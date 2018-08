Так вот какая ты на самом деле, Британия! (3)

И даже у Чарльза Диккенса – певца социально несправедливой Англии (и по совместительству, ярого монархиста и расиста, человека, который выгнал жену, посвятившую всю свою жизнь ему – великому, и родила от него 10 детей) – произведения сдобрены мягким юмором и большой долей идеализма по отношению к положительным героям «вершин лондонского дна».



На их внутреннюю чистоту авторской волей уродливое викторианское общество не оказывает никакого влияния, что в реальной жизни практически невозможно, ибо, бытиё всё-таки определяет сознание.



Диккенсовские же «Посмертные записки Пиквикского клуба» – это вообще гимн добродушной и симпатичной Англии среднего класса.

Но, сделав шаг в сторону от нарисованной нам замечательной страны, где счастливо живут замечательные люди, я увидела безмерную алчность, нечеловеческую жестокость, подлость и потрясающее воображение пренебрежение к человеческой жизни.



Это не произошло одномоментно – шаблон дал трещину лет 15 назад, которая только ширилась все последующие годы. Было бы громадным преуменьшением назвать то, что я чувствовала, разочарованием.



Я и предположить не могла, что действительность настолько сильно отличается от рекламы Англии в книгах и кино.



В мировой истории мало найдётся примеров такого изощрённого человеконенавистничества, которое имело место в викторианской Англии и сохранилось до сих пор в самых, что ни на есть, правящих кругах «старой доброй Англии», которая много лет на глобальном уровне продвигает сокращение численности населения Земли.

Взять хотя бы известное высказывание мужа действующей королевы Англии Елизаветы II, принца-консорта Филипа, герцога Эдинбургского: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции…»

В 1991 году сэр Дэвид Аттенборо (David Frederick Attenborough), знаменитый британский режиссёр документальных фильмов о природе, известный своими сериалами «Жизнь…» (снято 89 серий), организовал благотворительный фонд «Движение за оптимальную численность населения» (Optimum Population Trust) и выступает за сокращение населения , как в Великобритании, так и в целом на планете.

Прежде, чем я перейду к рассказу о причинах, по которым Великобритания превратилась в средоточие зверства и абсолютного зла на Земле, а англичане превратились в изощрённых изуверов, я, благодаря комментариям к первой части, напомню вам ещё о нескольких примечательных фактах её истории, которые, скорее всего, выльются в несколько незапланированных частей.

Эти факты известны, но, разбросанные по немногим книгам и забитому всяким мусором интернет-пространству, они не производят того впечатления, которое должны произвести, будучи собраны в одном месте.



Они здесь не для того, чтобы возбуждать «ругань и ненависть». Они здесь для того, чтобы мы с вами о них знали и помнили, и чтобы никто не смел называть Россию «тюрьмой народов», «одним сплошным ГУЛагом» и прочими гадостями, потому что у них самих рыло в таком кровавом пуху, что не отмыться вовеки.

Сегодня я расскажу, как «старая добрая Англия» обращалась со своим будущим – со своими детьми. Факты ужасают.



Мало того, что детей, правдами и неправдами старушка Англия позволила оторвать от родителей, но также и продать за океан, бросив своих маленьких подданных в руки безжалостных дельцов, жестоких эксплуататоров, физических, моральных и сексуальных насильников.

Лишние дети Британской Империи

В 2010 году вышел британо-австралийский фильм «Апельсины и солнце» (Oranges and Sunshine), основанный на реальных событиях.



Фильм рассказывает историю Маргарет Хамфрис (Margaret Humphreys), скромного социального работника из Ноттингема, которая вскрыла систему насильственного переселения детей из бедных семей Великобритании в Австралию и Канаду и не побоялась громко об этом заявить.



Увезённым с родины детям обещали солнце и апельсины, а в реальности они получили каторжный труд, жизнь в нищете, отсутствие всякого образования и насилие, в том числе и сексуальное.

Началось всё с того, что в 1986 году Маргарет получила письмо из Австралии . Одна женщина, Мадлен (Madeleine), которая раньше проживала в Ноттигеме, просила Маргарет помочь. Она не была уверена, что это её настоящее имя или настоящая дата рождения, но очень хотела знать, кто её родители.



