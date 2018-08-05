Секреты меткой стрельбы

Источник: www.specnaz.ru

Так получилась, что после Второй Мировой войны огневая подготовка, до того основа обучения бойца, стала утрачивать свое прежнее значение. Предполагалось, что в современном бою главное поражение неприятелю будет наносить авиация и артиллерия, а также пушки, реактивные снаряды, пулеметы БМП и танки.



Боевая практика

В стихотворении британского разведчика и писателя Джозефа Киплинга «Баллада о Западе и Востоке» есть такие точные и характерные строчки: «Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты. По-солдатски стреляешь, — сказал Камал, — поглядим, как ездишь ты».

На пехотинцев возлагалась задача подавления вражеских гранатометчиков. Решать её предполагалось не столько за счет меткости, сколько за счет высокой плотности автоматного огня. Недаром в наставлении по АКМ указывается, что основным видом огня для него является автоматический. Подобные установки отнюдь не способствовали воспитанию метких стрелков.

Автору известны мотострелки, танкисты и артиллеристы, которые за два года срочной службы сделали меньше сотни выстрелов из автомата. И это не сегодня, а в «застойные» 1980-е!

В ВДВ и частях спецназа ситуация обычно получше, но и там она была далека от идеальной. О чем однозначно свидетельствует опыт горячих точек. Вот как описывает одно боестолкновение в Афганистане офицер спецназа ГРУ Александр Григорьев.

16 марта 1987 года была уничтожена группа боевиков из девяти человек. Огонь по ним велся, казалось бы, в идеальных условиях — сверху вниз под углом 25-30 градусов с расстояния 50-60 метров.

Факторы успеха: лунная ночь, наличие приборов ночного видения и чрезвычайно слабое противодействие противника по причине внезапности действий бойцов спецназа. Несмотря на это, каждый из разведчиков израсходовал не менее двух-трех магазинов, то есть около девятисот патронов на группу, что составило по сотне на каждого убитого «моджахеда». Что характерно, бой вели не новобранцы, а хорошо обученные солдаты, в группу входили четыре офицера.

Между тем, расход боеприпасов — сто единиц на одного убитого противника — для любой войны становится чуть ли не идеальным. Например, в Первой Мировой войне на восточном фронте ежемесячная потребность русской армии в патронах составляла 250 миллионов штук. Таким образом, на каждого погибшего или умершего от ран противника было выпущено более 12 тысяч пуль.

Афганский опыт полностью подтверждается вьетнамским. Свидетельствует американский полковник Дэвид Хэкворт: «При внезапном столкновении с противником, наши солдаты, стреляя из винтовок М-16, в подавляющем большинстве промахивались по полностью видимой и неподвижной цели. Причем неважно, велась ли стрельба с ходу или из засады — результаты были почти одинаковыми: на шесть выстрелов пять промахов.

Таких случаев можно насчитать не одну сотню. Число промахов значительно превышало число попаданий, несмотря на то, что обычно стрельба велась с пятнадцати метров и меньше, а в некоторых случаях — менее чем с трех метров. Выстрел наповал становился легендой.

Что касается зависимости эффективности огня от дальности, то в материалах анализа шести крупных и примерно 50 мелких операций нет ни одного свидетельства, когда бы при стрельбе из винтовок М-16 с расстояния более 60 метров был убит хотя бы один партизан или боец вооруженных сил Северного Вьетнама».

Подчеркнем, что оба эксперта говорили о подготовленных бойцах. Почему же стрелки, уверенно выполняющие на стрельбище все упражнения на «5», подчас не могут в реальном бою поразить цель на совсем уж «детских» дистанциях?

Виной всему — психологическое напряжение. «Чаще всего неточная стрельба обуславливалась тем, что огонь был неприцельный и велся в спешке. Стрелок в возбуждении брал слишком высоко», — считает полковник Хэкворт.

