Новости Украины и Новороссии 02 августа 2018

Известный украинский журналист и публицист, уроженец Львова Михаил Мищишин — о том, как и почему гражданская война перемещается из Донбасса в центр и на юг Украины.

Стране нужна власть, которая сумеет покончить не только с агрессией* России, но и с гражданской войной на Украине, что не одно и то же. Хотя и имеет общие корни.

Советницу мэра Херсона облили кислотой. Она находится в тяжелом состоянии. А в Бердянске убили бывшего «атошника».

Я не знаю, кто и зачем это сделал. Вполне возможны бытовые или коммерческие, любовные разборки. Но и политические споры все чаще заканчиваются на Украине поножовщиной, дракой, убийствами.

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Мы успешно свели гражданскую войну в Донбассе к войне с Россией. И у нас это получилось. Но вот удастся ли полиции участившиеся убийства и нападения на Украине свести только к хулиганству, грабежам и разбою — я не знаю.

Желание такое очевидно.

Но прятать концы в воду и сводить политические разборки к бытовухе и криминалу становится все труднее.

Гражданское противостояние в обществе нарастает. Тот, кто взял в руки палку на Майдане, принес туда в ответ на призывы вооружаться охотничье ружье — сегодня все чаще пожинает удар ножа или пулю. Посеявший ветер драк с милицией, получает сегодня перестрелки и убийства.

У меня такое впечатление, что красу и гордость Майдана — активистов, кто-то решил просто запугать, подрезать и перестрелять.

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Народных депутатов по итогам участившихся нападений на провластных активистов в Одессе это пугает. И я их прекрасно понимаю. Они могут оказаться следующими.

Украине все больше необходима власть, которая сумеет нейтрализовать не только российскую агрессию на Донбассе. Но и прекратить гражданскую войну на Украине, что набирает обороты и расползается уже по всем ее регионам.

Сделать это нынешней власти будет непросто. Для этого ей надо будет признать, что Майдан был победой одной части украинского народа над другой, беззакония над законностью. А не порывом всего украинского народа.

По сути, ей или новой будущей власти надо будет сделать то, что так и не сумел сделать Виктор Янукович. Прекратить гражданское противостояние в обществе, которое сегодня все чаще разрешается с помощью холодного и огнестрельного оружия.

Для этого власти предстоит сделать еще один трудный и прямо противоположный тому, что она делала раньше, шаг. Дать оппозиции возможность высказываться, проводить свои акции, которые, может быть, и не нравятся власти. Но они не нарушают закон. Иначе провластных активистов и волонтеров будут по-прежнему избивать и убивать на Украине.

Несогласным уже есть за что взяться. У них уже есть оружие. И это вынуждает власть впустить в политическую жизнь Украины оппозицию, как бы ей не нравились ее взгляды и геополитическая ориентация.

Иначе выяснять свои политические отношения украинцы будут во время перестрелок на улицах, а не на выборах. Прекрасный пример чему нам подал Майдан.

Как всегда, в первую очередь страдают невинные простые украинцы. Ну, а те, кто несколько лет назад бодро призывал людей брать в руки оружие и свергать не нравящуюся им власть, сегодня отсиживаются в своих хорошо укрепленных и охраняемых замках и бронированных автомобилях, на которые они быстренько и предусмотрительно пересели, прогнав из власти команду Януковича.

Майдан расползается по стране.

Остановить его или погибнуть от него предстоит тем, кто его, собственно, породил и претворил в жизнь на Украине.

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* украинский публицист использует традиционные для экспертов из «незалежной» русофобские обороты и клише. Однако приведённый материал, тем не менее, интересен в контексте тех наблюдений, которые делает Мищишин и которые свидетельствуют о крайней степени деградации украинского общества — прим. РВ.