся жизнь. Ему больше ничего от организма не нужно.



Но иллюзии заканчиваются, как только человек взрослеет, и тут выясняется, что есть неожиданное для него состояние усталости, которое заставляет перенапрягаться.



А на фоне перенапряжения появляются болезни и страхи.



Человек, привыкший «не думать о своем внутреннем», считает эти болезни случайностью, т. к. не было каких-либо серьезных травм или заболеваний, и бежит к врачу.



Он привык, что за него кто-то подумает и даст готовый ответ, как выйти из «неправильного» состояния.



Врачей можно понять: у них таких много, а времени на пациента мало.



И они идут по простому пути быстрого обезболивания и успокоения этого пациента. А значит, посылают его в аптеку.



Обычно в первый раз это помогает.



Но спустя какое-то время проблемы возникают вновь. И, как правило, в более тяжелом проявлении.



Но он упрямо бежит все по тому же маршруту: врач – аптека – снова врач… Круг замкнулся.



Дальше происходит либо распад организма и личности, либо попытка найти другой путь к выздоровлению. Какой? Сарафанное радио или Интернет. Пациенты обращаются к нам, кинезитерапевтам, как к последней надежде.



Современная кинезитерапия – метод лечения острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата или костно-мышечной системы с помощью специальных тренажеров (МТБ1-4), позволяющих активизировать ослабленные или, наоборот, перенапряженные мышцы в режиме декомпрессии, то есть без осевой нагрузки на суставы и позвоночник.



А диафрагмальное дыхание, которому обучают пациентов, при выполнении этих упражнений позволяет снимать внутригрудное и внутрибрюшное давление, тем самым восстанавливая венозное кровообращение и лимфообращение.



Кинезитерапевты исходят из того неоспоримого факта, что слабая работа мышц туловища, внутри которых проходят все сосудистые и нервные магистрали организма человека, не позволяет свободно, в полном объеме и с достаточной скоростью транспортировать кровь по большому (и, соответственно, малому) кругу кровообращения.



Это приводит к подавляющему числу хронических заболеваний, перечисленных выше, то есть к нарушению питания (трофика), сужению сосудов (ишемия) и недостатку кислорода (гипоксия).



Восстановление нормальной работы мышц и позволяет избавить пациента от болей в спине, загрудинных болей, восстановить нормальное внутричерепное давление и т. д. и т. п.



Но основная трудность в том, что заставить работать ослабленные мышцы может только сам пациент. А ему трудно, он не знает, как, а то и просто лень. Лекарства подавили его волю. И в таких случаях на помощь приходит врач-кинезитерапевт, создавая индивидуальную программу действий на тренажерах, позволяющих включить в работу по перекачке венозной крови снизу вверх сначала те мышцы, которые еще остались. Затем те, которые смогли восстановиться в режиме активизации самого пациента. И, наконец, все те, которые помогли запустить с прежней скоростью и в нужном объеме весь круг кровообращения. День за днем, мышцу за мышцей, сосуд за сосудом. Трудно, долго, но надежно!



Работа в этом круге кровообращения не должна прерываться, наоборот, необходимо набирать обороты, день за днем, год за годом. Оценить это по-настоящему может только тот, кто сумел выбраться из пропасти болезней, ощутил новое качество жизни, которая продолжается и на самом деле прекрасна!



Необходимо понять, что эти 700 мышц созданы для того, чтобы человек научился управлять своим телом; километры сосудов и капилляров, пролегающих в этих мышцах, нужны, чтобы по ним бежала кровь, питающая тело; а душа – чтобы все это чувствовать и совершенствоваться. Но человек двигается по инерции, его всегда кто-то направляет и решает его проблемы. Однако наступил момент, когда ему говорят: «Хватит. Теперь сам». А он не умеет… Врачи отучили, а противовоспалительные и успокоительные лекарства уничтожили возможность управления мышцами. Он получает последний совет и последнюю резолюцию от этих врачей: «Что вы хотите?! Возраст! Пришла пора болеть!» Он соглашается и с этим, и рад бы болеть, но без страданий и чрезмерных усилий дотянуть до конца жизни.



Но внезапно открывается еще одна правда жизни: «Надо нести свое тело, перемещать его в пространстве, хотя бы для того, чтобы дойти до аптеки.



