Новости Украины и Новороссии 06 августа 2018
- 10:34 Спецпроект «Я не боюсь!». Ирина Коган. Руководитель детского ансамбля «Зёрнышко».
- 09:56 Как СБУ готовила “заговор” против Порошенко.
- 09:02 Поездка делегации ПВО в Луганск – отчет и планы.
- 08:32 Киев — Западу: Реши, хозяин, что делать с Донбассом.
- Вчера 22:31 Дым Maйдана вынудил родить жену министра.
Спецпроект «Я не боюсь!». Ирина Коган. Руководитель детского ансамбля «Зёрнышко»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как СБУ готовила “заговор” против Порошенко
Бывший боевик из "Азова" рассказал о том, как СБУ готовило "заговор с целью свержению Порошенко" и как по этой схеме "укатали" Рубана и Савченко.
Служба безопасности Украины (СБУ) планировала «имитировать попытку военного переворота» с целью «укрепить позиции Петра Порошенко». Об этом «Известиям» рассказал бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов» Сергей Сановский, его хотели привлечь к этой операции. Жертвами фальшивого заговора стали депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которые были арестованы СБУ по подозрению «в организации госпереворота и терактов».
Сергей Сановский утверждает, что «ориентировочно с декабря 2016 года сотрудники СБУ пытались вербовать из числа ветеранов АТО людей для имитации попытки военного переворота за денежное вознаграждение». Как говорит бывший боец «Азова», «эти группы должны были быть задействованы в операции СБУ в роли «навоза», то есть полезных жертв. Потом спецназ СБУ «Альфа» и 8-й полк армейского спецназа предотвратят попытку так называемого заговора, разоблачат заранее спровоцированных заговорщиков». — Всё это делалось для того, чтобы укрепить положение Петра Порошенко, в предельном варианте — ввести военное положение и отменить выборы, если его рейтинг будет совсем низкий. В организации заговора хотели обвинить Москву и сепаратистов, — рассказал он.
Сергей Сановский — кадровый украинский военный, снайпер, после победы майдана он устроился инструктором по боевой подготовке в батальон (позже полк) «Азов», был командиром диверсионно-разведывательной группы. Принимал участие в боестолкновениях в районе Мариуполя. Позже занял пост заместителя начальника учебно-тренировочного лагеря «Азова», проводил тренировки для других подразделений вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.
После демобилизации из «Азова» стал выступать с критикой официального Киева. Зарегистрировал несколько общественных организаций, пытался организовать акции протеста против «политики в зоне АТО, коррупции и земельной реформы». В акциях активно призывал участвовать бывших военных.
В июле 2017 года он был похищен сотрудниками СБУ, сильно избит — были сломаны ребра и поврежден позвоночник, прошел через пытки. После освобождения Сановский написал заявление о похищении в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и военную прокуратуру. Первоначально НАБУ отказалось рассматривать его заявление, но экс-боец «Азова» опротестовал это решение в Шевченковском районном суде Киева, и суд его поддержал (документы есть в распоряжении «Известий»).
По словам экс-бойца «Азова», операцию по имитации военного заговора курировал Андрей Лисогор, советник начальника департамента контрразведки СБУ Сергея Петрова. С Лисогором Сергей Сановский давно знаком, они впервые встретились в зоне боевых действий на востоке Украины в ноябре 2014 года, а потом часто пересекались по различным делам, связанным с работой военных инструкторов. Андрей Лисогор — известный на Украине специалист по стрелковой подготовке и ножевому бою, автор обучающих семинаров для военных. Как считает Сановский, Лисогор хорошо к нему относился, пытался склонить к сотрудничеству и поэтому несколько раз вел с ним «доверительные беседы». Среди других участников операции Сановский также называет сотрудника СБУ Александра Поклада, начальника разведки 8-го полка майора Павла Балова с позывным «Кедр», а также бывших военнослужащих полка Вилена Мазура и Сергея Райхмана.