Письмо запало Маргарет в душу, и она начала искать. Тем более, что она встретилась с другой женщиной-приёмышем – Марией, которая случайно узнала, что у неё был брат, которого отправили в Австралию. Маргарет не могла остаться равнодушной к судьбам этих людей, ведь у неё самой было двое детей-подростков – мальчик и девочка.

В итоге, пережив потерю работы, которой она отдала 15 лет своей жизни, и постоянные угрозы, она раскрыла тщательно замалчиваемую правительством систему депортации детей под названием «Home Children».



Кстати, ей удалось найти мать Мадлен и после 40 лет разлуки они встретились, благодаря этой отважной женщине.

Разоблачение Маргарет стало самым громким скандалом в новейшей истории Запада. Она посвятила 23 года своей жизни расследованию судеб детей, подвергшихся насильственной эмиграции.



Написала книгу «Пустые колыбели» («Empty Cradles», 1994), организовала фонд детей-мигрантов в Ноттингене (Child Migrants Trust) в 1987 году, благодаря которому тысячи людей, лишённых нормального детства, нашли свои настоящие семьи.



Ей присылали сотни запросов, и она расследовала их все, а после того, как в 1989 году вышел фильм «Потерянные дети Империи» (Lost Children of Empire), британские и австралийские телефоны горячей линии раскалились добела от звонков.



Только в одной Великобритании туда позвонили 10 тысяч человек.

Маргарет Хамфрис (Margaret Humphreys)

Как показало её расследование, с 1920-х по 1970-е годы из Великобритании было вывезено 130 тысяч детей, преимущественно в Австралию и Канаду по государственной программе эмиграции детей возрастом от 3 до 14 лет.



Многие из них были детьми матерей-одиночек, которых уговаривали отдать на усыновление, чтобы избежать бедности и социального отторжения, либо дети из очень бедных семей, а в те времена бедными, даже нищими, были практически все.

Детей записывали как сирот, а маленьких и убеждали, что они сироты, чтобы якобы дать им возможность «начать с чистого листа» в приёмных семьях, а родным родителям ничего не сообщалось, куда попали их дети.



Однако за 23 года расследований Хамфрис нашла только одного ребёнка, который действительно был сиротой. Кроме того, что детям лгали, что они сироты, им также говорили, что они не нужны своей стране, что они дети британских шлюх.

Вот история Дэвида Хила (David Hill) , которого в возрасте 12 лет отправили в Австралию в 1959 году. Родителям, влачащим нищенское существование, пообещали, что в школе на ферме Фейрбридж (Fairbridge Farm) Нового Южного Уэльса (New South Wales), что в Австралии, дети получат образование и новый шанс в жизни. Родители согласились и отправили троих сыновей за океан.

Четыре ребёнка-эмигранта несут чемоданы со стикерами школы на ферме Фейбридж.



Реальность оказалась совсем иной. Детей практически ничему не учили и он, как и многие другие, вынужден был покинуть школу в 15 лет, чтобы тяжело работать на ферме в ужасных условиях. Кормили их плохо и мало, качество пищи было отвратительным. Дети подвергались разного рода насилию.

«Со мной обращались, нарушая закон, и публично били кнутом. Это было ужасно тяжело, но я никогда не подвергался сексуальному насилию, в отличие от девочек и мальчиков пяти-шести лет, которых регулярно насиловали.



То, что с ними сделали, не исправить никогда…»

Дети убегали, жаловались в полицию, но им не верили, возвращали на место, где их жестоко наказывали прилюдно в назидание остальным. Хил разыскал многих детей с фермы Фейбридж, взял у них интервью и на их основе написал в 2007 году книгу «Забытые дети» («The Forgotten Children»).

Две тысячи детей были посланы на заброшенную ферму в Биндуне (Bindoon Boys‘ Town), которой заведовали «братья во Христе». «Мы спали на соломенных тюфяках на бетонных верандах, – рассказывал Джон Хенесси (John Hennessey). – Зимой на нас лил дождь. Звук тишины там, в буше, был оглушающим».



Мальчики тяжело работали на стройке. Собственно они сами и должны были построить себе город. И дети его построили – школы, жилые помещения, кухни. Они долбили землю кирками и лопатами и смешивали бетон под палящим солнцем.

Здания, которые построили дети в Биндуне.



Когда Джону было 12, почти двухметровый 100-килограммовый «брат во Христе» Пол Кини (Paul Keaney) так отходил его кнутом, что он стал заикой на всю жизнь. Да, детей там били кнутом так, что ломали кости.



