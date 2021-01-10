Вы заценили как радостно хомяки встретили весть о том, что социальные сети забанили Трампа?

Это – классика из всех учебников по тоталитаризму. Которые хомяк, к сожалению, не читает, а ведь они – про него.

Нет, не про усатого фюрера, не про кровавого бюрократа, и не про кучки воинственных маргиналов, а про миллионы нормальных людей, обыкновенных мужчин и женщин из вполне себе среднего класса, которые получили нормальное образование, ведут спокойный образ жизни и своими досужими беседами за рождественским столом легитимируют репрессии режима. Не напрямую, конечно, а вот так, как сейчас. Тут промолчав, там протупив, где-то поддакнув. Хомяк никогда не скажет: «Душите!», но всегда даст понять, когда душить можно.

Это не глупость. Это гегемония – господство правящей идеологии, которая привита, воспроизводит и защищает себя в каждом. Чтобы единолично репрессировать кого-либо, нужна воля. У хомяков воли нет. Но если разлить волю к репрессиям по стопкам, то реализовать её можно вместе и залпом.

Логика следующая: “Трамп – мудак, и забанить мудака – ок”. Да, Трамп мудак. Но это не делает цензуру чем-то, что ок. И именно потому, что большинство из нас это понимает, на помощь нашей совести призываются передергивания: “а что если человек изнасиловал ребёнка, и говорит, что мир нужно взорвать?”. Никакого отношения к конкретной ситуации такие передергивания, как правило, не имеют. Но помогают расчеловечить оппонента, и дать добро на его дальнейшее расчеловечивание.

Всё это – не про бан мудака, и баном мудака не кончится. Если корпорация может заткнуть рот народному избраннику, чей статус утверждён демократической процедурой, то это, в первую очередь, – акт цензуры, и подрыв основ демократии. Именно поэтому American Civil Liberties Union, который распинал Трампа за его законы, бьёт тревогу по поводу его бана.

Неолиберальная гегемония, 40 лет распинавшая государство за все преступления человечества в прошлом, успешно напарила нам новых, рыночных богов, у которых якобы нет идеологии.

Всё это хорошо видно по комментариям постсоветских бумеров:

“В мире, где трампы всех мастей отключали цукербергов всех национальностей, религий, партий и убеждений от будущего, совершилось очень много несправедливостей — войн, геноцидов, убийств, унижений. А в мире, где цукерберги отключают трампов, пока совершилась ровно одна несправедливость – отключение действующего президента США.”

Когда читаешь такое, хочется задавить хомяка фактами о войнах, геноцидах, убийствах и унижениях, которые совершаются в мире фейсбуков, но это – напрасный рефлекс. Какие ещё факты тут нужны, чтобы после всего, что мы увидели в 2020-м году, написать: “в мире, где цукерберги отключают трампов, пока совершилась ровно одна несправедливость”?

В итоге, хомяки приветствуют “дивный новый мир”, где всем можно заткнуть рот. Главное, чтобы не государственным кляпом. Потому что государственный кляп плохой. А корпоративный кляп – хороший.

Вывод следующий: либеруха созрела. Всё эти милые люди очевидно готовы к тому, чего сами ещё не понимают, но уже стоят под новогодней ёлкой, и повторяют друг за другом: “Папочка, прийди!”.

Анатолий Ульянов, Лос-Анджелес, США