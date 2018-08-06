Новости Украины и Новороссии 06 августа 2018

Спецпроект «Я не боюсь!». Ирина Коган. Руководитель детского ансамбля «Зёрнышко»

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Как СБУ готовила “заговор” против Порошенко

Бывший боевик из "Азова" рассказал о том, как СБУ готовило "заговор с целью свержению Порошенко" и как по этой схеме "укатали" Рубана и Савченко.В целом, классика провокации, хотя и и весьма очевидная. Практически сразу после ареста Рубана всплыли его связи с 8-м полком спецназа ГУР МОУ https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html , куда он возил оружие и то, что СБУ все прекрасно знала и "готовила" заговор. https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html – "Изнанка минометного заговора".Ну а по укро-ТВ продолжают до сих пор гнать пургу, про то, что Рубан и Савченко планировали убить десятки тысяч человек в Киеве.На деле, все это обычная разводка "патриотов Украины" со стороны СБУ.

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Поездка делегации ПВО в Луганск – отчет и планы

На минувшей неделе делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» приехала в Луганск.

Целей у нашего визита было несколько:

передать помощь вдовам и сиротам Донбасса, которую собрали и подготовили патриотически мыслящие деловые люди России;

познакомиться и наладить контакты с руководством ЛНР также, как ранее мы установили отношения с руководителями ДНР;

узнать, как эффективнее всего помогать Донбассу и пострадавшим от войны;

пообщаться с жителями Донбасса, воинами Народной милиции ЛНР, сотрудниками полиции, узнать их мнение, да и своими глазами увидеть сегодняшнюю ситуацию;

предложить свое видение выхода из имеющегося дипломатического тупика Минских соглашений, в результате которого нет полномасштабной войны, но и мир никак не наступает.

Вся поездка в Луганск заняла три дня. Программа была очень насыщенной и практически не оставляла времени на «сидение на месте». Общение, встречи, гуманитарная миссия, поездки – и снова общение.

О поездке делегации ПВО активно рассказывали СМИ ЛНР, интервью и сюжеты показали наиболее интересные и популярные программы местного ТВ. Однако программа нашего посещения была столь насыщенной, что далеко не все попало в некий «итоговый» сюжет, показанный по луганскому телевидению.

Вот он:

Но начнем все по порядку.

Сразу по приезде в Луганск делегация движения «Патриоты Великого Отечества» приняла участие в круглом столе «Патриотическое воспитание сегодня». В нем приняли участие представители молодежной организации ЛНР «Патриотическая ассоциация Донбасса» и другие неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Стороны обсудили волнующие вопросы современной политики, применительно к сложившейся ситуации в ЛНР и ДНР. Обменялись мнениями и пожеланиями. Смогли задать друг другу вопросы о будущем России, Украины и Донбасса.

По итогам круглого стола было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между ПВО и «Патриотической ассоциацией Донбасса».

После заседания делегация ПВО ознакомилась с достопримечательностями столицы ЛНР.

Хочется отметить, что по сравнению с 2015 годом, Луганск залечил многие раны, нанесенные ему киевскими сепаратистами.

Многие – но не все…

В Луганске сейчас тишина. Конечно, имеется в виду только территория города, а не всей Луганской народной республики. На линии соприкосновения с нацбатальонами и украинской армией от пуль снайперов в этой «тишине» ежедневно гибнут люди. Ежедневно звучат выстрелы и разрывы. Только накануне 9 мая украинская сторона нанесла точечный артиллерийский удар, стараясь уничтожить старую советскую боевую технику, подготовленную к параду Победы. И потом — опять никакой стрельбы по городу.

