10-я гвардейская танковая — «Дивизия черных ножей»

Источник: warfor.me

11 марта 1943 года на Урале был сформирован 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, который впоследствии был переименован в 10-й гвардейский танковый корпус.



Танки для этого корпуса были построены на добровольные взносы тружеников Урала, из них же был набран и личный состав корпуса (9661 человек). За менее чем два года Великой Отечественной войны бойцы Уральского танкового корпуса уничтожили и захватили: 1110 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) врага, 649 самолетов, 2100 бронемашин, 1100 орудий, 589 минометов, 15 211 автомашин, 1747 мотоциклов, 2125 пулеметов, 293 склада (с боеприпасами, продовольствием, горючим и снаряжением), 3 бронепоезда, 166 паровозов, 33 эшелона с военным имуществом, убили 94 620 солдат и офицеров противника, а 44 752 гитлеровца захватили в плен. Осенью 1945 года Уральский корпус был переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию, которая была расформирована только в 2009 году.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Особый Уральский Добровольческий танковый корпуса имени И. В. Сталина (26 февраля 1943) — уникальное воинское формирование РККА, которое появилось в 1943 году по инициативе уральских рабочих.

Идея создания танкового корпуса из добровольцев — жителей Урала (которые эти самые танки и выпускали) возникла в 1942 году во время боев за город Сталинград. Трудящиеся Урала горячо поддержали эту идею, понравилась она и Верховному главнокомандующему — И. В. Сталину.

В начале 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась статья «Танковый корпус сверх плана», в которой было написано, что производители танков взяли на себя обязательство отчислять часть зарплаты на оснащение танкового корпуса оружием и всем необходимым обмундированием. Формирование нового танкового корпуса прошло буквально мгновенно. Заявления на службу в Уральском корпусе написали 115 тыс. человек (в 12 раз больше, чем требовалось) — жители Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. После тщательного отбора в корпус было принято 9661 человек. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Командиром корпуса стал генерал-майор танковых войск Г. С. Родин (вернувшийся в строй после тяжелого ранения). Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы в составе 4-й танковой армии. А уже через три месяца приказом Наркома обороны СССР за № 306 от 26 октября 1943 года 30-й Уральский добровольческий танковый корпус стал гвардейским и стал именоваться: 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Немцы же прозвали Уральский корпус: «Шварцмессер панцерн дивизион» (нем. Schwarzmesser Panzer-Division), то есть «Танковой дивизией черных ножей».

Заточенная до остроты лезвия бритвы златоустовская сталь «черных ножей» отлично резала глотки гитлеровских вояк, и им это очень не нравилось. Солдаты вермахта при встрече в бою с бойцами Уральского корпуса (подсознательно) чувствовали себя баранами, которых привели на бойню для заклания.

27 июля 1944 года за успешное участие в боях по освобождение украинского города Львова УДТК получил почетное наименование Львовского. Окончательным же названием корпуса стало — 10-й гвардейский Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова добровольческий танковый корпус. Корпус стал феноменально результативным соединением. За отличия в боях он 27 раз был упомянут в приказах Верховного Главнокомандования. О массовом героизме добровольцев говорят 54 ордена, прикрепленные к знаменам корпуса и его подразделений.

Выдающиеся результаты показали 12 бойцов корпуса (асы танкового боя), которые (действуя совместно со своими слаженными экипажами) уничтожили по 20 и более вражеских бронированных машин. На боевом счету у гвардии лейтенанта М. Кученкова значатся 32 вражеские бронеединицы, у гвардии капитана Н. Дьяченко — 31, у гвардии старшины Н. Новицкого — 29, у гвардии младшего-лейтенанта М. Разумовского — 25, у гвардии лейтенанта Д. Манешина — 24, у гвардии капитана В. Маркова и гвардии старшего сержанта В. Куприянова — по 23, у гвардии старшины С. Шопова и гвардии лейтенанта Н. Булицкого — по 21, у гвардии старшины М. Пименова, гвардии лейтенанта В. Моченого и гвардии сержанта В. Ткаченко — по 20 бронеединиц.

За время Великой Отечественной войны бойцам УДТК было вручено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, а 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

После окончания Великой Отечественной войны 10-я гвардейская Уральско-Львовская танковая дивизия (1945) вошла в состав 3-й общевойсковой Краснознаменной армии Группы советских войск в Германии и дислоцировалась в районах восточногерманских городов Альтенграбов, Шенебек, Мальберштадт и Магдебург.

За высокие результаты в боевой учебе дивизии 16 июня 1967 года было присвоено имя маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а 21 февраля 1978 года она была награждена орденом Октябрьской Революции. На 1991 год в состав дивизии входили следующие основные части: 61, 62 и 63-й танковые полки, 248-й мотострелковый полк, 744-й самоходно-артиллерийский полк, 359-й зенитно-ракетный полк, разведывательный батальон, батальон связи, инженерно-саперный батальон, батальон химической защиты, батальон материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительный батальон. На вооружении дивизии состояло: 364 танка, 300 боевых машин пехоты (БМП), 11 бронетранспортеров (БТР), 108 САУ, 30 минометов и 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В июле 1994 года (согласно решению Правительства Российской Федерации) 10-я танковая дивизия последней покинула территорию Германии и передислоцировалась в город Богучар Воронежской области. В 1997 году в состав дивизии вошел 6-й гвардейский мотострелковый Берлинский ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2001 году части дивизии приняли участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В 2009 году 10-я гвардейская Уральско-Львовская танковая дивизия была расформирована.

Источник: nstarikov.ru