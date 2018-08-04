Как расчеловечить с помощью кино на примере одного кинофестиваля

Общество в целом подвергается влиянию кино и изменяется вследствие этого влияния. В России, например, еще в 1916 г. министр внутренних дел А. Н. Хвостов выступал в поддержку государственной монополии на кинематограф, считая, что кино должно быть средством воспитания населения. И в советское время кино стало таким средством воспитания и идеологического влияния на общество.

Сегодня каждый из нас отмечает, что кинематограф как одно из средств массовой информации влияет на «политическую и социальную жизнь – как во благо, так и во зло».

То, что кино является средством воспитания и влияния на зрителей, налагает на создателей кинофильмов определенную ответственность, в том числе и нравственную, «поскольку они могут направлять род человеческий на добрый или дурной путь, знакомя его с информацией и оказывая на него воздействие» (Декрет о средствах массовой коммуникации). Многие современные деятели киноискусства, к сожалению, не задумываются или неправильно понимают эту ответственность, создавая кинопроизведения, порождающие нравственные проблемы.

Во многих современных фильмах отрицается существование или неизменность нравственных норм. Иногда идеей всего фильма может быть оправдание безнравственного поступка героя. Есть фильмы, в которых утверждается, что зло всегда торжествует над добром, или что наш мир лежит во зле. Они не предлагают никакого идеала и не дают никакой надежды.

Показ насилия в кино давно уже стал средством привлечения и развлечения зрителей. Режиссёры стараются делать сцены насилия реалистичными и шокирующими. В боевиках «положительные» герои безжалостно убивают противников, не нисходя до сомнений о справедливости своих действий. Насилие в кино, показываемое для развлечения зрителя, является, по моему убеждению, грехом, побуждая зрителя относиться к насилию легкомысленно и даже совершать акты насилия. Подобного содержания фильмы обманывают зрителя, выдавая преступление (убийство, насилие физического и сексуального характера) за добродетель.

Хочется обратить внимание на еще одну важную проблему современного кино: пренебрежительного отношения к институту семьи. В фильмах предстают неприглядные образы мужа/жены, близких родственников. При этом нас исподволь стараются убедить в том, что сегодня семья другая, она не обладает теми качествами, которые присутствовали в ней раньше. Это уже не родовая общность людей, в которой царит дух любви, взаимопомощи и взаимопонимания. А наличие в фильмах сцен фривольного поведения мужа и жены, легкомысленного отношения к браку и воспитанию детей должно приучать нас к тому, что семья не является священной ценностью людей.

Ещё одна проблема – это культура бесстыдства, насаждаемая показом сексуальных сцен и обнаженного тела.

Эта культура, на словах «раскрепощая» современного человека, пытается уничтожить в нем стыдливость, охраняющую его внутренний мир и тайну его любви, отказывающуюся показывать то, что должно быть сокрыто от посторонних глаз.

Замечаю, что в современных фильмах присутствует отрицание существования или неизменность нравственных норм. Иными словами, кинематограф может нести как добро, так и зло.

Способствует ли современная киноиндустрия воспитанию молодых россиян?

Из детства помню, что центральным образом советского кино был образ честного активного гражданина, патриота, добросовестного работника, порядочного семьянина, т.е духовно-нравственной личности. И к этому идеалу стремились мы – советские школьники.

Каков же образ современного киногероя? Согласно некоторым источникам, современные подростки видят в качестве героя «подростка из новостроек, который сражается с государством». Действительно, современный киногерой — отнюдь не законопослушный честный гражданин, это бунтарь, а порой даже преступник.

По результатам опроса, проводимого в общеобразовательных школах, получены следующие данные: подростки предпочитают смотреть комедии (71%), боевики (60%), триллеры, ужасы (53%). Увлеченность фильмами жанра «хоррор», «триллер», «боевик» не может не повлиять на формирование в этом возрасте эмоционально-волевой сферы подростка. Замечено, что более чем у трети учеников после просмотра некоторых фильмов возникает желание шокировать окружающих, а у каждого 10-го – желание нанести вред кому-то или чему-то. Мне этот факт в какой-то степени служит объяснением возникающей необузданной жестокости в детской и молодёжной среде.

Однако, вернусь к деятелям кино. Какова их позиция, есть ли чувство ответственности за выращенные плоды своего труда на ниве киноискусства?

Мне довелось познакомиться с целым рядом существующих проектов кино для детей. Это международный детский фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино» (А.Костюченко, Е.Бреднева), народный проект «Киноуроки в школах России» (авторы В.Меркулов, Е.Дубровская), «Детский КиноМай» (Л.П.Евтушенкова)…Все эти проекты способствуют созданию и продвижению в молодежной среде фильмов, в которых заложены наши отечественные историко-культурные традиции, наша любовь к Родине, к семье, уважение к старшим, стремление к справедливости, милосердие.

Но есть и другие фестивали, другие проекты. Например, Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который проходил с 8 по 14 июля во второй раз в городе Ярославле и Ярославской области. Подбор фильмов для просмотра в кругу семьи меня огорчил своим подбором сюжетов. Предлагаю и вам составить свое мнение. Вот примеры некоторых из фильмов, предлагаемых организаторами для просмотра детям и их родителям.

Примеры из детской программы:

А это примеры из основной программы для просмотра «в кругу семьи»:

Вот такие сюжеты фильмов и такие образы действующих героев предложены организаторами для просмотра.

Кино помимо всего обладает эффектом, который в психологии известен как «психическая индукция». Этот термин заимствован из физики. Психическое индуцирование- способность людей копировать или лучше сказать, заражаться, индуцироваться поведенческими реакциями другого человека. (Большой медицинский словарь).

Какие же образы скопировали дети, молодежь, семьи, просмотрев эти фильмы? Какими идеями заразились, что приняли для себя невольно, неосознанно? Изнасилованные девушки, девушки на содержании, родители после развода, страшные матери, биологические матери, а в довершении, потусторонние миры.

Не сомневаюсь, что устроители фестиваля преследовали благие цели. А получилось, видимо, как всегда.

Надо всегда помнить, что кинематограф обладает огромным потенциалом влияния на умы и сердца людей, особенно, детей и молодежи в силу возрастных особенностей развития. Кино и телевидение выполняют функции и более сложного воздействия на зрителя, они диктуют ему образ жизни, образ чувств, модели психологических и социальных моделей, систему мировоззрения. На важную черту кинематографа указывает режиссер Д. Джармуш: «что бы ты ни делал в кино, ты всегда выбираешь, что показывать, и в этом смысле все равно манипулируешь зрительным восприятием реальности, как бы диктуя ему, что реально, а что – нет». Когда дети смотрят фильмы, то им хочется подражать тем героям, которые у них вызывают симпатию. Поэтому, каждый фильм, который мы предлагаем к просмотру в детской и молодежной среде, по моему твердому убеждению, должен находиться на высоком морально-нравственном уровне. Важность кино, как инструмента воспитания традиционной системы ценностей у современной молодежи, неоспорима.

Н.Ю.Склярова, кандидат педагогических наук, советник ректора МПГУ

Источник: РИА Иван-Чай

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Источник: whatisgood.ru