Но Джон считал, что ему повезло больше, чем тем мальчишкам, которые работали на стройке домов и регулярно подвергались сексуальному насилию.



Один из детей-мигрантов рассказывал Маргарет Хамфрис, что, когда ему было 5 лет, его привязали к дереву, изнасиловали несколько раз и так и оставили. Своих биндунских наставников измученные дети называли «христианами-содомитами».

По одному из исследований, которое проводил Университет Нового Южного Уэльса, утверждается, что из 700 детей-эмигрантов, у которых было взято интервью, 79% подвергались физическому насилию, 56% – сексуальному, 86% – эмоциональному.



Только треть присланных в Канаду детей попали в более-менее нормальные условия и то они всегда чувствовали, что они там чужие, остальным повезло гораздо меньше. Они были безмолвной и бесправной дешёвой рабочей силой.

Выросшие дети Биндуна так и не смогли исцелиться, избавиться от травм детства, их постоянными спутниками становились ночные кошмары: «Я сплю в отдельной спальне, потому что я боюсь, что, когда начну метаться в постели, то могу ударить свою жену. Мне снится, что я вернулся туда, меня заперли, оскорбляют и бьют. Я просыпаюсь в холодном поту…»

«У нас никого не было, к кому мы могли бы обратиться, не считая пришлых со стороны, которые забирали маленьких на день. Я знаю, что они были «горными пауками» (педофилами). Дети, которых забирали, не любили рассказывать о том, где они были…»

Всё, что у них было – это поддержка друг друга.

«Мы тесно дружили между собой. И мы играли в эту трудную игру. Мы не знали ничего лучшего. Мы ни знали ничего о любви и нежности. Я не помню, чтобы я получил какой-нибудь подарок на Рождество или день рождения, пока я не женился…»

Они ничего не забыли, и забыть не могли. Гнев не ушёл. Один из этих детей долгие десятилетия спустя, вернулся с кувалдой на место, где прошло его горькое детство, и расколотил солидную мраморную надгробную плиту основателя Биндуна – «брата» Кини – в мелкий щебень.

Бывшая могила Пола Кини в Биндуне



Примечательно, что Пол Кини был награждён Превосходнейшим орденом Британской империи (The Most Excellent Order of the British Empire) в 1954 году. Смотрители Биндуна вынуждены были перенести останки Кини из основанного им поселения детей, где они пребывали 60 последних лет, на обычное кладбище в пригороде Перта, Каракату, снабдив неприметной табличкой, в которой не упоминается о его награде.



«Наконец-то Кини не воздают почести в Биндуне, где он принёс так много горя», – сказал 83-летний бывший воспитанник.

Детей начали высылать из «старой доброй Англии» ещё 350 лет назад

Высылка детей из Великобритании за границу не является изобретением 20 века.



Оказалось, что практика экспорта детей из Британии насчитывает более 350 лет. В 1618 году в первое постоянное английское поселение в северо-американских колониях, город Джеймстаун, Вирджиния, отправили 100 беспризорных детей-бродяг.



По разрешению Королевского Тайного Совета (Privy Council) 1620 года, детей в Америку начали поставлять регулярно. Например, в 1622 году туда же отправили ещё сотню детей. Их просто похищали и насильно отправляли в Америку, в основном из Шотландии.

Письмо короля Джеймса I сэру Томасу Смиту касательно отправки детей в Вирджинию 13 января 1618 (London Metropolitan Archives).

Это продолжалось 140 лет. В английских колониях в Америке не хватало рабочей силы, что и подвигло «предприимчивых» людей отправлять туда шотландских детей в больших количествах.



Эта криминальная практика была прекращена в судебном порядке в 1757 году, после того как вскрыли систему торговли живым товаром в Абердине (Шотландия), в которую были вовлечены частные «предприниматели» под прикрытием местных властей. Но на самом деле, торговля детьми за океан не прекращалась.



Обретение независимости американских колоний в 1783 году положило конец отправке детей-рабов в Северную Америку. Однако у Англии остались колонии в Канаде , Австралии и Новой Зеландии. Туда-то и перенаправили поток детей-эмигрантов.

Насильственная эмиграция английских детей в 19-20 веках

В начале 19 века в Англии, как грибы после дождя, начали организоваться различные конторки, которые возобновили отправку английских детей из неблагополучных семей за границу.



