Народ – только тот, кто доверяет Путину, все прочие – враги народа, постановило казачество!

В ЦФО казаки атамана А. Романова (г. Рязань) и Товарищества Казаков казачьего генерала Андрея Даценко занялись разработкой Всероссийского единого реестра «врагов народа» (ПАТРИОТ), в котором будут содержаться сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества.

На проект нужно 60 млн руб., казаки надеются на дотации из бюджета по программе субсидий для общественных учреждений. Для разработки реестра планируется открыть ФГУП «Научно-исследовательский институт идеологических наук», при созданном несколькими годами ранее Первом Казачьем Университете им. Разумовского. В базу данных также будет попадать информация о проведенных или готовящихся протестных выступлениях.

На основании этого государственным структурам будет рекомендовано не тратить бюджетные деньги на этих лиц, провайдерам — отказывать им в доступе интернет.

Казаки подчеркнули, что не будут прибегать к ограничениям на основе данных из реестра — к примеру, фигуранты и их дети из списков смогут даже поступать на бюджет в институтах, если «проявят истинность своих намерений перехода в патриотические силы». В то же время служба внутренней безопасности Казаков будет отслеживать контакты сотрудников государственных и муниципальных учереждений с лицами из списков и при необходимости принимать соответствующие кадровые решения.

По словам главы кредитно-банковского сектора Казачьего отдела ЦФО (входит в Товарищество Казаков казачьего генерала А. Даценко), Петра Скойбеды, сейчас рассматривается вариант добавления услуг, связанных с системой ПАТРИОТ, в Единую казачью сеть терминалов, которая будет действовать на территории России с сентября. Через терминал можно будет заказать услуги по скрытию или удалению данных из реестра.

«С терминалами у нас пока пилотный проект, в тестовом режиме. Система «ПАТРИОТ» — это уже утвержденное техзадание, работы начались в общем-то, есть более четкое видение. Но мы рассматриваем возможность их совмещения в отдельных услугах. На уровне базовой архитектуры приложения разработчики закладывают возможность сетевого взаимодействия, а как мы это реализуем, будет решаться в следующем квартале», — сказал казачий генерал Андрей Даценко на региональном совещании казаков ЦФО,которое прошло в г. Рязани, 27 июля.

Всю свою деятельность мы будем осуществлять в строгом сооотвествии с Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О государственной службе российского казачества», продолжил Романов – «сейчас самое благоприятное время для реализации проекта, Пенсионная реформа прекрасный маркер по выявлению лжепатриотов. Дефиниция «враг народа» имеет четкие юридические формы и стала частью международного права. «Врагом народа» определяется всякий, кто посягает на свержение Режима, был уличен в военной измене или в заговорах, занимался экономическим саботажем, подкупал должностных лиц, злоупотребляя служебным положением, распространял дезинформацию и воровал из бюджета.

«Народом» являются те граждане, которые доверяют действиям Президента, «не оспаривают их благородный смысл» и в полной мере, «без пристрастных обсуждений» их поддерживают. Наши специалисты дали четкие определения по которым мы будем работать — продолжил Атаман Андрей Даценко — это позволяющие относить к «преступлениям против народа» деяния, а именно:

(1) дезориентация «необразованных» масс и «склонение их к политически неверным действиям» путем «недоброжелательной критики инициатив правительства» или «требований от правительства объяснить мотивы своих действий»,

(2) распространение информации, «правдивой, но отличной от публикуемой в разрешенных газетах и способной при обсуждении вызвать упадок духа нации, сомнения в верности решений правительства, а тем самым, раскол в обществе и беспорядки»,

(3) введение в заблуждение общественного мнения путем критики решений правительства, «формирование в «необразованных» массах открытого или скрытого недовольства действиями правительства, а также сомнений в чистоте его намерений».

Иными словами «народом» является часть населения, безоговорочно признающая и поддерживающая инициативы законно избранной населением власти, а «врагами народа», соответственно, те, кто, вне зависимости от социального статуса, позволяет себе на уровне действий, призывов, высказываний и «прочих проявлений» ставить под сомнение позитивный смысл действий власти, даже если действия власти наносят ему прямой ущерб».

Источник: news.yandex.ru