Главная » Вооруженные силы, История

Уральский добровольческий танковый корпус

14:58. 28 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:


«…Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25 годовщины Красной Армии…»
«ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УРАЛЬСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОДОБРЯЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ГАБТУ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ КОМСОСТАВА. И.СТАЛИН».

Документальный фильм посвященный 75-й годовщине создания Добровольческого Уральского танкового корпуса.
Данное соединение было создано на народные пожертвования и являлось самым крупным формированием такого рода в Красной Армии.
По итогам боев 1943 года корпус стал Гвардейским.


История корпуса.


Экспедиция по местам боевого пути корпуса.

https://xn--90agcnarcqi3j.xn--p1acf/ – сайт проекта посвященного УДТК

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1943, великая отечественная война, Видео, герои, документальное кино, танкисты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дивизия народного подвига
... День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной... черные ножи стали легендарными.Эшелон Уральского добровольческого танкового корпуса, направляющийся на фронт. Фото: waralbum...
Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2016
... и тогда имело название Уральский добровольческий танковый корпус. Сформировано оно было за...дивизией чёрных ножей». Мемориал уральского добровольческого корпуса в городе Пермь После ...как 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская дивизия служила Родине...
Сводки от Ополчения Новороссии на 12 марта 2015
...самая, которую специально для уральских добровольцев изобрел екатеринбургский бизнесмен Андрей...в день отправки на фронт Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году» — ... сектора», входившие в части добровольческих батальонов сил «АТО», которым...
«Фюрер» из поселка Локоть. Настоящая история Бронислава Каминского
...горячо поддержал командующий 2-й танковой группой Гейнц Гудериан. Несмотря ... эффективно. Командующий 2-й танковой армией генерал Шмидт докладывал в...2-го танкового батальона 197-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса совместно ...
Александр Томзов о победе наших танкистов над нацистским зверинцем у Лисува
...61-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского уральского добровольческого танкового корпуса над нацистским зверинцем... (Королевские тигры, Тигры из 424 тяжело-танкового...
Урал - Донбассу
... самая, которую специально для уральских добровольцев изобрел екатеринбургский бизнесмен Андрей...URA.Ru» сообщало о «секретах» уральской «горки» — встроенные затяжки для ...в день отправки на фронт Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году» — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>