Двигательный навык

Общеизвестно, что человеческая психика претерпевает в бою многочисленные изменения, однако, мало кто представляет себе, насколько они глубоки и разрушительны. По статистическим данным только 25 % бойцов используют полученные в результате предварительного обучения технические навыки в реальных боевых условиях. В бою психика человека изменяется, словно под воздействием мощнейшего наркотического средства.

Меняется абсолютно все — восприятие информации, механизм принятия решений, чувствительность к боли. Возникает «конвульсивная» хватка оружия. Появляется так называемое «тоннельное зрение» — боец воспринимает как источник непосредственной опасности только противника, он не в состоянии уловить и понять любую другую информацию.

Подавляется деятельность левого полушария головного мозга, ответственного за абстрактно-логическое мышление. Человек становится не в состоянии адекватно оценить ситуацию и ее развитие, осознанно применить полученные в результате обучения навыки.

Следовательно, единственный выход — применять технические навыки без участия сознания. Выполняемый прием или последовательность приемов должны стать автоматической реакцией психики бойца на изменение ситуации. Для этого изучаемый прием должен стать двигательным навыком.

Опытным путем установлено, что для превращения какого-либо действия в двигательный навык, необходимо выполнить его 5000—8000 раз. Идея эта не нова. Еще в начале ХХ столетия родоначальники отечественной военной психологии писали, что основой боевой подготовки личного состава должен быть принцип автоматизма. Но на самом деле эта идея реализуется на практике только в спецподразделениях, где откровенно манкируются уставы и наставления.

В основу систем боевой стрельбы заложено стремление не преодолевать естественные инстинкты человека, находящегося в опасности, а использовать их для повышения эффективности действий бойца.

Основным является принцип унификации обучения. На тренировках нужно делать только то, что пригодится в стрессовых условиях реального боя. Надо избегать того, что может способствовать усвоению неправильных двигательных стереотипов. Не следует отрабатывать несколько разных вариантов действий, как реакцию на одно и то же изменение ситуации. Под огнем противника будет не до того, чтобы выбирать из нескольких вариантов оптимальный, а секунды, потраченные на принятие решения, могут стать роковыми.

Не стоит вносить любые изменения в привычное снаряжение и оружие, его состояние и способы ношения. Например, категорически не рекомендуется днем держать пистолет в поясной, а вечером в наплечной кобуре; дома держать пистолет с пустым патронником, а на улице носить оружие с патроном в стволе. Это может привести к поиску (в бою!) пистолета там, где его нет, или пытаться зарядить пистолет, запертый на предохранитель.

И не надейтесь, что в стрессовой ситуации вы сможете сообразить, что происходит! В реальном бою не до того, чтобы выполнять какие-либо действия осмысленно. Боец делает только то, что успел отработать на тренировках до полного автоматизма.

Хорошие результаты дает применение основ самовнушения. Важная особенность — применяемая формула должна быть непременно позитивной. Вы говорите себе «я делаю (что-либо)» — даже если пока не удается правильно выполнить какой-либо прием. Ни в коем случае нельзя применять негативные формулы типа «я не дергаю спусковой крючок».

Шкала готовности

С психологическим аспектом тесно связана проблема готовности к схватке с противником. Действительно, человек не в состоянии постоянно находится в готовности «состояния сжатой пружины». С другой стороны, внезапное нападение дает врагу большие преимущества. Таким образом, изменение уровня боевой готовности должно стать бессознательной реакцией бойца на изменения окружающей обстановки.

На Западе существует цветовая шкала для обозначения последовательных ступеней повышения уровня боевой готовности.

Белый — низший уровень боевой готовности. Вы полностью расслаблены и не обращаете внимания на окружающее.

Желтый — вы находитесь в обстановке возможного возникновения угрозы. Вы расслаблены, однако внимательно наблюдаете за окружающей обстановкой.

Оранжевый — вы заметили объект, возможно представляющий опасность. Вы начинаете составлять план возможных действий при возникновении угрозы со стороны объекта, внимательно отслеживая его действия.