Сановскому, по его словам, Лисогор также предлагал искать «заговорщиков» из числа бывших и действующих военных. «Это должны были быть люди самой низкой квалификации, чтобы их ликвидация в последующем не была затруднена», — говорит он. На одной из встреч Лисогор рассказал, что в этом качестве он хочет привлечь членов общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».
Почему инициатива Порошенко может привести к кровавой религиозной войне на Украине
— Их тоже пытались раскрутить на участие в ложном заговоре. Мотивировали это тем, что страна задыхается от коррупции, чиновники и политики воруют, а солдаты на передовой голодают. Многие бывшие военные на это велись. Это была чистая провокация. Все разговоры записывались на видео и аудио, — рассказал Сергей Сановский. По его словам, в качестве места вербовки для «бунтовщиков» Лисогор часто использовал кафе «Орхан» в Киеве. Двое бывших военнослужащих 8-го полка также подтвердили «Известиям», что офицеров ориентировали на проведение «провокационных бесед с потенциальными заговорщиками» из других армейских подразделений и из числа ветеранов-отставников.
Именно таким образом были спровоцированы депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, рассказали корреспонденту «Известий» в окружении Надежды Савченко.
— Рубану офицеры 8-го полка передали оружие, а потом его сцапали, а с Савченко просто записали разговор, где она в свойственной ей манере жестко высказалась о действующей власти. Этого оказалось достаточно, — сообщил собеседник «Известий».
Оружие Владимиру Рубану передал майор Павел Балов, с которым они вместе вели переговоры с военными из ДНР. Примечательно также, что Лисогор был давно и хорошо знаком с Рубаном и на протяжении нескольких лет позиционировал себя как его неофициальный заместитель, занимался вместе с ним вопросами обмена пленными. Таким образом, руководитель «Офицерского корпуса» продолжительное время находился под наблюдением сотрудника СБУ. Как утверждает Сергей Сановский, оружие, которое должны были передать потенциальным «заговорщикам», хранилось на складе на территории 8-го полка в городе Хмельницком, а также в здании Волынской оптовой базы, которая располагается в Киеве.
https://iz.ru/773279/andrei-veselov/navoz-dlia-petra-poroshenko-zhertvy-reitinga-prezidenta – цинк
В целом, классика провокации, хотя и и весьма очевидная. Практически сразу после ареста Рубана всплыли его связи с 8-м полком спецназа ГУР МОУ https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html, куда он возил оружие и то, что СБУ все прекрасно знала и "готовила" заговор.
Почему-то почти никто не обратил внимания , КУДА задержанный Рубан якобы отвез первую партию оружия.
Его ведь хлопнули на второй поставке.
А первую он отвез по адресу Хмельницкий, ул.Толстого, 4, в/ч 0553.
Проблема в том, что эта часть – очень непростая. Можно сказать – знаковая.
Это – армейский 8-й отдельный полк спецназа (8 оп СпН). Главное управление разведки и все такое.
Бывшая 8-я бригада СпН, раньше базировалась в Изяславе, в начале "нулевых" ее перевели в Хмельницкий.
8 оп СпН плотно участвует в АТО. Например, говорят, что ее специалисты убили "Гиви".
ОЧЕНЬ серьезная структура.
А теперь вот, откуда ни возьмись, появилось…. СБУ
И теперь СБУ говорит, что на базе 8 оп СпН собиралось оружие для государственного переворота. Привез, мол, водила за вказивкою Рубана кучу тяжелого, и оставил на хранение.
Оставил кому-то? Или в сарайчике прикопал? В полку спецназа?
Можете себе представить такую картину?
Понятно, что оставить мог только с ведома командования.
Понимаете, что это значит? В полку спецназа хранилось оружие для государственного переворота. Со слов СБУ, конечно.
"Готовился военный путч" – говорит СБУ.
А верная "Контора" этот военный путч успешно разоблачила.
Что не может не радовать, конечно же, ага.
https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html – "Изнанка минометного заговора".
