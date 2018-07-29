Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

10-я гвардейская танковая — «Дивизия черных ножей»

19:32. 29 июля 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: warfor.me
11 марта 1943 года на Урале был сформирован 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, который впоследствии был переименован в 10-й гвардейский танковый корпус.

Танки для этого корпуса были построены на добровольные взносы тружеников Урала, из них же был набран и личный состав корпуса (9661 человек). За менее чем два года Великой Отечественной войны бойцы Уральского танкового корпуса уничтожили и захватили: 1110 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) врага, 649 самолетов, 2100 бронемашин, 1100 орудий, 589 минометов, 15 211 автомашин, 1747 мотоциклов, 2125 пулеметов, 293 склада (с боеприпасами, продовольствием, горючим и снаряжением), 3 бронепоезда, 166 паровозов, 33 эшелона с военным имуществом, убили 94 620 солдат и офицеров противника, а 44 752 гитлеровца захватили в плен. Осенью 1945 года Уральский корпус был переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию, которая была расформирована только в 2009 году.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Особый Уральский Добровольческий танковый корпуса имени И. В. Сталина (26 февраля 1943) — уникальное воинское формирование РККА, которое появилось в 1943 году по инициативе уральских рабочих.

Идея создания танкового корпуса из добровольцев — жителей Урала (которые эти самые танки и выпускали) возникла в 1942 году во время боев за город Сталинград. Трудящиеся Урала горячо поддержали эту идею, понравилась она и Верховному главнокомандующему — И. В. Сталину.

В начале 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась статья «Танковый корпус сверх плана», в которой было написано, что производители танков взяли на себя обязательство отчислять часть зарплаты на оснащение танкового корпуса оружием и всем необходимым обмундированием. Формирование нового танкового корпуса прошло буквально мгновенно. Заявления на службу в Уральском корпусе написали 115 тыс. человек (в 12 раз больше, чем требовалось) — жители Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. После тщательного отбора в корпус было принято 9661 человек. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Командиром корпуса стал генерал-майор танковых войск Г. С. Родин (вернувшийся в строй после тяжелого ранения). Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы в составе 4-й танковой армии. А уже через три месяца приказом Наркома обороны СССР за № 306 от 26 октября 1943 года 30-й Уральский добровольческий танковый корпус стал гвардейским и стал именоваться: 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Немцы же прозвали Уральский корпус: «Шварцмессер панцерн дивизион» (нем. Schwarzmesser Panzer-Division), то есть «Танковой дивизией черных ножей».

Заточенная до остроты лезвия бритвы златоустовская сталь «черных ножей» отлично резала глотки гитлеровских вояк, и им это очень не нравилось. Солдаты вермахта при встрече в бою с бойцами Уральского корпуса (подсознательно) чувствовали себя баранами, которых привели на бойню для заклания.

27 июля 1944 года за успешное участие в боях по освобождение украинского города Львова УДТК получил почетное наименование Львовского. Окончательным же названием корпуса стало — 10-й гвардейский Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова добровольческий танковый корпус. Корпус стал феноменально результативным соединением. За отличия в боях он 27 раз был упомянут в приказах Верховного Главнокомандования. О массовом героизме добровольцев говорят 54 ордена, прикрепленные к знаменам корпуса и его подразделений.

Выдающиеся результаты показали 12 бойцов корпуса (асы танкового боя), которые (действуя совместно со своими слаженными экипажами) уничтожили по 20 и более вражеских бронированных машин. На боевом счету у гвардии лейтенанта М. Кученкова значатся 32 вражеские бронеединицы, у гвардии капитана Н. Дьяченко — 31, у гвардии старшины Н. Новицкого — 29, у гвардии младшего-лейтенанта М. Разумовского — 25, у гвардии лейтенанта Д. Манешина — 24, у гвардии капитана В. Маркова и гвардии старшего сержанта В. Куприянова — по 23, у гвардии старшины С. Шопова и гвардии лейтенанта Н. Булицкого — по 21, у гвардии старшины М. Пименова, гвардии лейтенанта В. Моченого и гвардии сержанта В. Ткаченко — по 20 бронеединиц.

За время Великой Отечественной войны бойцам УДТК было вручено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, а 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

После окончания Великой Отечественной войны 10-я гвардейская Уральско-Львовская танковая дивизия (1945) вошла в состав 3-й общевойсковой Краснознаменной армии Группы советских войск в Германии и дислоцировалась в районах восточногерманских городов Альтенграбов, Шенебек, Мальберштадт и Магдебург.

За высокие результаты в боевой учебе дивизии 16 июня 1967 года было присвоено имя маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а 21 февраля 1978 года она была награждена орденом Октябрьской Революции. На 1991 год в состав дивизии входили следующие основные части: 61, 62 и 63-й танковые полки, 248-й мотострелковый полк, 744-й самоходно-артиллерийский полк, 359-й зенитно-ракетный полк, разведывательный батальон, батальон связи, инженерно-саперный батальон, батальон химической защиты, батальон материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительный батальон. На вооружении дивизии состояло: 364 танка, 300 боевых машин пехоты (БМП), 11 бронетранспортеров (БТР), 108 САУ, 30 минометов и 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В июле 1994 года (согласно решению Правительства Российской Федерации) 10-я танковая дивизия последней покинула территорию Германии и передислоцировалась в город Богучар Воронежской области. В 1997 году в состав дивизии вошел 6-й гвардейский мотострелковый Берлинский ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2001 году части дивизии приняли участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В 2009 году 10-я гвардейская Уральско-Львовская танковая дивизия была расформирована.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дивизия народного подвига
...-Division», что переводится как «Танковая дивизия черных ножей».— Для каждого добровольца, уходившего ...Т-34 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады под командованием гвардии...боевой славы стала 10-я гвардейская Уральско-Львовская, Ордена Октябрьской...
Сталинград – неизвестные страницы великой битвы
...Москвой, прошли как нож сквозь масло через ... командный пункт 1 гвардейской Армии Сталинградского фронта прибыл...же поступил командир 63 «черного» корпуса Петровский. У ...Лангейт, командир танкового полка 14 танковой дивизии, будущий командир дивизии «Курмарк»]....
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...самое сердце России вонзили нож гражданской войны,.. по ...Вспоминаю командира 29-го гвардейского минометного полка...Мы когда...концентрация свежих стрелковых  дивизий и танковых группировок. Переброшенных из...немецкой в первую очередь черным по белому написано –...
Правда о событиях в Чехословакии 1968 года
... Не успели высохнуть чернила под актом о капитуляции... Головная машина советской танковой колонны не успевала ...Шалухин из 119-го гвардейского парашютно-десантного полка:...автоматов, а они ножами! Мы им стали.... При этом командование дивизии потребовало, чтобы при...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>