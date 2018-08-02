Новости Украины и Новороссии 02 августа 2018
- 08:38 Сенат США готов выделить $250 миллионов на нужды обороны Украины.
- 07:45 Порошенко захотел встретиться с Шарием.
- 04:00 Гражданская война перемещается из Донбасса в центр Украины.
- 00:54 «Шарий — красавчик!»: Усик продолжает шокировать «патрiотiв» (ВИДЕО).
- Вчера 22:16 Вручение главой ДНР квартиры многодетной семье Ковалевых.
- Вчера 21:11 Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие.
- Вчера 20:57 Черное золото Донбасса: шахта “Прогресс”. Спецрепортаж из-под земли.
- Вчера 20:07 На канaле Пopoшенко обcтeбали poc оппoзиционepa.
Сенат США готов выделить $250 миллионов на нужды обороны Украины
Сенатом США согласован оборонный бюджет страны, в котором запланирована помощь Украине в части укрепления ее обороноспособности в размере 250 миллионов долларов.
Об этом сообщило украинское посольство в США на своей странице в социальной сети.
«Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией».
Прежде бюджет обороны США на 2019 год получил одобрение палаты представителей конгресса США и теперь должен быть подписан главой государства.
В текущем году Украина получила военных средств, включая летальное оружие, на сумму свыше 40 миллионов долларов от США, Великобритании, Канады и Литвы.
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Порошенко захотел встретиться с Шарием
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Гражданская война перемещается из Донбасса в центр Украины
Известный украинский журналист и публицист, уроженец Львова Михаил Мищишин — о том, как и почему гражданская война перемещается из Донбасса в центр и на юг Украины.
Стране нужна власть, которая сумеет покончить не только с агрессией* России, но и с гражданской войной на Украине, что не одно и то же. Хотя и имеет общие корни.
Советницу мэра Херсона облили кислотой. Она находится в тяжелом состоянии. А в Бердянске убили бывшего «атошника».
Я не знаю, кто и зачем это сделал. Вполне возможны бытовые или коммерческие, любовные разборки. Но и политические споры все чаще заканчиваются на Украине поножовщиной, дракой, убийствами.
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Мы успешно свели гражданскую войну в Донбассе к войне с Россией. И у нас это получилось. Но вот удастся ли полиции участившиеся убийства и нападения на Украине свести только к хулиганству, грабежам и разбою — я не знаю.
Желание такое очевидно.
Но прятать концы в воду и сводить политические разборки к бытовухе и криминалу становится все труднее.
Гражданское противостояние в обществе нарастает. Тот, кто взял в руки палку на Майдане, принес туда в ответ на призывы вооружаться охотничье ружье — сегодня все чаще пожинает удар ножа или пулю. Посеявший ветер драк с милицией, получает сегодня перестрелки и убийства.
У меня такое впечатление, что красу и гордость Майдана — активистов, кто-то решил просто запугать, подрезать и перестрелять.
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Народных депутатов по итогам участившихся нападений на провластных активистов в Одессе это пугает. И я их прекрасно понимаю. Они могут оказаться следующими.
Украине все больше необходима власть, которая сумеет нейтрализовать не только российскую агрессию на Донбассе. Но и прекратить гражданскую войну на Украине, что набирает обороты и расползается уже по всем ее регионам.
Сделать это нынешней власти будет непросто. Для этого ей надо будет признать, что Майдан был победой одной части украинского народа над другой, беззакония над законностью. А не порывом всего украинского народа.
По сути, ей или новой будущей власти надо будет сделать то, что так и не сумел сделать Виктор Янукович. Прекратить гражданское противостояние в обществе, которое сегодня все чаще разрешается с помощью холодного и огнестрельного оружия.
Для этого власти предстоит сделать еще один трудный и прямо противоположный тому, что она делала раньше, шаг. Дать оппозиции возможность высказываться, проводить свои акции, которые, может быть, и не нравятся власти. Но они не нарушают закон. Иначе провластных активистов и волонтеров будут по-прежнему избивать и убивать на Украине.
Несогласным уже есть за что взяться. У них уже есть оружие. И это вынуждает власть впустить в политическую жизнь Украины оппозицию, как бы ей не нравились ее взгляды и геополитическая ориентация.
Иначе выяснять свои политические отношения украинцы будут во время перестрелок на улицах, а не на выборах. Прекрасный пример чему нам подал Майдан.
Как всегда, в первую очередь страдают невинные простые украинцы. Ну, а те, кто несколько лет назад бодро призывал людей брать в руки оружие и свергать не нравящуюся им власть, сегодня отсиживаются в своих хорошо укрепленных и охраняемых замках и бронированных автомобилях, на которые они быстренько и предусмотрительно пересели, прогнав из власти команду Януковича.
Майдан расползается по стране.
Остановить его или погибнуть от него предстоит тем, кто его, собственно, породил и претворил в жизнь на Украине.
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* украинский публицист использует традиционные для экспертов из «незалежной» русофобские обороты и клише. Однако приведённый материал, тем не менее, интересен в контексте тех наблюдений, которые делает Мищишин и которые свидетельствуют о крайней степени деградации украинского общества — прим. РВ.
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«Шарий — красавчик!»: Усик продолжает шокировать «патрiотiв» (ВИДЕО)
В ходе пресс-конференции, прошедшей в одном из киевских торгово-развлекательных центров, обладатель кубка Мохаммеда Али, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Усик вновь немало шокировал украинских «патрiотiв», назвав «красавчиком» известного медиаэксперта Анатолия Шария, высмеивающего грустные реалии современной Украины.
Отвечая на вопрос представительницы интернет-канала Шария о том, как боксёр реагирует на провокационные обвинения от некоторых украинских СМИ, Усик начал с того, что высоко оценил деятельность самого медиаэксперта (на видео — с 1:43).
«Анатолий — красавчик, кстати. Я видел, как он “растыкивает” их (журналистов-провокаторов — прим. РВ).
Я вообще никак не реагирую на то, что говорят… Неважно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен, тем, кто вступается, говорит: «Что же вы несёте?».
Я вообще не обращаю внимания, что они говорят. Я не читаю, всерьёз не воспринимаю.
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Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка* тогда напали…
Хочу попросить — пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.
Серьезно, они сходят с ума. То, что пишут, обзываются. Это сумасшествие, белена их забирает. Они пьют белену, с ними что-то происходит…
Недавно в Интернете я смотрел Крестный ход, который знаменовал 1030-летие Крещения Руси. Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Это великолепно, это хорошо, когда люди молятся. Благодать приходит на всю страну.
Нет, этим надо что-то поговорить. Ну пускай на меня говорят — я не обижаюсь. Ни на кого не говорите, на меня говорите», — обозначил свою точку зрения Усик.
Добавим, что Анатолий Шарий уже отреагировал на похвалу боксёра.
«Насколько же он крутой, всё же», — написал Шарий на своей странице в соцсети, а также разместил актуальный видеоролик, касающийся пресс-конференции Усика.
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* Беленюк — украинский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпиады Рио-2016, чемпион мира и Европы. Известен своими прямыми и критическими заявлениями в адрес спортивных чиновников «незалежной».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вручение главой ДНР квартиры многодетной семье Ковалевых
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Черное золото Донбасса: шахта “Прогресс”. Спецрепортаж из-под земли
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На канaле Пopoшенко обcтeбали poc оппoзиционepa
К оглавлению | Источник: www.youtube.com