Красный — сигналом к переходу в «красное» состояние, обычно служит какое-то действие подозрительного объекта. Теперь вы убеждены в его враждебности. Возможно, ситуация потребует применения оружия, и все системы вашего организма приходят в состояние боевой готовности.

План действий уже составлен, и сейчас вы ждете сигнала, который даст вам право применить оружие, например, появление вооруженного противника. Очень важно заранее определить для себя этот сигнал («пусковую кнопку» реакции), чтобы избавить себя от необходимости принимать решение в момент атаки противника.

Все это психологические основы, которые предстоит реализовать на практике.

Привыкнуть к оружию

Итак, перейдем именно к этому этапу подготовки. Полученные автоматы приводятся к «нормальному бою». С этого момента они в оружейную комнату не сдаются! Оружие круглосуточно находится при бойце. Это необходимо воспринимать буквально — либо автомат не выпускается из рук, либо носится в положении «на ремень». Цель — боец должен привыкнуть к оружию, как к части своего тела, оно не должно ему мешать ни при каких видах повседневной деятельности.

Контроль на разряженность — постоянный!

В полевых условиях это может происходить следующим образом: бойцы становятся в круг, чтобы каждый мог контролировать остальных. Автоматы при этом направлены стволом вверх. Затем все синхронно несколько раз отводят назад затворные рамы, нажимают на спуск и ставят оружие на предохранитель.

Все попытки «поиграть в войну» должны пресекаться самым жесточайшим образом. Это трудно, но — возможно. Ношение в положении, удобном для стрельбы, замена магазина, ежедневная чистка и смазка, разборка и сборка — все это должно быть на уровне подсознания, как манипуляции с ложкой-вилкой. Необходимо помнить, что полной разборки допускать не стоит — АКМ (АКС) этого не любит.

Боец должен ежедневно, по несколько сотен раз, вскидывать автомат к плечу с наводкой на цель. Сначала он правильно прикладывается, чтобы затыльник приклада точно попадал в выемку плеча, щека касалась приклада, целик и мушка были ровно совмещены.

Особое внимание необходимо обращать на правильную стойку: ноги — на ширину плеч, правое плечо приподнято, плечевой пояс напряжен, корпус в пол-оборота к цели и слегка наклонен вперед. В этом положении нужно находиться по несколько минут, чтобы мышцы «запомнили» действие.

Когда стойка закреплена, намечается цель (какая-либо точка в пространстве на одном уровне со стрелком), закрываются глаза, оружие плавно вскидывается к плечу в направлении цели. В момент касания нажимается спусковой крючок и открывается правый глаз. «Ровная» мушка должна «держать» цель. Это движение необходимо постепенно ускорять, соблюдая при этом плавность…

Как правило, дня через три-четыре постоянных упражнений целик и мушка надежно «держат» цель, а времени на «выстрел» затрачивается не более 0,5 секунды.

Постепенно упражнение усложняется: цель теперь находится на разных высотах — слева, справа и сзади. Как только глаза поймали цель, они тут же закрываются, корпус поворачивается, автомат вскидывается и так далее. От медленного — к быстрому. Способы разворотов для каждого бойца индивидуальны, кому как удобно.

Упражнение, как правило, отрабатывается во время «типовых ситуаций» на тактико-строевых занятиях. «Стрельба» осуществляется в движении. Главное требование — движение не должно прерываться ни на мгновение. Никаких, даже самых коротких остановок.

Усложняется это упражнение путем подключения акробатики: кувырки, перекаты. Нельзя замирать на месте ни на мгновение.

Каждое движение должно быть плавным, «стрельба» не должна его прерывать. Если вас кто-то взял на прицел, то малейшая остановка — стопроцентная смерть. Непрерывность движения дает шанс, а точная стрельба этот шанс увеличивает.

После каждого этапа желательно провести практическую стрельбу. При этом много стрелять не требуется: 15-20 выстрелов одиночным огнем вполне достаточно для закрепления навыка.

