Есть над чем подумать
19:48. 8 июля 2019 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Вице-премьер Борисов поведал о причинах низких темпов развития оборонной промышленности.
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам. По его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным. Об этом он сказал, выступая на одной из сессий проходящего в Екатеринбурге форума-выставки ИННОПРОМ.
"Какая еще беда? – серьезная закредитованность предприятий. Я сейчас в первую очередь говорю о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 трлн рублей – 2,2 трлн рублей. По нынешним процентным ставкам, объем средств, необходимых для уплаты процентов, это порядка 200 млрд рублей. Эта цифра бьется с плановой прибылью предприятий ОПК", – заявил вице-премьер.
Он отметил, что рентабельность предприятий "на входе" сегодня составляет около 20% "на выходе" – около 3-5%. Поэтому объем собственных средств у предприятий ограничен.
"Возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные деньги, практически нет. Необходимо что-то на этот счет делать", – сказал Борисов, напомнив, что один из ведущих банков - "Сбербанк" получает прибыли. "Я не хочу сказать, что это плохо – это хорошо. Но как-то надо соизмерять. То есть промышленный сектор, который производит продукцию, живет впроголодь, обслуживая финансовые институты. Финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процессы организации производства и внедрения продукции, имеют прибыль в разы больше, чем производитель. Есть, над чем подумать", – отметил вице-премьер.
"Идет только обслуживание процентов, основное тело кредита абсолютно точно никогда уже не будет погашено, они [предприятия] не в состоянии погасить эти кредиты", – сказал Борисов, отметив, что обращался к президенту Владимиру Путину с предложениями провести расчистку кредитного портфеля. В мире применяются такие методики как списание долга или докапитализация предприятий. "Комбинация этих мер или реструктуризация этих кредитов должна дать какой-то результат"
https://tass.ru/ekonomika/6640885 – цинк
Фактически, Борисов констатирует, что ввиду зависимости российского промышленного капитала от финансового, практически невозможно интенсивное развитие оборонной промышленности, ввиду банальной нехватки средств, высасываемых из реального сектора банками, которые заинтересованы в максимизации своей собственной прибыли.
По сути, мы видим, что экономическая модель построенная эффективными менеджерами, птенцами гнезда Гайдара и выпускниками ВШЭ является препятствием на пути развития даже оборонной отрасли, которая является одним из локомотивов отечественной экономики. Про менее приоритетные отрасли (не связанные с нефтегазовыми сверхприбылями) и вовсе говорить не приходиться.
Так что вполне логично и в полном соответствии с заветами классиков, ничего не производящие банки извлекают максимальную прибыль, стремясь к пресловутым 300% прибыли как главной и основной цели, при этом промышленность находится в угнетенном положении, находясь в зависимом положении через кредитное бремя.
При этом в отличие от США и ряда их сателлитов, у РФ нет возможности вынести производство в страны третьего мира для снижения издержек.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5120589.html
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