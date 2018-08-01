Константин Никифоров. Пекин и Лондон- братья навек?

Прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Китая и Соединенного Королевства. Стороны обсуждали торговые отношения двух стран после “брексита”. Ван И рассказал о совместном строительстве “Пояса и пути” Китаем и Великобританией

http://russian.news.cn/2018-07/31/c_137358132.htm

“Пекин, 30 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после состоявшегося здесь сегодня 9-го китайско-британского стратегического диалога совместно встретились с журналистами.



Отвечая на вопрос журналиста о том, как Китай и Великобритания совместно продвигают строительство “Пояса и пути”, Ван И сообщил, что Великобритания является естественным партнером по сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”, она стала первой западной державой, которая подала заявку на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/, подписала “Руководящие принципы финансирования в рамках инициативы “Пояс и путь”, а также вложила средства в специальный фонд АБИИ.



Ван И отметил, что инициатива “Пояса и пути” с момента своего выдвижения и по сей день была встречена приветствием и признанием со стороны подавляющего большинства стран, достигла ряда идущих на пользу всем сторонам реальных результатов, но действительно есть еще отдельные люди, продолжающие сомневаться и ошибочно трактовать ее. (…)Ван И сообщил, что инициатива “Пояса и пути” также управляется правилами. Китайская сторона уважает общепринятое международное право и правила, надеется, что все стороны будут совместно вести высокое по уровню, стандартам и качеству, экологичное и устойчивое сотрудничество. Классическим образцом является сотрудничество Китая, Великобритании и Франции по строительству АЭС “Хинкли-Пойнт”. Естественно, в конкретном сотрудничестве тоже требуется принимать решения в зависимости от местных условий, уважать и учитывать специфические реалии и действительные нужды различных стран, что вовсе не противоречит высоте стандартов и качества” ( конец цитаты).

Любопытно, но большинство СМИ больше содержательной части визита обратили внимание на оговорку главы МИДа Великобритании.

https://www.bbc.com/russian/features-45007563

“Хант хотел добиться расположения принимающей стороны и напомнить, что его жена – китаянка. Но вместо этого назвал ее японкой. Присутствующие засмеялись, а Хант быстро поправился. Но допущенный ляп попал в заголовки…

Люсия Гуо родилась в городе Сиань в центральном Китае. Она познакомилась с Хантом в 2008 году, когда работала в Уорикском университете. У супругов трое детей.

Реплика Ханта, произнесенная на встрече с китайским министром иностранных дел, звучала так: “Моя жена – японка… моя жена – китаянка! Какая ужасная ошибка”. “Моя жена – китаянка, и мои дети – наполовину китайцы, их бабушки и дедушки – китайцы из Сианя, у них много родственников по всему Китаю”, – немедленно добавил британский министр” ( конец цитаты).

Подробности встречи особо не разглашаются. Но вот Ван И заявил, что Дж.Хант занимает пост министра иностранных дел Великобритании не более месяца и прибыл в Пекин для участия в 9-ом китайско-британском стратегическом диалоге, в полной мере продемонстрировав, что Великобритания придает большое значение развитию двусторонних отношений.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0731/c31521-9486146.html



“Ван И заявил, что провел с Дж.Хантом продуктивные переговоры, и стороны достигли многих договоренностей, в частности, о необходимости продолжения наполнения стратегическим содержанием двусторонних отношений. Лидеры двух стран уже достигли важных договоренностей по межгосударственным отношениям “золотой эпохи”, отметил Ван И. Он добавил, что необходимо реальными действиями повышать стратегический, практический, глобальный и инклюзивный характер двусторонних отношений, чтобы они в большей степени соответствовали требованиям “золотой эпохи” ( конец цитаты).

А потом с главой МИД Великобритании Дж.Хантом встретился член Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0731/c31521-9486147.html.



“Ян Цзечи заявил, что во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в начале этого года стороны заявили о необходимости наполнения новым сотрудничеством китайско-британских отношений “золотой эпохи”, а также определили направления развития двусторонних отношений. Необходимо реализовывать важные договоренности лидеров двух стран, углублять стратегическое взаимодействие, поднимать уровень политического взаимного доверия, расширять сферы сотрудничества, содействовать экономической глобализации на основе открытости, инклюзивности, всеобщих преференций, равноправия и общего выигрыша, а также придавать новые силы дальнейшему развитию межгосударственных отношений.



Дж.Хант заявил, что Великобритания намерена совместно с Китаем содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений “золотой эпохи” и защищать принципы мультилатерализма и международного порядка”( конец цитаты).

Вывод: не надо идеализировать отношения России с Китаем. Для Пекина Москва- партнер пусть и важный, но не единственный и точно не самый главный. Так что побольше прагматизма надо в отношениях с восточным соседом.