Тем самым «прекрасная викторианская Англия» расписалась в собственном бессилии и нежелании брать ответственность за судьбы своих маленьких граждан и решила вопрос в своём репертуаре – выслать вон, ещё и денег при этом подзаработать. Спасибо, что не убила, а то смертные казни детей 7-12 лет в Великобритании не были чем-то невероятным.

В 1830 году в Лондоне было основано общество «Друг детей», которое занималось миграцией сотен детей в Южную Африку, Австралию и Канаду. Также в Лондоне в конце 1860-х годов три сестры-евангелистки Энни Макферсон (Annie MacPherson), Луиза Бёрт (Louisa Birt) и Мария Рай (Maria Rye) вплотную занялись переправкой детей в Канаду, организовав, сначала в Англии, фабрику «Промышленный дом» (Home of Industry), а затем его филиалы заграницей.



Это было дешевле, чем содержать проблемных детей в Англии. Макферсон и Бёрт ответственны за отправку в канадские работные дома к 1928 году 14,5 тысяч детей, Рай к 1932 – 5 тысяч, в основном девочек.

Единственное, что было хорошего в деятельности этих дам, так это «лучшие побуждения» организаторш дать бедствующим маленьким англичанам шанс на хорошую жизнь, в остальном затея оказалась для детей катастрофичной.



В 1874 году Лондонский совет попечителей отправил в Канаду инспектора для осмотра детских домов, принявших английских детей. В его отчёте были следующие слова:

«По вине безответственности мисс Рай и недостатка ресурсов мисс Макферсон тысячи британских детей, уже и без того бывших в тягостном положении, брошены к поселенцам на произвол судьбы, тяжёлую работу или плохое обращение; переселенцы обычно честны, но зачастую крайне строги…».

Выражение «крайне строги» в переводе на нормальный, неполиткорректный, язык означает, что детей избивают.

Он также обвинил дам в зарабатывании денег на устройстве тех в семьи и на работу, крайне неудачное место размещения детей и недостаточный или отсутствующий уход и наблюдение за ними, и в том, что дети не получают никакого образования.

А зарабатывать на устройстве детей на работу было нетрудно: детям за работу платили деньги , о которых уговорились работодатель и представитель организации, пославшей детей. Они перечислялись на счёт ребёнка, из них вычитались расходы на его содержание и хранились на его имя до его совершеннолетия. Раздолье для разного рода жульничества.

Подобных вышеупомянутым организациям контор в середине 18 века расплодилось немеряно. Так, в 1872 году некий Джон Миделмор (John Middlemore) организовал подобный дом в Бирмингеме. К 1932 году это заведение отправило в Канаду 5 тысяч детей.



Общество детей-эмигрантов (The Child Emigration Society), основанное в 1911 году, ещё известное как Общество Фейрбриджа(Fairbridge Society) ответственно за отправку 3 тысяч детей в Австралию, Британскую Колумбию и Южную Родезию (это там, где буров истребляли) за период с открытия до 1960 года.

Дети расчищают землю на ферме Фейрбридж (Fairbridge)

Отправкой детей за границу занимались и благотворительные организации, естественно, собирая для этого деньги. Например, Quarrier‘s Homes, зарегистрированная в 1871 году, к 1938 году выслала в Канаду 7,3 тысяч детей, треть от всего потока детей, которыми занимались «благотворители».



Англиканская Церковь беспризорников (Church of England Waifs) – ух ты, как они себя назвали! – и Общество Стрейс (Strays Society), основанные в 1881 году, выслало 5 тысяч детей.

Методистская организация Национальные детские дома (National Children‘s Homes), основанная в 1869 году и поныне здравствующая под названием Action for Children, смотрелась скромно – к 1909 году из 3 тысяч детей, отданных ей на попечение, она отправила 2 157 – в Канаду и 50 в Австралию.

Организацией вывоза детей, кто только ни занимался, в том числе Англиканская и Католические церкви, Армия спасения и власти на местах (только в Канаду отправкой детей занималось 50 организаций). Правительство преследовало две цели: по максимуму освободить британские приюты и способствовать росту белого населения в британских колониях.



Архиепископ австралийского Перта (Perth) так и заявил в 1938 году, провожая мальчиков на корабль, отплывавший в Зимбабве: «Если мы не будем восполнять наши запасы, то окажемся под угрозой быстро размножающихся миллионов азиатских рас».

