Терроризм с доставкой на дом
20:54. 31 июля 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Никогда такого не было и вот опять.
Если помните, в прошлом году в Манчестере произошел террористический акт на концерте певицы Арианы Гранде https://colonelcassad.livejournal.com/3434512.html.
По официальным данным тогда погибло 22 человека, а еще более 150 получили ранения разной степени тяжести.
Ну а далее следует прекрасное. Исполнитель теракта прибыл на территорию Британии из Ливии на британском военном корабле и несколько лет находился под наблюдением британских спецслужб.
Добирайся до места теракта с комфортом.
Как пишет газета Daily Mail:
1. Британский военный корабль HMS Enterprise в 2014 году вывез с территории Ливии в числе других беженцев 19-летнего британского подданого Салмана Абеди. Вместе с ним был вывезен и его брат Хишам.
2. В Ливию они отправились бороться с "тиранией Каддафи". Салман Абеди воевал в составе исламистской группы в Аджабии и даже был ранен, но официально считается, что они отправились в Ливию отдыхать, и Абеди приобщился к ИГИЛ уже позднее, по интернету.
3. В августе 2014 года он сошел на британскую землю, а в мае 2017-го года уже будучи шахидом ИГИЛ, он взорвал себя на концерте Арианы Гранде в Манчестере убив и ранив кучу британских граждан.
4. В Уайтхолле заявили, что расценивают поведение Абеди как "предательство", после всего того, что британское правительство для него сделало. Негодяй посмел укусить кормящую руку британского правительства, которое конечно полагало, что эта публика будет убивать и взрывать на территории других стран.
5. Ми-5 было известно о том, что урожденный британец Абеди отправился в Ливию и он находился под наблюдением, однако за месяц до его вывоза из Ливии дело на него было закрыто "из-за ошибочной идентификации". Его пометили как персону "с низким риском".
6. В 2015 году он вновь попал в поле зрение спецслужб, когда всплыла информация о том, что он контактировал с боевиками в Ливии, но дело было повторно закрыто, так как информация была признана ненадежной.
7. Во время учебы в колледже, знавшие его люди несколько раз звонили в полицию и указывали на то, что Абеди поддерживал террористическую деятельность и заявлял, что "быть террористом-смертником – это нормально".
8. Брат Абеди принял деятельное участие в подготовке теракта в Манчестере, закупая детали для бомбы и решая организационные вопросы. Сейчас Британия пытается добиться его экстрадиции из Ливии.
9. Отец Абеди будучи ливийским эмигрантом и бывшим сотрудником ливийской разведки, после побега в Саудовскую Аравию в 1991 году, ненавидил Каддафи и повлиял на сына, чтобы тот отправился воевать с "тиранией" в составе "Исламской боевой группы", которая еще с 90х имела связи с Ми-6.
10. В период потепления отношений Каддафи с Западом, отец Абеди и ряд других исламистов, проживали в Манчестере, даже несмотря на то, что группа считалась террористической организацией. После начала "Арабской весны", они снова понадобились для "свержения тирании Каддафи".
11. С 2011 года братья Абеди по британским паспортам несколько раз выезжали в Ливию воевать с "тиранией".В 2013 Салмана Абеди выгнали из колледжа за то, что он избил студентку за короткую юбку и рассказывал учителю о происходящем в Ливии, где он принимал участия в местной "революции".
То есть, Британия долгие годы поддерживала контакты с исламскими террористами воевавшими против Каддафи, потом приняла непосредственное участие в уничтожении Ливии, в результате чего на ее обломках пышным цветом разросся исламский терроризм, а потом начала завозить террористов из разрушенной страны к себе домой. Стоит ли удивляться полученным результатам?
И это уже не первый такой случай. В 2016-м году марокканская разведка предупреждала https://colonelcassad.livejournal.com/3147213.html немцев, что готовится теракт в Берлине, а сам террорист был длительное время под наблюдением немецких спецслужб https://colonelcassad.livejournal.com/3968960.html
И да, чтобы немного политически актуализировать тему – все эти веселые похождения братьев Абеди происходили на территории Британии, когда министерством внутренних дел руководила небезызвестная гражданка Тереза Мэй.
Источник: colonelcassad.livejournal.com