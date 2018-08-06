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Как избежать ошибок при переезде на землю и созданию поместий и экопоселений.

14:58. 6 августа 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Как избежать ошибок при переезде на землю и созданию поместий и экопоселений. Алексей Орлов и Иван Воронцов.

В передаче говорится о том, что происходит с людьми после переезда на землю, какие подводные камни их ожидают. Передача будет полезна всем, кто желает жить на земле в ладу с природой, но не имеет представления о том, что такое жить на земле.

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Источник: www.youtube.com

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