Вице-премьер Борисов: «Армата» нам сегодня не нужна

Начиная с Парада Победы 2015 года, по брусчатке Красной площади ежегодно прокатываются перспективные образцы российской бронетехники: Т-14 «Армата», Т-15 «Курганец». С этой минуты их с нетерпением ждут в войсках. Однако, как заявляет зампредседателя правительства России по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов, сейчас нужды в новых образцах бронетехники нет.

Из недавнего сообщения Уралвагонзавода следует, что длящемуся не первое десятилетие усовершенствованию основного российского боевого танка Т-72, кажется, нет предела. Очередная ступень этого процесса — модернизация Т-72Б3 до уровня Т-72М. Данная модификация была впервые продемонстрирована в прошлом году на параде Победы в Москве 9 мая. Ограниченное количество этих обновленных танков,, сообщило ТАСС, уже поступило в войска.

Необходимо отметить, что при этом речь не идет о строительстве в России новых боевых бронированных машин. Модернизацию проходят уже существующие. То есть, и у нас в ходу теперь принцип чисто американский — США уже давно не производят «Абрамсы». Однако получают новые их версии за счет модернизации уже эксплуатирующих. Причем, один и тот же танк обычно проходит за период эксплуатации несколько модернизаций.

Надо сказать, что различных модификаций на редкость удачного танка Т-72, в разных версиях находящегося в наших войсках с середины 70-х годов, столько, что в его индексах уже все запутались. Похоже, что и на Уралвагонзаводе — тоже. Дело в том, что модификация Т-72М уже существовала — это был экспортный вариант ОБТ Т-72А, созданный в 1980 году. А потом производили еще и Т-72М1. А за ним Т-72М1М -

И вот опять появляется Т-72М. Который до недавнего времени в рекламных проспектах Уралвагонзавода значился как Т-72Б3 образца 2016 года. Потому что на самом деле Т-72Б3 появился в 2011 году.

Кстати, есть еще и Т-72Б3 образца 2014 года, который специально разработан для танкового биатлона.

Итак, каковы же отличия нового образца от базовой модели? На нем новый 12-цилиндровый дизельный двигатель В-92С2Ф, развивающий мощность 1130 л. с. (у прежнего был 840-сильный «дизель»). Таким образом, при массе машины в 46 тонн произошло серьезное усиление ходовых качеств. Появилась автоматическая коробка переключения передач, а также цифровой дисплей и камера заднего обзора.

Повышена защита танка. Установлены противокумулятивные решетки. А также введена более надежная динамическая защита брони: вместо ДЗ «Контакт-5» - «Реликт». Это самая новая динамическая защита, которая используется не только на последних модификациях Т-90, но и в перспективном танке Т-14 на платформе «Армата».

Повышена и огневая мощь за счет использования новой модификации танковой пушки 2А46М-5. По сравнению с пушкой 2А46М кучность стрельбы у нее выше на 15−20%, а суммарное рассеивание снарядов — меньше в 1,7 раз.

Доработан автомат заряжания. Все это позволило использовать все существующие типы боеприпасов, включая подкалиберные снаряды «Свинец» большой длины.

Уралвагонзавод утверждает, что скоро новые танки станут самыми массовыми в Сухопутных войсках России. Сейчас таковыми являются Т-72Б и Т-72БА, которых в сумме в распоряжении Министерства обороны РФ 1100 машин. На втором месте — Т-72Б3 (850 машин), полученных в результате модернизации предыдущих модификаций. Ограниченное количество уже упомянутых Т-72Б3 образца 2016 года — это 30 машин, модернизированных на Омсктрансмаше, входящем в состав корпорации Уралвагонзавод.

Важно вот еще что. Танк Т-72Б3 образца 2016 года создан как недорогая альтернатива танку Т-90А, обладающая примерно такими же боевыми возможностями. Огневая мощь — такая же, защищенность — тоже. И подвижность на уровне, и прочие характеристики тоже. Тогда, на мой взгляд, совершенно непонятно, зачем вообще было немного улучшать и без того удачный танк, расходуя значительные средства? Гораздо уместнее, как представляется, подтягивать до современного уровня уже не вполне удовлетворяющие вызовам сегодняшнего дня танки Т-72Б, принятые на вооружение в 1984 году.

А между тем, существует мнение, что российское танкостроение в принципе пошло по ошибочному пути, сосредоточив основные усилия на «дизельной» ветви развития, продолжив линию танка Т-72 его глубокой модернизацией в виде Т-90. А надо было развивать первый в мире танк с газотурбинным двигателем — Т-80. Недавно на эту тему высказался американский журнал The National Interest.

По мнению автора публикации, Т-80 из-за его газотурбинной силовой установки наиболее подходит для российского сурового климата. Если в 30-градусный мороз дизеля Т-72 любых модификаций и Т-90 надо прогревать до получаса, то движок Т-80 через три минуты выходит на рабочий режим.

Есть у Т-80 и иные достоинства. Более высокая скорость — до 80 км/ч. А также неприхотливость к топливу — ГТД способен работать на любом жидком топливе.

