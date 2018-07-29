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Видеоблог №149: Ядерное оружие Китая и Курская битва

10:40. 29 июля 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога, который записан совместно с РИА ФАН мы обсуждали насущные проблемы политики и экономики.

00:00 – Что случилось за 10 дней после встречи Путина и Трампа?
08:34 – Почему соглашение было достигнуто только в сфере служб нацбезопасности?
10:21 – Высылка российских дипломатов из Греции, заявления о том, что Россия не уважает Грецию, раз считает, что на ее политику оказывают влияние внешние силы. Что это: хорошая мина при плохой игре? 
12:32 – Недавно появились публикации в китайских СМИ, что пора бы Поднебесной задуматься об увеличении ядерного потенциала, если она хочет полноправно конкурировать с ведущими державами. Насколько это всерьез, может ли это быть осуществлено, и как изменится расклад сил? 
17:48 – Уже давно слышно про движение на линии разграничения сил в Донбассе, но что-то никак Вооруженные силы Украины не торопятся перейти к действиям. Почему? До выборов президента ничего так и не произойдет?
22:06 – События на Курской дуге во время Великой Отечественной Войны.

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Источник: riafan.ru

Николай Стариков: На Украине нет ни мира, ни войны

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

Что случилось за 10 дней после встречи Путина и Трампа? Кто пока от нее выигрывает? Вряд ли Трамп, которому теперь приходится отбиваться от обвинений в предательстве.

В идеологии американской элиты остались пережитки холодной войны – в результате встречи якобы кто-то обязательно должен выиграть, а кто-то проиграть. У нас другое мышление – это была разминочная встреча, в ходе которой главы держав обсудили волнующие вопросы. Напряженность немного снята, но нет никаких ясных договоренностей. После встреч с главами России и Северной Кореи, цель Трампа – изменение политики Ирана. Иран – цель политики США.

Было озвучено, что единственное соглашение, которого там удалось достичь, это взаимодействие служб нацбезопасности. Как вы считаете, почему соглашение было достигнуто только в этой сфере, и почему именно в ней?

После встреч подобного масштаба нужно предъявить какие-то итоги журналистам. Но на встрече никаких документов подписано не было, как не было и никаких договоренностей. Чтобы что-то «показать» журналистам, решили заявить «про договоренности о сотрудничестве специальных служб». Но эти документы тоже не покажут, так как они из столь специфической сферы, что их нельзя обнародовать. И вообще, о каком сотрудничестве спецслужб России и США может идти речь, если между ними идет постоянная борьба?

Высылка российских дипломатов из Греции, заявления о том, что Россия не уважает Грецию, раз считает, что на ее политику оказывают влияние внешние силы. Что это: хорошая мина при плохой игре?

Греция осуществляет недружественный по отношению к нам жест. Либо дело в российских спецслужбах (что вряд ли), либо Греция запрыгнула на подножку уходящего дипломатического поезда (скорее всего). Не выслала дипломатов «по просьбе» Великобритании, и делает это теперь. Хорошие отношения с нашей страной решили разменять на кредитование от Европы и США.

Недавно появились публикации в китайских СМИ, что пора бы Поднебесной задуматься об увеличении ядерного потенциала, если она хочет полноправно конкурировать с ведущими державами. Насколько это всерьез, может ли это быть осуществлено, и как изменится расклад сил?

В мире сейчас есть четыре центра сил. У России развиты военная и политическая сфера, у Китая – экономическая и политическая, у Европы больше успехов в экономическом плане, а в Америке равномерно сильно развиты все сферы. Китаю не хватает ядерной составляющей на фоне США и России, начинает не хватать военной мощи. Отсюда и подобные публикации. Но этот процесс щепетильный и дорогостоящий.

Уже давно слышно про движение на линии разграничения сил в Донбассе, но что-то никак Вооруженные силы Украины не торопятся перейти к действиям. Почему? До выборов президента ничего так и не произойдет? К чему эти «шевеления»?

Людей, которые захватили власть в Киеве, можно назвать только сепаратистами. Вся их политическая деятельность – это отделение одной части одного народа от другой. А люди, которые строят украинскую политику, сидят в Вашингтоне – в Киеве лишь исполнители. США такая замороженная война очень выгодна – всегда можно давить на Россию и Европу и угрожать эскалацией конфликта в Донбассе. Но толком ничего не происходит. Нет ни мира, ни войны.

Традиционный вопрос на историческую тему. На этой неделе много ваших подписчиков в Интернете интересуются битвой на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Расскажите о тех событиях.

Битва на Курской дуге повлияла на ход истории. Она подтвердила превосходство советского военного искусства. Доказала, что победа СССР под Сталинградом – это не счастливая случайность, а закономерность всей борьбы на Восточном фронте. Курская битва «выбивается» из всех остальных событий Великой Отечественной войны. Сражение окутывает множество странных исторических фактов.

Уважаемые единомышленники!

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №148: Как измельчали новости и самый трудный вопрос

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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