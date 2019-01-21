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Как британская разведка полюбила Бандеру

09:16. 21 января 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Степан Бандера сегодня является кумиром для украинских националистов, а его фигура разными способами — от наименования проспектов и улиц до бандеровского приветствия «Слава Украине» — навязывается гражданам страны.

Что сказать — какое государство, такие и герои у него. Или наоборот — какие герои выбираются в качестве образца, такое государство в итоге и получится. Сегодняшнее украинское государство очень напоминает нацистскую Германию. При этом ведущие государства Запада этого сходства не замечают.

Немцев в этом смысле можно хоть как-то «понять» — почти всю свою жизнь Степан Бандера работал на Германию. С начала 30-х годов он сотрудничал с немецкой разведкой — абвером, предоставил своих боевиков в распоряжение германского командования, а с 1944 года ОУН-УПА1 (запрещена в РФ) начала боевые действия против Красной армии. И против мирного населения Украины, чьи потери от бандеровского террора оцениваются в 30 тысяч человек.

После уничтожения Третьего рейха Степан Бандера немедленно начал сотрудничать с США и Великобританией. Именно внешним фактором объясняется долговечность и упорство бандеровцев — борьба шла до конца 50-х годов. Надежды на начало войны Запада с СССР и помощь «демократий» подпитывали бандеровский террор на Украине. Здесь и скрывается «загадка» странной слепоты Лондона и Вашингтона в отношении современной бандеровской Украины.

Самое начало «романа» иностранных разведок с бандеровцами прекрасно описал в своих мемуарах «Моя тайная война» англичанин Ким Филби. Это легендарный человек, будучи советским разведчиком, занимал высочайшие посты в британской секретной службе МИ-6 (которая также называется Secret Intelligence Service). Ким Филби и несколько его коллег успешно работали на СССР, после чего благополучно переместились в Москву, оставив английские спецслужбы сидеть «в луже» с весьма печальной физиономией.

Мемуары Кима Филби вышли в первую очередь на английском языке и были обращены к британской и американской аудитории. Разумеется, они были изданы и на русском. Это одна из самых интересных книг, посвященных разведке и спецслужбам Запада.

Например, из этой книги мы можем узнать, откуда появилась «традиция» выплачивать зарплату в конвертах, чтобы сэкономить на налогах. Да-да — от британской секретной службы! Трудоустроившись в МИ-6 в 1940 году, Ким Филби попал в отдел «Д» (диверсии). Его начальник тут же пояснил, каким будет оклад, и как он будет выплачиваться.

«…мое жалованье будет таким же, как и у него, 600 фунтов стерлингов в год. Деньги выплачиваются наличными ежемесячно и без вздорных притязаний со стороны налогового управления», — писал Филби.

В той части книги, где Ким Филби рассказывает о взаимодействии американской ЦРУ и британской МИ-6, идет речь об их сотрудничестве с бандеровцами. При этом Степана Бандеру разведчик прямо называет «любимцем англичан». Именно англичан! Дело в том, что у ЦРУ и МИ-6 отношение к нему и его движению было совершенно разным.

«Разногласия относительно Украины были ещё более давними и такими же непримиримыми. Еще до войны SIS поддерживала контакт со Степаном Бандерой, украинским националистом профашистского толка. После войны это сотрудничество получило дальнейшее развитие.

Но беда заключалась в том, что хотя Бандера был порядочной «шишкой» в эмиграции, его утверждения о наличии у него множества сторонников в Советском Союзе никогда серьезно не проверялись; были только негативные примеры — то есть показывающие, что таких сторонников нет.

Первая группа агентов, которую англичане снабдили радиопередатчиком и другими тайными средствами связи, была направлена на Украину в 1949 году — и исчезла. В следующем году послали ещё две группы, но от них также не было ни слуху, ни духу», — пишет Ким Филби.