Ну а по укро-ТВ продолжают до сих пор гнать пургу, про то, что Рубан и Савченко планировали убить десятки тысяч человек в Киеве.
На деле, все это обычная разводка "патриотов Украины" со стороны СБУ.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Поездка делегации ПВО в Луганск – отчет и планы
На минувшей неделе делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» приехала в Луганск.
Целей у нашего визита было несколько:
- передать помощь вдовам и сиротам Донбасса, которую собрали и подготовили патриотически мыслящие деловые люди России;
- познакомиться и наладить контакты с руководством ЛНР также, как ранее мы установили отношения с руководителями ДНР;
- узнать, как эффективнее всего помогать Донбассу и пострадавшим от войны;
- пообщаться с жителями Донбасса, воинами Народной милиции ЛНР, сотрудниками полиции, узнать их мнение, да и своими глазами увидеть сегодняшнюю ситуацию;
- предложить свое видение выхода из имеющегося дипломатического тупика Минских соглашений, в результате которого нет полномасштабной войны, но и мир никак не наступает.
Вся поездка в Луганск заняла три дня. Программа была очень насыщенной и практически не оставляла времени на «сидение на месте». Общение, встречи, гуманитарная миссия, поездки – и снова общение.
О поездке делегации ПВО активно рассказывали СМИ ЛНР, интервью и сюжеты показали наиболее интересные и популярные программы местного ТВ. Однако программа нашего посещения была столь насыщенной, что далеко не все попало в некий «итоговый» сюжет, показанный по луганскому телевидению.
Вот он:
Но начнем все по порядку.
Сразу по приезде в Луганск делегация движения «Патриоты Великого Отечества» приняла участие в круглом столе «Патриотическое воспитание сегодня». В нем приняли участие представители молодежной организации ЛНР «Патриотическая ассоциация Донбасса» и другие неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Стороны обсудили волнующие вопросы современной политики, применительно к сложившейся ситуации в ЛНР и ДНР. Обменялись мнениями и пожеланиями. Смогли задать друг другу вопросы о будущем России, Украины и Донбасса.
По итогам круглого стола было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между ПВО и «Патриотической ассоциацией Донбасса».
После заседания делегация ПВО ознакомилась с достопримечательностями столицы ЛНР.
Хочется отметить, что по сравнению с 2015 годом, Луганск залечил многие раны, нанесенные ему киевскими сепаратистами.
Многие – но не все…
В Луганске сейчас тишина. Конечно, имеется в виду только территория города, а не всей Луганской народной республики. На линии соприкосновения с нацбатальонами и украинской армией от пуль снайперов в этой «тишине» ежедневно гибнут люди. Ежедневно звучат выстрелы и разрывы. Только накануне 9 мая украинская сторона нанесла точечный артиллерийский удар, стараясь уничтожить старую советскую боевую технику, подготовленную к параду Победы. И потом — опять никакой стрельбы по городу.
А в 2014 году, с самого начала войны, в Луганске все было по-другому. Начиная со 2 июня 2014 года, удары украинской артиллерии и авиации наносились по всей территории города, пушки и «грады» работали по площадям. Огонь велся совершенно хаотично, без выбора каких-либо целей. Результатом этого стали многочисленные повреждения зданий и сооружений и массовая гибель людей в различных частях города. Каждый, кто жил на тот момент в Луганске, видел войну и весь её ужас своими глазами. Свидетелей – сотни тысяч…
Война на Донбассе продолжает уносить жизни, калечит людей. Ежедневно на линии соприкосновения гибнут не только солдаты Народной милиции (так в ЛНР называется армия), но и мирные жители. Линии соприкосновения проходит по реке Северский Донец – снайперы с украинской стороны очень «любят» стрелять и по гражданским лицам, имеющим неосторожность пойти покупаться или половить рыбу…
Деловые люди России откликнулись на призыв ПВО помочь Донбассу и собрали денежные средства для вдов и сирот, для тех, у кого война отняла близкого человека. Более того, эти неравнодушные предприниматели вместе с членами движения приехали в Луганск, чтобы передать собранную помощь и высказать слова поддержки.
