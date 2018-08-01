Bellingcat работает на деньги британской разведки
23:43. 1 августа 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Конечно это и так был секрет Полишинеля, но тем не менее
Журналистка Эмма Бест опубликовала в сети большой массив внутренней переписки Wikileaks, где помимо прочего прямо указывается на то, что Bellingcat, который пытались позиционировать как "независимый центр расследований" по "преступления России в Сирии и на Украине" состоит на балансе британского министерства обороны и соответственно, заказчиком "расследований" фактически являлось британское правительство, а военное ведомство (скорее всего через Ми-6) через контролируемую "независимую" структуру осуществляла реализацию поставленных политических задач.
Указанный в чате Emmy B это вот этот персонаж https://twitter.com/greekemmy / https://greekemmy.com/
Разуметеся, Хиггинс все отрицает, так как данное заявление можно представить как частное мнение WikiLeaks, которое хочет "опорчить" честного "расследователя" в частной беседе.
Всего слили огромный массив переписки из 11 тыс. сообщений, с которыми можно ознакомиться при знании английского вот здесь https://emma.best/2018/07/29/11000-messages-from-private-wikileaks-chat-released/
Для тех, кто думает, что утечку организовало ГРУ, рекомендую зайти в Твиттер гражданки Стоун https://twitter.com/NatSecGeek, где красуется радужная ЛГБТ-аватарка, а сама она рассказывает, что является сторонницей демократов и разоблачает "лицемерных ублюдков" из WikiLeaks.
Судя по прелюдии к выложенной переписке, публикация преследовала цель дискредитировать Wikileaks, но вместе с этим в сеть попало и вот это вот. В суд с этим конечно не пойдешь, но с учетом общего бэкграунда Хиггинса, которого и ранее обвиняли в работе на британское правительство, такие заявления WikiLeaks совсем не удивили.
Источник: colonelcassad.livejournal.com