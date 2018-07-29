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Подвиг Героев: в кромешной тьме подо льдами Арктики 2 атомные подлодки ВМФ СССР (ВИДЕО)

05:30. 29 июля 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:
Подвиг Героев: в кромешной тьме подо льдами Арктики 2 атомные подлодки ВМФ СССР (ВИДЕО) | Русская весна

Сухопутная Белоруссия дала Военно-Морскому Флоту Советского Союза сотни тысяч замечательных парней. В этой когорте — около 80 командиров высшего состава флота и морской авиации.

Имя Героя Советского Союза вице-адмирала Томко Егора Андреевича известно всему миру, хотя долго держалось в секрете.

Почти полмесяца в кромешной тьме подо льдами Арктики две атомные подлодки ВМФ СССР, под командованием капитана I-го ранга Томко Е. А., совершили первый в мире арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот.

За этот подвиг Егор Андреевич был удостоен звания Героя Советского Союза, а члены обоих АПЛ — высокими государственными наградами, орденами и медалями.

Друзья, позвольте сердечно поздравить Вас с праздником, с Днём Военно-Морского Флота! Смотрите видеопоздравление и подписывайтесь на
канал «Принуждение к правде».

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Автор: Жданович Валерий Егорович, капитан 2-го ранга, ветеран боевых действий в Египте (1962 г.), на Кубе («Карибский кризис», 1962—1963 гг.), заместитель Председателя ОО «Воины-интернационалисты — «Кубинцы», в цикле передач, посвященных Героям Советского Союза. Специально для «Русской Весны»

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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