Паразиты в организме превращают человека в бизнесмена

Англоязычный портал inews разместил < ![CDATA[ ]]> новость< ![CDATA[]]>, в которой паразит Toxoplasma gondii становится причиной деловой хватки. Исследователи обнаружили, что этот простейший паразит, распространяемый кошками, заставляет людей вести себя более предприимчивым образом. По сути этот паразит подталкивает людей заниматься бизнесом и не бояться рисковать и совершать выгодные сделки.

Используя анализ слюны на предмет наличия токсоплазмоза, они обнаружили, что взрослые, которые давали положительный результат, в 1,8 раза чаще начинали свой бизнес, чем те, кто не был им заражён. Кстати, студенты с паразитом в 1,4 раза чаще выбирали бизнес в качестве основного предмета и в 1,7 раза чаще специализировались на предпринимательстве, чем на других областях знаний.

Предыдущие исследования показали, что паразит, который имеет тенденцию обитать в мозге, может также обитать в любой части тела, увеличивая риск автомобильных аварий, случаев невротизма и самоубийств.

Поэтому ведущий автор Стефани Джонсон из Университета Колорадо не была удивлена результатами собственного исследования, хотя мысль о том, что паразит может изменить поведение человека до такой степени, звучала довольно дико.

Увеличение склонности к риску может быть прослежено исходя из экстраординарного эволюционного механизма. Токсоплазма может размножаться только в организме кошек, и поэтому, когда микробы вырываются наружу, они должны вернуться в другую кошку. Как они это делают? Заражают мышей, которых потом съедают кошки. И они увеличивают вероятность того, что это произойдет, заставляя мышей, в которых они живут, меньше бояться и чаще рисковать — например, появляясь перед кошкой.

Показатель инфицирования токсоплазмозом 8,7 процентов в Великобритании ставит её в число стран с относительно низким уровнем предпринимательства в 5,5 процента.

Напротив, в США, где пятая часть населения имеет токсоплазмос, почти каждый десятый из работающего населения может быть классифицирован как предприниматель.

Токсоплазмоз передаётся через прямой контакт с заражёнными кошками или от употребления недоеденного ими заражённого мяса или овощей. Если он попадет в ваш организм, до появления симптомов, подобных гриппу, пройдут недели или даже месяцы, после чего паразит скрытно останется в теле на всю жизнь.

Если у вас есть симптомы, они обычно проходят сами собой в течение примерно 6 недель. Большинство людей совершенно не понимают, что это у них было.

Инфекция обычно безвредна. Однако, если симптомы появляются во время беременности, токсоплазмоз может вызывать выкидыш, а также может привести к проблемам, если он распространится на ребёнка.

По словам экспертов, токсоплазмоз также ослабляет иммунную систему человека подобно ВИЧ-инфекции или химиотерапии.