А в 2014 году, с самого начала войны, в Луганске все было по-другому. Начиная со 2 июня 2014 года, удары украинской артиллерии и авиации наносились по всей территории города, пушки и «грады» работали по площадям. Огонь велся совершенно хаотично, без выбора каких-либо целей. Результатом этого стали многочисленные повреждения зданий и сооружений и массовая гибель людей в различных частях города. Каждый, кто жил на тот момент в Луганске, видел войну и весь её ужас своими глазами. Свидетелей – сотни тысяч…

Война на Донбассе продолжает уносить жизни, калечит людей. Ежедневно на линии соприкосновения гибнут не только солдаты Народной милиции (так в ЛНР называется армия), но и мирные жители. Линии соприкосновения проходит по реке Северский Донец – снайперы с украинской стороны очень «любят» стрелять и по гражданским лицам, имеющим неосторожность пойти покупаться или половить рыбу…

Деловые люди России откликнулись на призыв ПВО помочь Донбассу и собрали денежные средства для вдов и сирот, для тех, у кого война отняла близкого человека. Более того, эти неравнодушные предприниматели вместе с членами движения приехали в Луганск, чтобы передать собранную помощь и высказать слова поддержки.

МВД ЛНР подготовило список из десяти наиболее нуждающихся семей, потерявших кормильца. Каждая семья получила по 100 000 рублей.

Одному из сотрудников, который в боях потерял ногу, были вручены необходимые на протез 150.000 рублей.

Делегация ПВО посетила музей, созданный луганским отделением движения «Ночные волки». Вернее – сразу два музея. В одном из них просто шикарная коллекция старых автомобилей, другой посвящен войне на Донбассе, в которой добровольцы из «Ночных волков» приняли самое активное участие. К сожалению, среди них есть и погибшие – 13 человек.

Экспозиция музея этой пока ещё продолжающейся войны также делится на две части: внутри здания находятся документы, фотографии, образцы вооружений, трофеи, осколки и различные «предметы войны». Снаружи на площадке – боевая техника. Та, которая помогала устоять взявшимся за оружие жителям Донбасса и техника агрессоров – та, что была ими уничтожена.

В тот же день состоялась встреча с общественностью Луганска (видео будет размещено чуть позже) на которой мы обменялись нашим видением происходящего. Вопросы, которые обсуждались, выходили далеко за рамки войны на Донбассе и касались мировой политики, ситуации внутри России и многого другого.

Делегацию ПВО пригласил в гости Детский дом № 1, которым были переданы не только сладости, но и большое количество различных предметов первой необходимости и гигиены, моющих средств и канцелярии.

«Хотим выразить благодарность общественному движению «Патриоты Великого Отечества», всем его деятелям. Благодарим за подарки и мастер-класс для наших воспитанников, я думаю, это будет интересно. Ждем в гости ещё не один раз», — подчеркнула врио директора луганского детдома Ольга Долгополова.

Один из членов нашей делегации предприниматель из Москвы Владимир Аверьянов сам производит модели самолетов, боевой техники, зданий и т.п. Он не только отправил их в подарок детям Донбасса, но и сам приехал, чтобы научить ребят как правильно собирать и склеивать советские самолеты времен ВОВ. В Донецке он уже проводил мастер-классы для детей по сборке таких моделей и вот теперь приехал в Луганск. Моделирование крайне увлекательное занятие, помимо всего прочего развивающее массу полезных навыков. Многие инженер и изобретатели начинали свой путь, занимаясь этим хобби. В Луганске Владимир Аверьянов провел два мастер-класса для воспитанников детского дома и детей из многодетных семей. Подростки остались очень довольны.

Среди мероприятий, которые были запланированы для делегации движения «Патриоты Великого Отечества» были и траурные. Вместе со вдовой мы направились на кладбище, чтобы отдать дань памяти человеку, которого многие из ПВО знали ещё при жизни.

Александр Александрович Гизай – ветеран Афганистана, участник Международных Вахт Памяти на территории России и Белоруссии, руководитель военно-патриотического объединение «Каскад», поисковик. В 2011 году получил за поисковую работу орден и грамоту Украинской православной церкви от Митрополита Владимира, награжден медалью «За заслуги перед Луганщиной III степени». В том же году президент Украины наградил Александра Гизая Орденом «За Заслуги III степени».

Александр Гизай был очень известным и авторитетным человеком. Он был убит 2 июня 2014 года при налёте украинских ВВС на администрацию Луганской области. Этот тот самый, кровавый и печально знаменитый авиаудар по центру города, когда для сокрытия злодеяния укроСМИ начали писать про «взорвавшийся кондиционер». Всего от тогда погибло 8 человек, и 28 было ранено осколками неуправляемых ракет, выпущенных украинским самолетом.