Оказывается, Бандера начал контактировать с англичанами ещё до начала Второй мировой войны. После её начала полностью «переключился» на немцев, после разгрома которых опять наладил связи со «старыми британскими друзьями». В конце 40-х годов МИ-6 начала забрасывать агентов на Украину, однако крайне низкая эффективность их работы, — а вернее говоря, высокая эффективность работы советских органов даже привела к серьезному конфликту среди западных спецслужб.

В тот момент сам Ким Филби работал представителем МИ-6 в США и обеспечивал контакт с ЦРУ и ФБР. Он оказался в самом эпицентре трений между Лондоном и Вашингтоном. Англичане удивительным образом «любили» Бандеру несмотря ни на что, а американцы хотели отказаться от работы с ним.

«Тем временем американцы начали серьезно сомневаться относительно полезности Бандеры для Запада…Нападки американцев на сотрудничество между Бандерой и SIS стали особенно резкими в 1950 году, и работая в США я потратил много времени на передачу язвительных посланий из Вашингтона в Лондон и обратно…

ЦРУ выдвинуло три серьезных возражения против Бандеры как союзника. Его крайний национализм с фашистским оттенком являлся препятствием, мешавшим Западу вести подрывную работу в Советском Союзе с использованием лиц других национальностей, например, русских. Утверждали также, что Бандера уходит корнями в старую эмиграцию и не имеет связей с новой, «более реалистичной» эмиграцией, с которой американцы усиленно заигрывали. Наконец, его прямо обвиняли в антиамериканских настроениях.

Заявления англичан, что Бандера используется только в целях сбора разведывательной информации и что такое его использование не имеет какого-либо политического значения, было отвергнуто американцами…» — пишет Филби.

С того времени прошло много десятилетий. Уже тогда и ЦРУ и МИ-6 прекрасно знали профашистские взгляды Бандеры и его последователей. При этом позиция англичан была… более дальновидной. Они спрятали бациллу нацистского, по своей сути, украинского национализма в Канаде, поддерживали бандеровцев финансово, понимая всю разрушительность этой идеологии для русского народа. Горбачев и Ельцин сделали усилия МИ-6 не напрасными, украинский национализм получил шанс и кровавые последствия этого мы сейчас и наблюдаем.

«Чтобы преодолеть англо-американские разногласия по поводу Украины, ЦРУ настаивало на проведении широкой конференции с SIS. Эта конференция состоялась в Лондоне в апреле 1951 года.

К моему удивлению, английская сторона заняла твердую позицию и наотрез отказалась выбросить Бандеру за борт. Все, чего удалось достичь, и что было принято с нескрываемым раздражением американской стороной, — это решение вновь рассмотреть упомянутый вопрос в текущем году в конце сезона, благоприятного для выброски парашютистов.

Надеялись, что к тому времени в распоряжении сторон будет больше фактов, — рассказывает британский разведчик. — В течение месяца англичане выбросили три группы по шесть человек в каждой. Самолеты отправлялись с аэродрома на Кипре.

Одна группа была сброшена на полпути между Львовом и Тернополем, другая — неподалеку от верховьев Прута, около Коломыи, и третья — в пределах Польши, около истоков Сана…Не знаю, что случилось с этими группами, но об этом, пожалуй, нетрудно догадаться».

Тогда, ещё в сталинское время, англичане были готовы даже конфликтовать с коллегами из ЦРУ ради Бандеры, чтобы использовать бандеровцев в качестве инструмента для ослабления России (СССР). К сожалению, приходится констатировать, что британской разведке МИ-6 удалось достичь своих целей, пусть и через много десятилетий.

Вот это умение играть вдолгую и отличает наших «партнеров». Бандеровская идеология и сама фигура Степана Бандеры — снова льют кровь на огромной территории и приводят к массовой гибели людей.

Разделяй и властвуй!

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Николай Стариков
Источник: riafan.ru

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Источник: nstarikov.ru

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