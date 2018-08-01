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Недостаток толерантности в кино

11:04. 1 августа 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:


Евгений Баженов на связи:

Голливуд продолжает быть прибежищем белых не толерантных гетеросексуалов.
К таким выводам пришел Университет Южной Калифорнии (USC), проанализировав топ-100 фильмов каждого года, начиная с 2007-го.
Были изучены 48,757 персонажей из 1,100 топовых студийных картин на временном промежутке с 2007-го по 2017 годы.
Результаты шокируют. Уберите детей, не определившихся с полом, от экранов.

Итак:

1) Женщины проговорили только 31.8% от всех диалогов и монологов.
2) Только четыре не белых актрисы были в главной роли за 11 лет.
3) 70.7% актеров и актрис, у которых в фильмах были реплики, были белыми!
4) Только 13% фильмов имели сбалансированный по половому признаку каст.
5) За 2017 в топе-100 фильмов творится ад: в 43 из них нет персонажей негритянок!!!! В 65 из них нет азиаток!!! При этом из всех героинь-женщин только 5 были старше 45-ти лет!!!!!!
6) В целом, среди персонажей 4.8% – азиаты, 6,2% – латиносы и 12,1% – негры!

Дальше цифры будут только хуже. Приготовьтесь. Сядьте на гендерно-нейтральный стул.

7) Только 0.7% персонажей были геями, лесбиянками или бисексуалами. ПРИЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ БЫЛИ БЕЛЫМИ МУЖИКАМИ!
8) За более чем 400 фильмов в период с 2014 по 2017 год был только один персонаж-трансгендер.
9) Только 2,5% персонажей имели инвалидность или иное отклонение.
10) Из 1,223 режиссеров только 4.3% были женщинами, 5.2% были неграми и 31% были азиатами.Только 4 из всех режиссеров были черными женщинами, 3 азиатки и одна латиноамериканка.

https://vk.com/badcomedian?w=wall-25557243_3094104 – цинк

Чтобы избавиться от таких прискорбных обвинений. надо обязательно приглашать режиссера женщину (лучше черную) и 50% съемочной группы из женщин и меньшинств. В мужской части съемочной группы надо также организовать расовое и гендерное разнообразие согласно квотам.
Главным героем должна быть сильная независимая цветная женщина/лезбиянка/трансгендер с отсутствующей конечностью и СПИДом, исключающим сексуальную объективизацию. Главным злодеем безусловно должна являться белая мужская шовинистическая свинья, которая голосует за Трампа.
И тогда престижные премии не минуют идеологически выдержанных творцов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: голливуд, кино, толерастия, юмор
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