МВД ЛНР подготовило список из десяти наиболее нуждающихся семей, потерявших кормильца. Каждая семья получила по 100 000 рублей.
Одному из сотрудников, который в боях потерял ногу, были вручены необходимые на протез 150.000 рублей.
Делегация ПВО посетила музей, созданный луганским отделением движения «Ночные волки». Вернее – сразу два музея. В одном из них просто шикарная коллекция старых автомобилей, другой посвящен войне на Донбассе, в которой добровольцы из «Ночных волков» приняли самое активное участие. К сожалению, среди них есть и погибшие – 13 человек.
Экспозиция музея этой пока ещё продолжающейся войны также делится на две части: внутри здания находятся документы, фотографии, образцы вооружений, трофеи, осколки и различные «предметы войны». Снаружи на площадке – боевая техника. Та, которая помогала устоять взявшимся за оружие жителям Донбасса и техника агрессоров – та, что была ими уничтожена.
В тот же день состоялась встреча с общественностью Луганска (видео будет размещено чуть позже) на которой мы обменялись нашим видением происходящего. Вопросы, которые обсуждались, выходили далеко за рамки войны на Донбассе и касались мировой политики, ситуации внутри России и многого другого.
Делегацию ПВО пригласил в гости Детский дом № 1, которым были переданы не только сладости, но и большое количество различных предметов первой необходимости и гигиены, моющих средств и канцелярии.
«Хотим выразить благодарность общественному движению «Патриоты Великого Отечества», всем его деятелям. Благодарим за подарки и мастер-класс для наших воспитанников, я думаю, это будет интересно. Ждем в гости ещё не один раз», — подчеркнула врио директора луганского детдома Ольга Долгополова.
Один из членов нашей делегации предприниматель из Москвы Владимир Аверьянов сам производит модели самолетов, боевой техники, зданий и т.п. Он не только отправил их в подарок детям Донбасса, но и сам приехал, чтобы научить ребят как правильно собирать и склеивать советские самолеты времен ВОВ. В Донецке он уже проводил мастер-классы для детей по сборке таких моделей и вот теперь приехал в Луганск. Моделирование крайне увлекательное занятие, помимо всего прочего развивающее массу полезных навыков. Многие инженер и изобретатели начинали свой путь, занимаясь этим хобби. В Луганске Владимир Аверьянов провел два мастер-класса для воспитанников детского дома и детей из многодетных семей. Подростки остались очень довольны.
Среди мероприятий, которые были запланированы для делегации движения «Патриоты Великого Отечества» были и траурные. Вместе со вдовой мы направились на кладбище, чтобы отдать дань памяти человеку, которого многие из ПВО знали ещё при жизни.
Александр Александрович Гизай – ветеран Афганистана, участник Международных Вахт Памяти на территории России и Белоруссии, руководитель военно-патриотического объединение «Каскад», поисковик. В 2011 году получил за поисковую работу орден и грамоту Украинской православной церкви от Митрополита Владимира, награжден медалью «За заслуги перед Луганщиной III степени». В том же году президент Украины наградил Александра Гизая Орденом «За Заслуги III степени».
Александр Гизай был очень известным и авторитетным человеком. Он был убит 2 июня 2014 года при налёте украинских ВВС на администрацию Луганской области. Этот тот самый, кровавый и печально знаменитый авиаудар по центру города, когда для сокрытия злодеяния укроСМИ начали писать про «взорвавшийся кондиционер». Всего от тогда погибло 8 человек, и 28 было ранено осколками неуправляемых ракет, выпущенных украинским самолетом.
Среди обязательных точек посещения делегации ПВО, конечно же, была и встреча с военнослужащими. Нас пригласили в одну из воинских частей Народной милиции ЛНР.
