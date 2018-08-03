И один в поле воин: Как белорус уничтожил и ранил 30 боевиков (ВИДЕО)

Ко дню 2 августа — Воздушно-Десантных Войск, видеопоздравление от белорусских десантников, военно-воздушное братство без границ!

Он родился в белорусском поселке с красивым названием — Май, был простым крестьянским пареньком, ходил в школу, гонял на велосипеде, лазил по деревьям…

Когда стал взрослым, Николай Чепик стал работать монтёром на железной дороге. Мечтал ли он стать десантником?

Но пришло время и его призвали на службу в Советскую Армию в знаменитую Витебскую 103-ю дивизию ВДВ.

Выполняя приказ Родины, он попал в Афганистан выполнять интернациональный долг и защищать многострадальный афганский народ.

29 февраля 1980 года взвод Чепика попал в засаду, душманы погубили всех его товарищей. Оставшись один в окружении врагов, советский солдат, как настоящий воин, принял единственно верное решение — совершил Подвиг, он принял решение заманить врагов в засаду, убив и ранив около 30 боевиков.

О том, что было дальше, в авторском видео рассказывает — Метла Александр Михайлович, учредитель благотворительного фонда «Память Афгана», директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина», ветеран боевых действий, воин-интернационалист, полковник в запасе.

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