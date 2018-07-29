Было два “Новичка”

После того, как Роули дал показания о том, как он нашел "духи Новичок", стало ясно, что связать их с отравлением Скрипалей не получится и надо было придумывать новую версию, с чем британская полиция и пресса справились на отлично.Новая версия звучит так:1. Было не одна, а сразу две группы оперативников ГРУ. Одна доставляла контейнер с "Новичком" в Британию, а другая использовала для покушения.2. Завозили "Новичок" под видом предметов парфюмерии.3. Бутылка "духов" в Эймсбери не использовалась для отравления Скрипалей в Солсбери, а значит на территории Британии продолжают находиться еще контейнеры с "Новичком".Надо понимать, что различия между гелем без запаха в Солсбери и "духами" с запахом аммиака в Эймсбери не поддались британской логике и пришлось срочно придумывать вторую группу "агентов" и еще одну бутылку "Новичка", которая "не была найдена", несмотря на 4 месяца поисков.В заявлениях правительственных источников Mirror указаны следующие пассажи:1. Небрежность убийц в отравлении Скрипалей, предполагает, что они оставили и другую бутылку на улице, но где она может быть – загадка.2. Предположение, что "Новичок" мог быть не из России, почти что смехотворно.3. Бутылку, в которой хранился "Новичок" можно было купить только в России.4. Если бутылка вызвавшее отравление в Эймсбери была запечатана, то значит есть еще одна распакованная бутылка в Солсбери.Как видим, накал доказательной базы продолжает стремиться к новым зияющим высотам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com