Без победы в Осетии не было бы ни Крыма, ни Сирии

В ночь на 8 августа 2008 года решалось нечто гораздо большее, чем судьба Южной Осетии. В те часы, когда русские миротворцы вместе с осетинскими ополченцами героически держали оборону Цхинвала против тысяч грузин, пришедших убивать мирных граждан, историческое время замерло в ожидании ответа на вопрос, придет ли российская армия: осмелится ли Москва? Это был вопрос даже не военный или геополитический, это был вопрос того же накала, что и «быть или не быть»… Ждали с надеждой те, кто в подвалах Цхинвала трясся от страха быть убитым при равнодушном молчании мирового сообщества. Ждали миллионы у мониторов, жадно ловившие в интернете каждую весточку. Ждали и те, кто в роскошных кабинетах по другую сторону планеты дал отмашку на очередной геноцид – с уверенностью, что Россия не осмелится.Осмелилась.Несколько лет спустя однокурсник, случайно оказавшийся в Цхинвале в роковые дни, рассказывал, что таких благодарности и радости, испытанных им при появлении русской армии, он не ощущал никогда в жизни. Местные жители готовы были целовать гусеницы российских танков, ибо то были не смертоносные машины, а голуби мира с железным опереньем. По всем расчетам западных стратегов, русские голуби не должны были прийти на помощь, но они пришли. Нет, русские солдаты еще не приобрели лоск и стиль вежливых, еще было далеко до Крыма и Сирии. Но именно тогда начался тот путь возвращения на международную арену, который Россия прошла за 10 лет.Однако в те страшные часы никто этого не знал и не понимал.Саакашвили, накануне пообещавший осетинам мир и переговоры, был абсолютно убежден в беззащитности Цхинвала. Смена главного лица в Кремле после президентских выборов, трудности проведения реформы в российской армии, начало Олимпиады в Китае, всемерная поддержка западных патронов – все это рисовало в больной фантазии военного преступника надежные гарантии успеха.Командующий грузинскими миротворцами генерал Мамука Курашвили в ночном эфире телеканала «Рустави-2» без всяких экивоков заявил о «восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта» – и только потом, спохватившись, Тбилиси опроверг слова болтливого военного. Грузины, вооруженные новейшей техникой НАТО, шли в атаку с полной уверенностью, что им ничто не помешает завершить операцию «Чистое поле». Они въезжали в Цхинвал под громкую музыку и расстреливали гражданские машины огнем в упор. Геноцид? Да. А чего им было бояться? Что CNN побежит в Цхинвал до того, пока тела будут закопаны, а дым выветрит гарь и вонь массового убийства, и расскажет об исчезнувшей Южной Осетии? Нет, конечно.Всё было на мази. Не учтена была только пара факторов – политическая воля Москвы и воинская доблесть русского солдата. Как вспоминают очевидцы, бойцы демократической Грузии были шокированы, столкнувшись лоб в лоб с русскими солдатами – не миротворцами, а подготовленными бойцами 58-й армии и других частей ВС РФ. Нет, Пятидневная война отнюдь не была легкой прогулкой для наших ребят, как может показаться из простого дайджеста событий. Она вскрыла в российской армии массу недостатков – прежде всего технических, организационных: многого не хватало, многое не работало или морально устарело.В том-то и дело, что – как бы сейчас это ни было трудно представить – в августе 2008-го грузинская армия превосходила российскую в оснащении и организации. Как вспоминали летчики, ПВО Грузии стреляли по ним так часто, будто из автомата – ракет и снарядов ПЗРК не жалели. А их средства РЭБ полностью подавили российскую военную связь. Что говорить, если в ходе боев были потеряны четыре самолёта, в том числе Ту-22.. К тому времени, когда наша армия развернулась на всю тогдашнюю мощь (авиация, артиллерия, флот), грузины были уже морально сломлены, столкнувшись с тем, как воюет русский солдат. И это не голливудская бравада и пустое бахвальство. Примеров тому десятки – запечатленные видеоотчетами и закрепленные государственными наградами.То, что вытворял капитани его разведывательная рота 135-го мотострелкового полка, даже в теории трудно представить. Направленные в Цхинвал для получения разведданных, они водили за нос тысячи бойцов противника, в том числе элитный спецназ Грузии. Рота Ухватова пробилась к миротворческому батальону, помогла организовать оборону, а затем в ночной вылазке уничтожила вражескую установку «Град» вместе с экипажем. Утром 9 августа разведчики, продолжая наводить удары артиллерии, разгромили колону грузинских коммандос и взяли некоторые районы города под свой контроль. Когда силы были на исходе, ребята Ухватова вывели миротворцев и мирных жителей из города практически без потерь. Встретившие их товарищи не могли поверить своим глазам. Надо ли говорить, что почувствовал в те часы противник?Другой капитан, танкист, командир танковой роты 141-го отдельного танкового батальона, лично уничтожил семь единиц бронетехники, выбив агрессора из села под Цхинвалом. После чего направился в город на помощь миротворцам. Прикрывая их в течение нескольких часов, израсходовал все боеприпасы, а грузинские танки подошли почти вплотную. Но Яковлев не сбежал и, подставляя под выстрелы лобовую броню, выдержал четыре прямых попадания, но устоял. Ещё более невероятным кажется подвиг командира танка сержанта, который в ходе того же боя в Цхинвале направил уже не имевшую боекомплекта машину на 20 грузинских военных и вынудил их бежать.Легендарный, прошедший Афганистан, Балканскую войну, Чечню, в составе специальной группы участвовал в операции, в результате которой на военно-морской базе в Поти были потоплены катера грузинских ВМС, из-за чего туда не смогли пришвартоваться корабли НАТО. Недалеко оттуда, на морском театре военных действий, командир малого ракетного корабля «Мираж» Иван Дубик уничтожил один корабль противника, другой сильно повредил.Но главным символом 08.08.08 стал безымянный и ненагражденный парень с известного фото (см. в начале текста). По легенде, он в одиночку остановил колонну грузинских войск, которые после отступления и перегруппировки решили вернуться в Гори и наткнулись на блокпост. После нецензурного ответа русского солдата, куда им надо идти, грузины развернулись и ушли. Трудно сказать, насколько это правда фактически, но это правда по сути, поскольку отражает главное, что произошло в ходе Пятидневной войны.В те уже далекие дни 10 лет назад Россия, русский народ, русский солдат впервые за постсоветское время, эти годы позора и полного унижения, наконец-то обрели себя как защитники слабых и униженных, как та альтернативная мировая сила, которая способна не только навести порядок у себя дома, но и защитить близкие народы и территории. Проявилось то самое важное, что делает нас русскими.. Защитив Цхинвал и осетин вопреки сопротивлению и визгу «мирового сообщества», Россия вновь вошла в большую Историю и поверила в себя. Не говоря уже о том, что были спасены мирные граждане республик, укреплен мир на Кавказе, а по итогам анализа была ускорена работа по модернизации армии и усилению информационных инструментов борьбы с западными медиа.Вероятно, Пятидневную войну вместе с разразившимся в сентябре того же года мировым финансовым кризисом будущие историки назовут настоящим началом XXI века. Тем рубежом, с которого началось возрождение российской цивилизации и нисхождение Pax Americana. А все потому, что на одной из пыльных улиц Цхинвала русский солдат вдруг осознал, что кроме него в этом мире «свободы и прогресса» некому защитить слабых и безоружных.

Источник: nashaplaneta.su