Среди обязательных точек посещения делегации ПВО, конечно же, была и встреча с военнослужащими. Нас пригласили в одну из воинских частей Народной милиции ЛНР.

Так здесь называется армия – и перед нами была самая настоящая армия. С дисциплиной, боевым духом. И – традициями. В части музей, в котором говорится не только о текущей войне, но прослеживаются воинские традиции русской армии. Для меня было очень приятно, что в библиотеке воинской части была целая «батарея» моих книг. На плакатах – Сталин.

О чем говорили с солдатами и офицерами? Этот вопрос сразу по окончании встречи задали журналисты.

Вопрос о том, когда закончится война, как раз, не задавался, — это говорит о том, что военнослужащие понимают, что это процесс сложный и долгий, здесь не может быть названа какая-то конкретная дата», — отметил он. Зато были заданы вопросы по международной обстановке, экономической ситуации в России, а это в свою очередь свидетельствует, что люди, которые каждый день рискуют жизнью, также внимательно следят за экономикой и за политикой. «Они не чувствуют свою оторванность от России, а, наоборот, внимательно следят за тем, что происходит в Российской Федерации, потому что ощущают себя её частью» – ответил Стариков.

Время пролетело незаметно. Поездкой все её участники остались довольны. Помогли людям, поддержали луганчан, договорились о дальнейшей работе.

Еще раз хочется отдельно поблагодарить всех тех предпринимателей, кто собирал средства на помощь Донбассу, кто не испугался поехать вместе с делегацией ПВО в Луганск.

Приедем снова, будем помогать всем, чем сможем.

И надеяться, что война закончится, как можно скорее.

Чтобы это произошло, в эфире луганского ТВ и в интервью СМИ озвучил следующую мысль: надо дать российское гражданство жителям Донбасса, затем и жителям Украины.

Для выхода из сложившейся ситуации в Донбассе нужны «неординарные шаги» со стороны российской дипломатии и жителей ЛНР и ДНР. Такой мерой, на мой взгляд, может стать массовая раздача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР… Второй этап подразумевает заявление РФ о готовности выдачи российских паспорт «каждому гражданину Украины, который не запятнал себя военными преступлениями». Стариков предложил по всему периметру российско-украинской границы открыть консульские пункты, в которых граждане Украины после небольшой проверки получат российское гражданство «за считанные часы (дни).

Надо искать и находить новые формы, новые ходы. Если бы Россия не поступала неординарно и неожиданно для «партнеров» многократно в своей истории, то вряд ли бы наши предки построили самую большую державу мира.

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Киев — Западу: Реши, хозяин, что делать с Донбассом

Решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, при этом продление его срока действия во многом будет зависеть от позиции международных партнеров. Об этом, как сообщает «Странa.ua» заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно», — заявил он.

Парубий также напомнил, что в прошлом году действие закона продлили на год и тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона.

«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины и жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продление действия закона ничего на самом деле не изменит», — заявил Волкер в интервью «Голосу Америки» в июле.

Закон об особом статусе Донбасса был продлен Верховной Радой 6 октября 2017 года.

Изначально документ был принят еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям и должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Согласно нему, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус, но только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей, а также после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.

Учитывая, что закон фактически не действует, к тому же не устраивает обе стороны конфликта в нынешней редакции, возникает вопрос, а нужен ли он вообще? И какая выгода от него Западу?

Об этом мы спросили наших экспертов.

— Нынешняя украинская власть часто выдает желаемое за действительное, пытается убеждать население, что на Западе, в первую очередь в США, только и думают, как бы «защитить интересы Украины», — уверен политолог Александр Дудчак.

— В действительности Украина используется Западом исключительно в своих интересах для оказания политического и экономического давления на Россию. При этом наибольший урон наносится самой Украине. И это никак нельзя назвать «защитой интересов Украины». А для попыток оказать давление на РФ, если не было бы событий на Украине, изобрели иные предлоги.

«СП»: — Парубий говорит, что крайне важно удержать санкции против России. Почему? Что Украина от них получает?