Так здесь называется армия – и перед нами была самая настоящая армия. С дисциплиной, боевым духом. И – традициями. В части музей, в котором говорится не только о текущей войне, но прослеживаются воинские традиции русской армии. Для меня было очень приятно, что в библиотеке воинской части была целая «батарея» моих книг. На плакатах – Сталин.
О чем говорили с солдатами и офицерами? Этот вопрос сразу по окончании встречи задали журналисты.
Вопрос о том, когда закончится война, как раз, не задавался, — это говорит о том, что военнослужащие понимают, что это процесс сложный и долгий, здесь не может быть названа какая-то конкретная дата», — отметил он. Зато были заданы вопросы по международной обстановке, экономической ситуации в России, а это в свою очередь свидетельствует, что люди, которые каждый день рискуют жизнью, также внимательно следят за экономикой и за политикой. «Они не чувствуют свою оторванность от России, а, наоборот, внимательно следят за тем, что происходит в Российской Федерации, потому что ощущают себя её частью» – ответил Стариков.
Время пролетело незаметно. Поездкой все её участники остались довольны. Помогли людям, поддержали луганчан, договорились о дальнейшей работе.
Еще раз хочется отдельно поблагодарить всех тех предпринимателей, кто собирал средства на помощь Донбассу, кто не испугался поехать вместе с делегацией ПВО в Луганск.
Приедем снова, будем помогать всем, чем сможем.
И надеяться, что война закончится, как можно скорее.
Чтобы это произошло, в эфире луганского ТВ и в интервью СМИ озвучил следующую мысль: надо дать российское гражданство жителям Донбасса, затем и жителям Украины.
Для выхода из сложившейся ситуации в Донбассе нужны «неординарные шаги» со стороны российской дипломатии и жителей ЛНР и ДНР. Такой мерой, на мой взгляд, может стать массовая раздача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР… Второй этап подразумевает заявление РФ о готовности выдачи российских паспорт «каждому гражданину Украины, который не запятнал себя военными преступлениями». Стариков предложил по всему периметру российско-украинской границы открыть консульские пункты, в которых граждане Украины после небольшой проверки получат российское гражданство «за считанные часы (дни).
Надо искать и находить новые формы, новые ходы. Если бы Россия не поступала неординарно и неожиданно для «партнеров» многократно в своей истории, то вряд ли бы наши предки построили самую большую державу мира.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
Киев — Западу: Реши, хозяин, что делать с Донбассом
Решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, при этом продление его срока действия во многом будет зависеть от позиции международных партнеров. Об этом, как сообщает «Странa.ua» заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
«Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно», — заявил он.
Парубий также напомнил, что в прошлом году действие закона продлили на год и тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона.
«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины и жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продление действия закона ничего на самом деле не изменит», — заявил Волкер в интервью «Голосу Америки» в июле.
Закон об особом статусе Донбасса был продлен Верховной Радой 6 октября 2017 года.
Изначально документ был принят еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям и должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Согласно нему, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус, но только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей, а также после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.
Учитывая, что закон фактически не действует, к тому же не устраивает обе стороны конфликта в нынешней редакции, возникает вопрос, а нужен ли он вообще? И какая выгода от него Западу?
Об этом мы спросили наших экспертов.
— Нынешняя украинская власть часто выдает желаемое за действительное, пытается убеждать население, что на Западе, в первую очередь в США, только и думают, как бы «защитить интересы Украины», — уверен политолог Александр Дудчак.
— В действительности Украина используется Западом исключительно в своих интересах для оказания политического и экономического давления на Россию. При этом наибольший урон наносится самой Украине. И это никак нельзя назвать «защитой интересов Украины». А для попыток оказать давление на РФ, если не было бы событий на Украине, изобрели иные предлоги.
«СП»: — Парубий говорит, что крайне важно удержать санкции против России. Почему? Что Украина от них получает?
— Нынешняя киевская власть не может выжить без «внешнего агрессора» — иначе никак не оправдать все свои провалы в экономике, развале страны, бегстве населения за границу. Санкции против России для киевской власти являются оправданием своей риторики и проводимой политики — «Запад с нами, Запад нам поможет». Они согласны добивать экономику своей страны и переводить стрелки на Россию, лишь бы не нести персональную ответственность за свои действия.
