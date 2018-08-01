Главная » Невероятное в мире, Политика

Bellingcat работает на деньги британской разведки

23:43. 1 августа 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:


Конечно это и так был секрет Полишинеля, но тем не менее
Журналистка Эмма Бест опубликовала в сети большой массив внутренней переписки Wikileaks, где помимо прочего прямо указывается на то, что Bellingcat, который пытались позиционировать как "независимый центр расследований" по "преступления России в Сирии и на Украине" состоит на балансе британского министерства обороны и соответственно, заказчиком "расследований" фактически являлось британское правительство, а военное ведомство (скорее всего через Ми-6) через контролируемую "независимую" структуру осуществляла реализацию поставленных политических задач.


Указанный в чате Emmy B это вот этот персонаж https://twitter.com/greekemmy / https://greekemmy.com/

Разуметеся, Хиггинс все отрицает, так как данное заявление можно представить как частное мнение WikiLeaks, которое хочет "опорчить" честного "расследователя" в частной беседе.
Всего слили огромный массив переписки из 11 тыс. сообщений, с которыми можно ознакомиться при знании английского вот здесь https://emma.best/2018/07/29/11000-messages-from-private-wikileaks-chat-released/
Для тех, кто думает, что утечку организовало ГРУ, рекомендую зайти в Твиттер гражданки Стоун https://twitter.com/NatSecGeek, где красуется радужная ЛГБТ-аватарка, а сама она рассказывает, что является сторонницей демократов и разоблачает "лицемерных ублюдков" из WikiLeaks.
Судя по прелюдии к выложенной переписке, публикация преследовала цель дискредитировать Wikileaks, но вместе с этим в сеть попало и вот это вот. В суд с этим конечно не пойдешь, но с учетом общего бэкграунда Хиггинса, которого и ранее обвиняли в работе на британское правительство, такие заявления WikiLeaks совсем не удивили.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: bellingcat, WikiLeaks, Британия, разведка, спецслужбы, хакеры, хиггинс
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Чёрные кассы разведок. Куда и как тратят деньги спецслужбы
...Конгресс выделить финансовые средства. Солидные деньги получает ЦРУ – 14,7 ... Например, за девять лет работы на британскую разведку полковник Сергей Скрипаль получил немногим...тысячи долларов. Не разбрасывается деньгами и китайская разведка. Хотя просят у ...
Отобрать у Москвы. Британская разведка замахнулась на российские капиталы
...добрые подсказчики тут же нашлись. Британской разведке рекомендуют отнимать российскую собственность. Корабль...все тех же спецслужб выявить деньги российских миллиардеров, хранящиеся в ...границей, чем давая им возможность работать в России. Когда призывы ...
Как американцы вели подрывную работу в Чечне
...сотрудничают с британской разведкой. Впрочем британцы здесь засветились и напрямую.Деньги, которые...«крышей», под которой работают кадровые сотрудники британской разведки СИС.В этом нет...его люди, когда брали деньги от британского правительства. Наверняка они ...
Геворк Вартанян — легенда советской разведки
...: завербованный генерал за большие деньги передавал оперработнику, который с... встретился с официальным представителем британской разведки в Иране и выразил ... добротная оперативная подготовка – вербовочная работа, тайниковые операции, шифровальное дело,...
Британские тайны Второй Мировой. Часть I «В третьерейховом царстве …»
...был представительской организацией созданного на деньги Ротшильдов «Круглого стола» и...оккупированном американскими войсками, появился сотрудник британской разведки MI-5 Энтони Блант и...диктатуры прямо писал в своей работе «Чернорубашечная политика» вождь БСФ,...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... кризис. Ранее Хилл работала в американской разведке(конец цитаты). Для ... груз (сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы), принадлежавший семье президента. ...операций (SOE), которое называли «британским Коминтерном». Сейчас эту линию отчасти...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>