— Нынешняя киевская власть не может выжить без «внешнего агрессора» — иначе никак не оправдать все свои провалы в экономике, развале страны, бегстве населения за границу. Санкции против России для киевской власти являются оправданием своей риторики и проводимой политики — «Запад с нами, Запад нам поможет». Они согласны добивать экономику своей страны и переводить стрелки на Россию, лишь бы не нести персональную ответственность за свои действия.

«СП»: — Как будет вести себя Запад? Сбудутся ли чаяния Парубия? Продлят ли действие закона?

— Законы, принимаемые Верховной Радой, никак не влияют на планы Запада. На практике происходит наоборот — законы на Украине принимаются под диктовку западных кураторов. Продлят или нет действие закона — особых изменений не будет. Переименовали «АТО» в «ООС», назвали Россию «агрессором», и что? Очевидно, что решать проблему мирным путем в Киеве при этой власти нет желания.

«СП»: — Как долго его вообще можно продлевать, учитывая, что он фактически не действует? На Западе этого не понимают?

— Продлевать можно до тех пор, пока не наступят серьезные перемены в украинской власти, до того времени, пока Европа не устанет от наносящих ей ущерб антироссийских санкций и не прекратит участие в них. На Западе, точнее в США отлично понимали всю искусственность и надуманность происходящих на Украине процессов, так как они сами и сочинили всю эту сюжетную линию. Но пока их это устраивает.

«СП»: — Нужен ли этот закон в нынешнем виде Донбассу и Москве? Как России реагировать на все эти шевеления?

— Пока действия Киева устраивают Запад и во многом им направляются, контролируются, а сами санкции выгодны США, подобные законы будут изобретаться, а проблема будет далека от решения. На глобальном уровне необходимы договоренности между США, которым до всего в мире все еще есть дело, и Россией, так война идет в непосредственной близости от ее границ и создает немало проблем именно для России — гуманитарных и экономических из-за необходимости решать проблему беженцев, поддержки населения, от которого отказался Киев на территориях народных республик. Если действия киевской власти будут покрываться Соединенными Штатами и далее, проблема вряд ли разрешится.

— Я бы не стал делать какие-либо прогнозы: происходящее в Киеве — это неподвластные здравому рассудку сюрреалистические реалии постмодерна, — подчеркивает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Закон об особом статусе Донбасса предусмотрен Минскими соглашениями, которые украинской стороной не выполняются по одной простой причине: самоубийц на Банковой и Грушевского нет. Ведь цель и закона об особом статусе Донбасса, и Минских соглашений состоит в том, чтобы заставить Украину пойти на реформы после которых она перестанет быть Украиной и превратится в некое подобие Речи Посполитой перед Третьим её разделом в октябре 1795 года. Выгодно ли это большому киевскому начальству? Вопрос риторический…

«СП»: — Киев чего-то ждет от Запада? Что означает эта игра: продлим — не продлим?

— Переведу эти мартышечьи ужимки киевского политбомонда с политического на общечеловеческий: «Дайте денег!» Банкротство бандеровского режима понятно даже ему самому, поэтому такие выпады есть не что иное как средство выторговать очередную подачку со стороны Запада…

«СП»: — Почему Парубий акцентирует внимание на необходимости любой ценой сохранить антироссийские санкции?

— Отмена антироссийских санкций означает только одно: Украина в её нынешнем виде перешла в разряд отработанного материала. Следовательно, отыгранными картами станут и представители бандеровского режима, а за ними грехов не на один громкий процесс числится… Вот поэтому они и заинтересованы в сохранении охранной грамоты в лице антироссийских санкций.

«СП»: — Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона…

— Дежурная дипломатическая формула, не более того. Надо понимать, что язык дипломатии отличается витиеватостью формулировок за чьей высокопарностью очень часто кроются весьма нелицеприятные вещи. В данном случае, Волкер просто сохранил лицо: мы же предупредили Украину, с нас спроса нет, спрашивайте с Киева. Нигде же ведь не прописано что США обязаны заставить «незалежную» выполнять Минские соглашения. Так о чём речь?

Дмитрий Родионов

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