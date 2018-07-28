Уральский добровольческий танковый корпус
14:58. 28 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«…Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25 годовщины Красной Армии…»
«ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УРАЛЬСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОДОБРЯЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ГАБТУ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ КОМСОСТАВА. И.СТАЛИН».
Документальный фильм посвященный 75-й годовщине создания Добровольческого Уральского танкового корпуса.
Данное соединение было создано на народные пожертвования и являлось самым крупным формированием такого рода в Красной Армии.
По итогам боев 1943 года корпус стал Гвардейским.
История корпуса.
Экспедиция по местам боевого пути корпуса.
https://xn--90agcnarcqi3j.xn--p1acf/ – сайт проекта посвященного УДТК
Источник: colonelcassad.livejournal.com