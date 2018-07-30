На пресс-конфереции посвященной завершению саммита БРИКС в ЮАР, Эрдоган заявил, что Турция хочет вступить эту организацию.Как заявил Эрдоган, Турция с большим интересом рассматривает перспективы членства в данной организации и надеется на то, что другие участники позитивно воспримут данное предложение. Вполне очевидно, что Россия и Китай будут не против.Интересно то, что страна НАТО хочет вступить в организацию, в которой состоят две страны позиционируемые Вашингтоном как стратегические противники и конкуренты, причем против России США ведут полноценную Холодную Войну, а с Китаем пока борются экономическими средствами.Со стороны Эрдогана это достаточно красноречивый ход, которым он показывает, что если Вашингтон продолжит ставить ультиматумы Анкаре или грозить ей санкциями, то Турция не пойдет на поводу у США, а лишь более плотно начнет сотрудничать с оппонентами Вашингтона.Разумеется, о таких чудесных сценариях в Москве и Пекине еще несколько лет назад и мечтать не смели, а тут одна из сильнейших ближневосточных держав и обладательница одной из сильнейших армий в НАТО, хочет влезть в конструкцию, которая еще недавно воспринималась достаточно аморфной (особенно после смены власти в Бразилии, где к штурвалу пришли силы поддерживаемые Вашингтоном), но по мере ослабления американской гегемонии, начинает обретать то содержание, для которого БРИКС и появился, а именно – создать международную площадку сотрудничества для тех стран, которые заинтересованы в реальном многополярном мире и уходе от поздневашингтонской системы мироустройства в военно-политическом и экономическом измерении.. В конечном итоге, все действия Эрдогана после чудесного спасения в ходе неудачного государственного переворота, вели его к подобным заявлениям и шагам. Примечательным оказалось заявление китайского военного атташе в Анкаре, который заявил, что Китай полностью доволен победой Эрдогана на выборах и сохранением преемственности курса, который обеспечит реализацию "Нового шелкового пути".Разумеется, Турция будет пытаться усидеть на двух стульях, играя в свою игру, чему Москва и Пекин конечно будут потворствовать, но вот Вашингтон будет требовать отказа от подобной "многовекторности", продолжая грозить Турции различными карами за шашни с Россией связанные с Сирийской войной и поставками высокотехнологичных вооружений. При этом, по мере развития китайского проекта "Нового шелкового пути", в котором Эрдоган активно хочет поучаствовать, Турцию будут пилить и за это тоже, так как США создавая пояс нестабильности в центральной Азии и на Ближнем Востоке, конечно рассчитывали помешать китайской экономической экспансии, которая после завершения Иракской и Сирийских войн, очевидно возобновится с возрастающей силой. США не могут конкурировать с Китаем в этом вопросе экономически (большинство альтернативных проектов носит характер пустых прожектов, реализацию которых затруднил неудачный для США итог войн в Сирии и Ираке), поэтому и будут вставлять военно-политические палки в колеса. Эрдоган своими действиями в перспективе помешает этой стратегии, так как в отличие от США, сотрудничество с Китаем в рамках БРИКС обещает реализацию в Турции крупных инфраструктурных проектов и повышение ее транспортной роли на Ближнем Востоке. Первой ласточкой новых веяний может стать анонсированный проект еще одной атомной электростанции в Турции. Одну уже строят с помощью России, Китай реализует схожий проект параллельно. Кроме того, Китай предоставит Турции солидный кредит, плюс я бы не исключил активизации военно-технического сотрудничества.В целом, еще одна новость из цикла "хроника дипломатической изоляции". Страна НАТО просится в организацию созданную при участии России. Надо ли еще что-то говорить про успех линии Обамы в направлении дипломатической изоляции России?Стоит также отметить, что реализация грандиозного китайского проекта делает Россию, Китай и в перспективе Турцию (как прямых участников проекта), заинтересованными в том, чтобы США ничего не сделали с Ираном, через территорию которого должен пройти "Новый шелковый путь". Разумеется, в случае нападения на Иран или создания там нестабильной ситуации, это затруднит реализацию китайских замыслов. Поэтому, можно ожидать, что Иран будет получать различную поддержку (в рамках разумного), что мы уже сейчас видим со стороны России, Китая и стран ЕС, не заинтересованных в эскалационном курсе США в отношении Тегерана. Грядущий саммит в Тегеране с участием России и Турции наверняка будет затрагивать не только вопросы завершения сирийской войны, но и более глобальный вопрос регионального взаимодействия, которое может быть поставлено под угрозу ввиду агрессивных заявлений и действий США и Израиля. В последние месяцы Эрдоган вполне ясно назвал Израиль "фашистским государством", а Иран "стратегическим партнером", что опять же отражает неблагоприятный для Вашингтона внешнеполитический вектор Анкары. И будет весьма интересно посмотреть, как в случае с Иранским вопросом поведет себя Турция, отношение которой с США, Израилем и Евросоюзом продолжают ухудшаться.Достаточно интересный вираж для лидера, который еще 2 года назад пытался свергнуть Асада и покрывал торговлю нефтью с ИГИЛ. Но будучи великим оппортунистом, Эрдоган сумел вовремя сменить пластинку и перебежать раньше других на правильную сторону, что и открыло для Турции целый ряд новых возможностей не связанных с необходимостью испрашивать одобрение Вашингтона, что в свою очередь привело к повышению военно-политической субъектности Турции, сделав ее одним из главных ближневосточных гешефтополучателей от процесса изменения ранее незыблемых основ поздневашингтонского мироустройства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com