Но при этом почему-то умалчивается то обстоятельство, что газотурбинный двигатель (ГТД) крайне капризен при работе в сильно запыленном воздухе. Именно такая проблема постоянно преследует американский «Абрамс» с ГТД при эксплуатации его на Ближнем Востоке и в Северной Африке. А Советский Союз был велик не только политически, но и территориально. Он вмещал в себя не только северные регионы, но и южные и восточные республики с преобладающими песчаными почвами.

Также необходимо знать, что ГТД потребляет больше топлива, чем дизельный двигатель. А потому танк с ГТД имеет меньший запас хода.

Но, тем не менее, в Т-80 было, действительно, немало эффективных инженерных решений. Так, например, в не пошедших в серию модификациях устанавливался комплекс активной защиты «Арена», уничтожающей подлетающие боеприпасы противника. Целесообразно была спроектирована орудийная башня с автоматом заряжания, что сводило к минимуму последствия детонирования боезапаса.

В настоящий момент на вооружении Сухопутных войск всего 450 танков с ГТД последних модификаций — Т-80У и Т-80БВ. Они мало отличаются друг от друга. И в них используются не самые современные комплексы. Например, динамическая защита брони — «Контакт». В то время как на всех дизельных танках последних модификаций — «Реликт», принятый на вооружение в 2006 году.

Однако с недавних пор отношение к любым отечественным танкам в Министерстве обороны РФ существенно улучшились. Если в конце 90-х годов была зарублена на корню очень удачная модификация «Черный орел», то теперь к идее осовременивания «реактивного танка», как называют Т-80, приступили вплотную. И связано это, прежде всего, с существенным усилением дислоцированных на Крайнем Севере войск. Именно здесь будет наиболее эффективен танк с ГТД.

Новую модификацию — Т-80БВМ — уже разработал Омсктрансмаш. В этой машине используется двигатель, имеющий мощность 1250 л. с. Автомат заряжания под гладкоствольную пушку калибра 125 мм доработан до возможности использования подкалиберных снарядов «Свинец», имеющих повышенную длину. Установлен многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» с визирным, телевизионным и тепловизионным каналами. Есть и канал управления ракетами, запускаемыми через ствол пушки. Есть даже комплекс активной защиты «Арена-М», уничтожающий гранатами подлетающие боеприпасы противника.

Практически устранен главный недостаток ГТД — повышенный расход топлива. Сейчас его требуется на каждый километр чуть больше, чем в дизельных двигателях. Таким образом, Т-80БВМ сравнялся по боевым возможностям с Т-72М3. По защищенности — с новейшей модификацией Т-90М. А по ходовым качествам превосходит все имеющиеся у России танки.

При этом Т-80БВМ также не станут строить заново. Они будут переделаны из имеющихся в строю Т-80БВ. Омсктрансмаш уже приступил к модернизации «северного реактивного танка», выполняя заказ на 62 такие машины.

В Сухопутных войсках, кроме всяческих «восьмидесяток» и семьдесятдвоек" находятся еще и 400 наших главных на сегодня танков — Т-90. (Кстати, в Индии их в 3 раза больше). Его последняя модификация Т-90М, разработанная по теме «Прорыв-3», также внедряется в производство на Уралвагонзаводе. Будут строиться и новые такие танки, и модернизироваться уже имеющиеся 400 машин.

Просуммировав все эксплуатирующиеся в России танки, мы получаем порядка 3000. Еще около 10000 танков на хранении.

Ну, а теперь о нашем танке нового поколения Т-14 «Армата». К которому, как утверждают, по боевым возможностям пока не может даже приблизиться ни один танк мира. Тут все достаточно сложно. Еще совсем недавно речь шла о закупке для ВС 2300 танков «Армата» в период до 2020−2025 года. Затем цифру урезали до 100 единиц. Мол, надо поэксплуатировать, присмотреться к Т-14 в армии, выявить все ошибки и недочеты конструирования… Может быть, и пушку калибра 152 мм приделать. А уж потом…

Правда, когда это долгожданное «потом» может наступить — объявлено не было. И вот на днях вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонку, заявил, что «Армата» нам, как выяснилось, вообще не особо и нужна. «Ну и зачем наводнять „Арматами“ все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с „Абрамсами“, „Леклерками“ и „Леопардами“ по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит, — сказал Борисов при встрече с журналистами. — У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим». А поэтому, раскрыл карты вице-премьер, мы будем модернизировать уже имеющуюся технику.

И вот здесь уместно применить элементарную арифметику. Один танк Т-14 «Армата» стоит 250 млн. рублей. Модернизация каждого Т-72Б до уровня Т-72Б3 образца 2016 года обходится бюджету в 79 млн. рублей. То есть — в три раза меньше. Надо сказать, не такая уж и запредельная выгода. Но при этом надо учитывать три обстоятельства.

Во-первых, в случае закупок Т-14 армия будет получать абсолютно новые танки, только что благословленные военпредами на долгую службу. Однако с благословения Борисова модернизируются танки, «бывшие в употреблении». То есть, как минимум, несмотря на капитальный ремонт, у них снижен эксплуатационный ресурс.

Во-вторых, при производстве Т-14 количество танков в армии увеличивается. При модернизации — остается прежним.

В-третьих, отказ от строительства военной техники новейших разработок приводит к технологической стагнации оборонно-промышленного комплекса, который и курирует Борисов. А стагнация неизбежно — к деградации.

Получается, что вице-премьер рубит сук, на котором сидит не только он, но и вся страна.