Самым большим поставщиком детской рабсилы заграницу стал Общество Барнардо (Barnardo’s Society), основанное д-ром Барнардо (Dr Barnardo 1845-1905), родившимся в Ирландии итальянским выкрестом.



Он организовал сеть детских домов в 96 населённых пунктах Великобритании , которые с 1867 года до дня его смерти было принято 60 тысяч детей. Детские дома Барнардо с 1882 по 1928 годы выслали в Канаду 27 тысяч детей, и 2,8 тысяч в Австралию с 1921 по 1965 год.

Мальчик пашет землю на промышленной ферме д-ра Бернардо (Dr. Barnardo), Канада, пров. Мантиоба, г. Рассел, 1900 г.



Не обошлось без скандальных разоблачений. Барнардо был обвинён и сознался, как минимум, в похищении 47 бездомных детей .



Также Барнардо лгал родителям детей, которые всё-таки решили забрать их от него (что было нелегко – родители должны были оплатить абсолютно все расходы по пребыванию ребёнка у «благотворителей»), что дети отбыли за океан «неделю назад», хотя они всё ещё находились в Англии, предоставляя поддельные документы. «Добрый доктор» не избежал судебного разбирательства за то, что отправил некую Марту Тай (Martha Tighe) в Канаду вообще безо всякого разрешения матери.

Что изменилось сегодня

В 2014-2015 годах проводилось расследование по вопросу о детском насилии в заведениях Северной Ирландии (NorthernIreland Historical Institutional Abuse Inquiry) за период с 1922 по 1995 годы.



В список расследуемых заведений попали и заведения Барнардо (Barnardo‘s Sharonmore Project и Barnardo‘s Macedon, Newtownabbey). 20 января 2017 года председатель комиссии сэр Энтони Харт (Sir Anthony Hart) объявил о завершении расследования и: «…подчеркнул перечень рекомендаций после того, как были выявлены шокирующие случаи сексуального, физического и морального насилия за период с 1922 по 1995 годы…»

Благотворительная организация Барнардо (Barnardo‘s) здравствует и поныне и считается лидером в детской благотворительности. Например, в 2013 она собрала и, как говорят, потратила 200 миллионов фунтов стерлингов на содержание 900 местных отделений.



Да, практически все крупнейшие организации, занимавшиеся детским траффиком, существуют по сей день. И отстроенные детскими руками здания пригождаются до сих пор. В Биндуне, например, проводятся всякие разные ежегодные мероприятия – рок-фестивали, масса ярмарок, тренинги австралийских сил специального назначения и пр.

По сведениям отчёта Фонда детей-мигрантов, находящегося в ведении Палаты общин, за период в 350 лет, начиная с 1618 по 1967 годы, из Великобритании было увезено 150 тысяч неблагополучных детей в Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку.



Однако, эти официальные данные, скорее всего, преуменьшены в разы. Около 90 тысяч британских детей было отправлено в Канаду с 1869 г. по 1920-е. В настоящее время в Канаде проживают 4 миллиона потомков этих детей, что составляет 10% населения Канады.

Великобритания избавлялась от ненужных ей проблемных людей так же, как сейчас избавляется от пластикового мусора, отправляя его в Бангладеш, где маленькие дети сортируют его за 3,60 фунта за 12-часовый рабочий день.

Да, Британское правительство извинилось за свои действия по отношению к детям и морально (в 2010 году премьер Гордон Браун принёс извинения) и материально (миллион фунтов был выделен на то, чтобы те, кого Британия когда-то выкинула и продала, могли навестить своих родственников).



Австралия также добавила на это денег и официальные извинения. Но кто вернёт этим людям нормальное детство, поправит искалеченную психику и сломанную судьбу? Канадский же премьер и вовсе извиняться не захотел, заявив в 2009 году, что «существует ограниченный общественный интерес на официальные правительственные извинения за несчастливые или трагические события нашей истории».



Он решил, что будет достаточным того, чтобы объявить 2010 год годом детей-сирот, как напоминание о том «грустном периоде».

* * *

Странной и страшной нацией оказались англичане. Им почему-то пришло в голову избавляться от своего будущего – своих детей!



Но ведь, даже животные заботятся и защищают своих детёнышей для продолжения своего рода! А англичане – нет.



Почему так произошло, я постараюсь разобраться в следующих частях моей статьи.



А в третьей части я вам расскажу, как «добрая старая Англия» обходилась со своими взрослыми, необеспеченными гражданами…







Елена Любимова,

1-08-2018