«СП»: — Как будет вести себя Запад? Сбудутся ли чаяния Парубия? Продлят ли действие закона?
— Законы, принимаемые Верховной Радой, никак не влияют на планы Запада. На практике происходит наоборот — законы на Украине принимаются под диктовку западных кураторов. Продлят или нет действие закона — особых изменений не будет. Переименовали «АТО» в «ООС», назвали Россию «агрессором», и что? Очевидно, что решать проблему мирным путем в Киеве при этой власти нет желания.
«СП»: — Как долго его вообще можно продлевать, учитывая, что он фактически не действует? На Западе этого не понимают?
— Продлевать можно до тех пор, пока не наступят серьезные перемены в украинской власти, до того времени, пока Европа не устанет от наносящих ей ущерб антироссийских санкций и не прекратит участие в них. На Западе, точнее в США отлично понимали всю искусственность и надуманность происходящих на Украине процессов, так как они сами и сочинили всю эту сюжетную линию. Но пока их это устраивает.
«СП»: — Нужен ли этот закон в нынешнем виде Донбассу и Москве? Как России реагировать на все эти шевеления?
— Пока действия Киева устраивают Запад и во многом им направляются, контролируются, а сами санкции выгодны США, подобные законы будут изобретаться, а проблема будет далека от решения. На глобальном уровне необходимы договоренности между США, которым до всего в мире все еще есть дело, и Россией, так война идет в непосредственной близости от ее границ и создает немало проблем именно для России — гуманитарных и экономических из-за необходимости решать проблему беженцев, поддержки населения, от которого отказался Киев на территориях народных республик. Если действия киевской власти будут покрываться Соединенными Штатами и далее, проблема вряд ли разрешится.
— Я бы не стал делать какие-либо прогнозы: происходящее в Киеве — это неподвластные здравому рассудку сюрреалистические реалии постмодерна, — подчеркивает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.
— Закон об особом статусе Донбасса предусмотрен Минскими соглашениями, которые украинской стороной не выполняются по одной простой причине: самоубийц на Банковой и Грушевского нет. Ведь цель и закона об особом статусе Донбасса, и Минских соглашений состоит в том, чтобы заставить Украину пойти на реформы после которых она перестанет быть Украиной и превратится в некое подобие Речи Посполитой перед Третьим её разделом в октябре 1795 года. Выгодно ли это большому киевскому начальству? Вопрос риторический…
«СП»: — Киев чего-то ждет от Запада? Что означает эта игра: продлим — не продлим?
— Переведу эти мартышечьи ужимки киевского политбомонда с политического на общечеловеческий: «Дайте денег!» Банкротство бандеровского режима понятно даже ему самому, поэтому такие выпады есть не что иное как средство выторговать очередную подачку со стороны Запада…
«СП»: — Почему Парубий акцентирует внимание на необходимости любой ценой сохранить антироссийские санкции?
— Отмена антироссийских санкций означает только одно: Украина в её нынешнем виде перешла в разряд отработанного материала. Следовательно, отыгранными картами станут и представители бандеровского режима, а за ними грехов не на один громкий процесс числится… Вот поэтому они и заинтересованы в сохранении охранной грамоты в лице антироссийских санкций.
«СП»: — Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона…
— Дежурная дипломатическая формула, не более того. Надо понимать, что язык дипломатии отличается витиеватостью формулировок за чьей высокопарностью очень часто кроются весьма нелицеприятные вещи. В данном случае, Волкер просто сохранил лицо: мы же предупредили Украину, с нас спроса нет, спрашивайте с Киева. Нигде же ведь не прописано что США обязаны заставить «незалежную» выполнять Минские соглашения. Так о чём речь?
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Дым Maйдана вынудил родить жену министра
К оглавлению | Источник: www.youtube.com