А для этого НУЖНЫ МЫШЦЫ, ЗА КОТОРЫМИ ОН НЕ ПРИВЫК УХАЖИВАТЬ, НУЖЕН КРЕПКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ, которые нуждаются в хорошем питании, поступающем с кровью, бегущей по сосудам, которыми управляют мышцы.



И этот круг замкнулся. А в результате – беспомощность, страх, депрессия и… жизнь, которая продолжается в этом неуправляемом сознанием теле.



В современной медицинской литературе остеохондроз – заболевание, при котором происходят разнообразные дистрофические процессы, в результате поражаются позвонки и межпозвонковые диски.



Напоминаю, дистрофия – это нарушение питания, за которое отвечают произвольные мышцы.



При выпадении (атрофии) лишь одной мышцы появляется «дыра», в которую просачивается болезнь.



Но отдельно взятая мышца, если нет прямой травмы, не атрофируется.



Атрофируются сразу несколько мышц, несколько «сердец», приносящих питание к разным органам и тканям.



Этот процесс хронический.



Он начинается незаметно для самого человека, так как многие мышцы дублируют друг друга, и растянут во времени.



Поэтому, когда на рентгенограмме видны дистрофические изменения позвонков и дисков, то есть остеохондроз, одновременно отмечаются и другие нарушения.



Например, если видны изменения в шейном отделе позвоночника, сопровождающиеся болями в шее – то этому, как правило, сопутствуют головные боли и головокружения, онемение пальцев рук, депрессия, повышение внутричерепного давления и прочее.



Если отмечаются дистрофические изменения в грудном отделе позвоночника, то помимо болей между лопаток, может быть также ишемия миокарда с явлениями аритмии или стенокардии, проблемы с легкими или бронхами и т. д.



Дистрофические изменения в поясничном отделе, кроме самых распространенных поясничных болей, сопровождаются простатитом у мужчин, воспалением придатков у женщин, почечнокаменной болезнью и прочими недугами.



К 36–40 годам у человека, не следящего за сохранением этих самых семисот мышц, имеются первые признаки ишемической болезни сердца.



В этом же возрасте еще нет грубых изменений в структуре позвоночника, разве что изменения отдельных межпозвонковых дисков, чаще называемых протрузиями или грыжами.



И, как правило, в этом же возрасте дают о себе знать головные боли, простатит, нарушения артериального давления. В зависимости от зоны поражения.



Дальше – больше.



К 50 годам происходит потеря 40 % мышечной ткани, взамен которой появляются избыточный вес и мощная жировая прослойка.



Как правило, в этом возрасте люди уже неспособны подтянуться, отжаться или пробежать какое-либо расстояние, то есть выполнить нормативы здорового человека.



На рентгенограммах или томограммах у людей в этом возрасте отмечаются грубые деформации позвоночника, то есть деформирующий остеохондроз (грыжи дисков, остеофиты, смещения позвонков, сужения позвоночного канала и проч.).



Нестабильное артериальное давление переходит в стойкую гипертоническую болезнь.



Боли за грудиной, отмечавшиеся в 35-летнем возрасте, трансформируются в хроническую ишемическую болезнь сердца и так далее.



Люди с болями в спине в этом возрасте помимо противовоспалительных препаратов, снимающих боли в спине, вынуждены принимать сердечно-сосудистые препараты, транквилизаторы, миорелаксанты и прочую лекарственную «нечисть», окончательно убивающую волю (сознание) и ускоряющую атрофию мышц.



Вместо того чтобы задуматься, почему все это произошло и происходит, они продолжают себя травить и предаваться наркотическому дурману лекарственных средств.



Кажется, ясно, почему к 60 годам человеку жить нечем?



Почему его жизнь превращается в дырку от бублика?



И тем не менее он продолжает жить дальше.



И что самое интересное – хочет жить, не теряя качества жизни, которое, как он помнит, было в 30 лет?! Любит рассказывать, какой он был спортсмен или какая она была стройная. Но нынешнего себя сегодня осознавать не хочет и признавать свою вину – тем более.



Таким образом, остеохондроз, или болезнь позвоночного столба является на самом деле не отдельно взятым заболеванием, а маркером отношения человека к собственным мышцам.



Из всего этого вытекает третий закон.



“Остеохондроз – это не болезнь. Это образ жизни человека.”



Из книги Сергея Бубновского “Остеохондроз – не приговор”.

Источник: nashaplaneta.su