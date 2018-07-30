Закон Парето и Ёжкин кот. Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять. Выпуск 6
Ответы на вопросы слушателей Народного Славянского радио.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Мы продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей.В этой передачи мы разбирали такие вопросы и реплики:
“может быть, не будем “усугублять эфиры” гавахами, хутспами, гишефтами и цугундерами! – этого всего и так в интернете предостаточно!”
“Интересно закон Парето работает? 100% выполненной работы 20% польза, а 80% необходимые действия для создания пользы. Цели всегда при достижение меняются и их ценность соответственно тоже.”
” … интересно, если дочерь сама хочет иноземца, у нее уже испорченная душа? Другими словами, она – биологическая вырожденка?”
” …как определить, человек тебе авторитет или учитель?”
и немного поговорили о жизни ёжиков…
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Источник: www.youtube.com