Мишени, величиной не более футбольного мяча, устанавливаются на разных расстояниях — от 15 до 150 метров. Стрельба по ним первоначально ведется трассирующими пулями, чтобы каждый разведчик видел траекторию полета пули, её высоту. Он должен автоматически, на глаз определять расстояние до цели и «видеть» точку прицеливания — в зависимости от расстояния.

Об установке прицела здесь не говорю специально, потому что во время скоротечного боя никто на целик просто не смотрит, а возможности правильно прицелиться противник, как правило, не дает.

Все эти этапы проходят, как правило, за пятнадцать-двадцать дней, вернее суток, так как процесс не прерывается ни на минуту. Причем он не мешает соблюдению распорядка дня. Все плановые занятия не мешают, а наоборот, помогают скорейшему приобретению и закреплению навыков обращения с оружием на подсознательном, мышечном уровне.

Очень удивляются сами обучаемые, когда на десятый-пятнадцатый день во время контрольных стрельб, они с закрытыми глазами попадают в баночку из-под УЗРГМов на расстоянии ста метров. Этот факт придает, во-первых, уверенность в своих силах, самоуважение, а, во-вторых, привносит элемент соревновательности среди солдат.

Слаживание группы

Следующим и значительно более сложным этапом является огневое слаживание группы. Кроме всего прочего, это ещё и очень рискованное мероприятие, т. к. возможны случайные попадания по своим, неожиданные рикошеты…

Чтобы этого не допустить, нужно отработать взаимодействие внутри группы до полного автоматизма. Тренировки проводить до «седьмого пота», пока парни не начнут чувствовать друг друга буквально кожей, не окликая товарища и не оглядываясь на него.

Все типовые построения группы, действия в той или иной ситуации с вариантами должны быть отработаны до полного автоматизма. Это сложно, но вполне достижимо. От уровня подготовки бойцов зависят многие жизни — в том числе, и их собственные. Значит, нужно формировать такое понимание! Как в составе подгрупп, так и в группе в целом.

Разведчик, вскидывая автомат, должен постоянно следить, чтобы в его сектор «обстрела» не попадали свои. Периодически нужно подавать команду «Замри!» и детально указывать на ошибки. К боевой стрельбе в составе группы допускать только тех разведчиков, кто добился полного автоматизма выполнения всех маневров.

…Где-то примерно через месяц с начала обучения, можно добиться нормального маневрирования группы, довольно сносной стрельбы (80-90 % выстрелов попадают в цель), раза три сходить на боевые выходы — ведь в условиях войны никто не даст возможности целый месяц благодушествовать в лагере.

Теперь наступает самый сложный этап обучения. А именно: научить людей НЕ СТРЕЛЯТЬ. Мой личный опыт показывает, что это самое сложное из всего вышеизложенного. Особенно важно это умение для разведывательных подразделений.

Что такое разведка? Тихо прошли, увидели объект, доложили координаты и также тихо ушли, не сдвинув при этом ни травинки, ни листика. Первый же выстрел — засветка группы, отряда, а возможно и всего замысла старших начальников. Поэтому к стрельбе нужно выработать серьезное, ответственное отношение. Здесь применим принцип: «не вижу — не стреляю, стреляю — попадаю».

Я не говорю, конечно, о задачах типа «найти и уничтожить». В таких случаях, естественно, разведчик должен действовать решительно, дерзко, творчески — и если уж приходится стрелять, то делать это быстрее и точнее противника.

Но нужно помнить, что разведчик — не пехотинец. У него нет с собой ящиков с патронами, гранатами. Все, что есть — носимый БК, триста, максимум шестьсот патронов, шесть — восемь гранат. И все! Пополнить его за счет противника — такое бывает чаще всего в кино и приключенческой литературе. Значит, нужно расходовать боеприпасы экономно. Опыт показывает, что самый оптимальный режим огня, за редким исключением, — одиночный, по два выстрела за один раз.

Достаточно сделать одно-два попадания, чтобы надежно вывести противника из строя.

Автор: Дмитрий Старый

Источник: nstarikov.ru