Главная » Невероятное в мире, Политика

Было два “Новичка”

11:36. 29 июля 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:


После того, как Роули дал показания о том, как он нашел "духи Новичок", стало ясно, что связать их с отравлением Скрипалей не получится и надо было придумывать новую версию, с чем британская полиция и пресса справились на отлично.
Новая версия звучит так:

1. Было не одна, а сразу две группы оперативников ГРУ. Одна доставляла контейнер с "Новичком" в Британию, а другая использовала для покушения.
2. Завозили "Новичок" под видом предметов парфюмерии.
3. Бутылка "духов" в Эймсбери не использовалась для отравления Скрипалей в Солсбери, а значит на территории Британии продолжают находиться еще контейнеры с "Новичком".

Надо понимать, что различия между гелем без запаха в Солсбери и "духами" с запахом аммиака в Эймсбери не поддались британской логике и пришлось срочно придумывать вторую группу "агентов" и еще одну бутылку "Новичка", которая "не была найдена", несмотря на 4 месяца поисков.
В заявлениях правительственных источников Mirror указаны следующие пассажи:

1. Небрежность убийц в отравлении Скрипалей, предполагает, что они оставили и другую бутылку на улице, но где она может быть – загадка.
2. Предположение, что "Новичок" мог быть не из России, почти что смехотворно.
3. Бутылку, в которой хранился "Новичок" можно было купить только в России.
4. Если бутылка вызвавшее отравление в Эймсбери была запечатана, то значит есть еще одна распакованная бутылка в Солсбери.

Как видим, накал доказательной базы продолжает стремиться к новым зияющим высотам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, гру, новичок, скрипаль, солсбери, эймсбери, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Житель Грозного избавит страну от энергозависимости [Новые технологии]
...между собой приборов: два аккумулятора, преобразователь, стабилизатор и два зарядных устройства. Включает... мотора, чтобы КПД его был выше. Новую конструкцию испытали на отечественном мотороллере...418 сел. Если трудоустроить по два человека из каждого села для...
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)
...Янукович - трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя». В свое время ...В.Тимошенко в Верховной Раде была создана новая пропрезидентская парламентская коалиция «Стабильность.... Их посыл был до примитивности прост: за два года до президентских...
Падение Донецкого аэропорта: как это было (+ФОТО/ВИДЕО)
...Колесников на открытии нового терминала. Новая взлетно-посадочная полоса была способна принять ...БМП, в результате чего погибли два украинских военнослужащих, несколько человек ... группы. Один или два украинских танка были подожжены непосредственно в туннеле...
Регенерация новых зубов - реальность
... индийского штата Уттар-Прадеш выросли два новых зуба; новые зубы начали резаться у... были удалены полтора года назад полностью и эти два зуба растут ПО НОВОМУ... красавца без анестезии были зверски удалены. Повторная попытка вырастить новые ни к...
ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛОЁВ АТМОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... одно-два поколения, а может быть и меньше, и несовершенное новое станет... Замком Левашова во Франции. Мне были показаны «два предмета» в нематериальном их.... Именно под это действие и был создан НОВЫЙ Комплекс «СветЛ», который сегодня...
В России успешно провели испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
.... Эта фирма должна была создать новую высокоскоростную ракету воздушного базирования...демонстраторами технологий, которые должны были завершиться созданием полноценной стратегической ...и уже создала как минимум два новых гиперзвуковых средства поражения — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>